Stade Brestois 29 x Sassuolo: Palpite, Onde Assistir, Amistoso, 09/08
Stade Brestois 29 x Sassuolo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
O Sassuolo está atualmente disputando a Série B da Itália e o Stade Brestois 29 está na Ligue 1 da França.
Stade Brestois 29 x Sassuolo Palpite - Amistoso
- ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim
- 🎯 Resultado Final: Stade Brestois 29 2-1 Sassuolo
- 📊 Over/Under: Over 2.5 gols
- 🔀 Dupla Chance: 1X
- 🔄 Handicap Asiático: Stade Brestois 29 -0.5
Stade Brestois 29 x Sassuolo: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Stade Brestois 29 x Sassuolo num Amistoso de clubes
- 📅 Data: 09 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 13h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Francis-Le Blé, França
Stade Brestois 29 x Sassuolo: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Stade Brestois 29 x Sassuolo: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
É essencial praticarmos o Jogo Responsável para garantir que tenhamos uma experiência positiva e saudável.
