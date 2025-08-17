- E
Stade Brestois x Lille: Palpite Odds Altas +7, Onde Assistir, Ligue 1 (17/08)
Stade Brestois x Lille: veja o palpite com odds altas +7, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 17/08, pela 1ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 10h00 (horário de Brasília), no Stade Francis-Le Blé, com transmissão ao vivo pela Disney+ e ESPN.
O Stade Brestois, jogando em casa, busca começar o campeonato com uma vitória importante para construir confiança. Já o Lille, que teve um histórico mais favorável no confronto direto, quer impor sua superioridade técnica mesmo atuando como visitante.
Stade Brestois x Lille Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Acima de 2.5 - odd pagando 1.84 na Betnacional
- ⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Lille 2-1 - odd pagando 8.00 na F12.Bet
- 💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.74 na Superbet
Para as apostas em Stade Brestois x Lille, indicamos esses três palpites com base no desempenho recente dos dois times e nas estatísticas de confrontos na Ligue 1.
🔥 Palpite 1. Acima de 2.5 Gols - odd pagando 1.84
O histórico de confrontos entre Brest e Lille tem se mostrado irregular, mas com momentos de muitos gols. Recentemente, houve jogos com resultados como 3-2 e 2-1, mostrando a capacidade ofensiva de ambas as equipes.
Com o início da nova temporada, é comum que os times busquem uma postura mais agressiva. A odd de 1.84 é atraente e reflete a possibilidade de um jogo aberto e com muitas chances de gol.
⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Lille 2-1 - odd pagando 8.00
Apostar no placar exato de 2 a 1 para o Lille é uma aposta de alto risco e bom retorno. O Lille é o favorito para vencer o jogo, com um histórico mais positivo no confronto direto.
No entanto, o Brest, jogando em casa, tem demonstrado força e capacidade de marcar, como na vitória por 2 a 0 sobre o próprio Lille na última temporada. Um placar de 2 a 1 para o Lille reflete uma vitória apertada, mas esperada, do time visitante.
💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.74
Os confrontos diretos mostram um equilíbrio, com quatro dos últimos oito jogos terminando com gols para os dois lados. O Brest, em casa, é forte e deve lutar por um resultado positivo.
O Lille tem um ataque de qualidade e é o favorito. A combinação de um Brest ofensivo em seu estádio e um Lille em busca da vitória aumenta consideravelmente as chances de que ambas as equipes balancem as redes.
Stade Brestois x Lille: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir Stade Brestois x Lille ao vivo na Disney+ e ESPN. O jogo começa às 10h00, neste domingo, no Stade Francis-Le Blé, em Brest.
Tudo o que você precisa saber:
- Confronto: Stade Brestois x Lille - Ligue 1 2025/26
- Data: 17/08/2025
- Horário: 10h00 (horário de Brasília)
- Local: Stade Francis-Le Blé, Brest
- Onde vai passar: Disney+ e ESPN
Stade Brestois x Lille: Últimos 5 jogos entre os times
- 10/05/2025 - Brest 2-0 Lille (Ligue 1)
- 06/12/2024 - Lille 3-1 Brest (Ligue 1)
- 17/03/2024 - Brest 1-1 Lille (Ligue 1)
- 22/10/2023 - Lille 1-0 Brest (Ligue 1)
- 24/02/2023 - Lille 2-1 Brest (Ligue 1)
Stade Brestois x Lille: Quem Ganha? Melhores Odds
O Lille tem cerca de 50,25% de chance de vitória, jogando fora de casa. O Stade Brestois corre por fora, com 27,78% de chances, enquanto o empate tem 28,17% de probabilidade.
- 🏆 Lille vence - odd 1.99 na Betnacional
- ⚖️ Empate - odd 3.55 na Betnacional
- 👀 Stade Brestois vence - odd 3.60 na Betnacional
Stade Brestois 29 x Lille: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Stade Brestois 29 x Lille: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Stade Brestois 29 x Lille: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
