Standard Liège x Cercle Brugge: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga, 23/08

Standard Liège x Cercle Brugge: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Standard Liège e Cercle Brugge se enfrentam neste sábado, 23/08, pela Jupiler Pro League 2025. A partida começa às 13:15 (horário de Brasília), no Estádio de Sclessin, em Liège, em confronto direto por posições na parte intermediária da tabela.

O Standard tenta aproveitar o fator casa para se impor, enquanto o Cercle Brugge chega com a expectativa de surpreender e buscar pontos fora.

Standard Liège x Cercle Brugge Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Dupla Chance: Standard ou Empate (1X)







Ambas equipes marcam (sim)







Mais de 2.5 gols na partida





Esses mercados refletem bem o histórico recente dos confrontos e a proposta ofensiva da liga.

Dupla Chance: Standard ou Empate (1X)

O Standard tem a vantagem de jogar em casa, diante de sua torcida, o que pode fazer diferença. Nesse cenário, a dupla chance (1X) é interessante para proteger contra o empate.

Ambas equipes marcam (sim)

O Cercle Brugge tem sido competitivo contra equipes tradicionais e costuma encontrar brechas ofensivas. Por isso, o mercado de ambas equipes marcam é boa opção para esse confronto.

Mais de 2.5 gols na partida

Jogos da Liga Belga tendem a ser movimentados e com alta média de gols. Considerando os estilos de jogo, o mercado de mais de 2.5 gols aparece como alternativa atrativa.

Standard Liège x Cercle Brugge: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Standard Liège x Cercle Brugge pela Liga Belga



📅 Data: 23 de agosto de 2025



🕒 Horário: 13:15 (horário Brasília)



🏟️ Local: Estádio de Sclessin, Liège, Bélgica



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Standard Liège x Cercle Brugge: Escalações prováveis

Standard Liège: Matthieu Epolo; Marlon Fossey, Alexandro Calut, Josué Homawoo, Ibe Hautekiet; Daan Dierckx, Casper Nielsen, Marco Ilaimaharitra, Tobias Mohr; Thomas Henry, Rafiki Said.

Cercle Brugge: Maxime Delanghe; Gary Magnée, Flávio Nazinho, Emmanuel Kakou, Christiaan Ravych; Lawrence Agyekum, Pieter Gerkens, Van der Bruggen, Edan Diop; Alan Minda, Steve Ngoura.