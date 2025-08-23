- D
Standard Liège x Cercle Brugge: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga, 23/08
Standard Liège x Cercle Brugge: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Standard Liège e Cercle Brugge se enfrentam neste sábado, 23/08, pela Jupiler Pro League 2025. A partida começa às 13:15 (horário de Brasília), no Estádio de Sclessin, em Liège, em confronto direto por posições na parte intermediária da tabela.
O Standard tenta aproveitar o fator casa para se impor, enquanto o Cercle Brugge chega com a expectativa de surpreender e buscar pontos fora.
Standard Liège x Cercle Brugge Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Dupla Chance: Standard ou Empate (1X)
Ambas equipes marcam (sim)
Mais de 2.5 gols na partida
Esses mercados refletem bem o histórico recente dos confrontos e a proposta ofensiva da liga.
Dupla Chance: Standard ou Empate (1X)
O Standard tem a vantagem de jogar em casa, diante de sua torcida, o que pode fazer diferença. Nesse cenário, a dupla chance (1X) é interessante para proteger contra o empate.
Ambas equipes marcam (sim)
O Cercle Brugge tem sido competitivo contra equipes tradicionais e costuma encontrar brechas ofensivas. Por isso, o mercado de ambas equipes marcam é boa opção para esse confronto.
Mais de 2.5 gols na partida
Jogos da Liga Belga tendem a ser movimentados e com alta média de gols. Considerando os estilos de jogo, o mercado de mais de 2.5 gols aparece como alternativa atrativa.
Standard Liège x Cercle Brugge: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Standard Liège x Cercle Brugge pela Liga Belga
- 📅 Data: 23 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 13:15 (horário Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio de Sclessin, Liège, Bélgica
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Standard Liège x Cercle Brugge: Escalações prováveis
Standard Liège: Matthieu Epolo; Marlon Fossey, Alexandro Calut, Josué Homawoo, Ibe Hautekiet; Daan Dierckx, Casper Nielsen, Marco Ilaimaharitra, Tobias Mohr; Thomas Henry, Rafiki Said.
Cercle Brugge: Maxime Delanghe; Gary Magnée, Flávio Nazinho, Emmanuel Kakou, Christiaan Ravych; Lawrence Agyekum, Pieter Gerkens, Van der Bruggen, Edan Diop; Alan Minda, Steve Ngoura.
Standard Liege x Cercle Brugge: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Standard Liege x Cercle Brugge: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Standard Liege x Cercle Brugge: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.
