Stade Brestois 29
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
Friendlies Clubs - World Wide
Sassuolo
  • E
  • V
  • D
  • D
  • E
Stade Brestois 29 x Sassuolo: Palpite, Onde Assistir, Amistoso, 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Stade Brestois 29 x Sassuolo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


O Sassuolo está atualmente disputando a Série B da Itália e o Stade Brestois 29 está na Ligue 1 da França. 


Stade Brestois 29 x Sassuolo Palpite - Amistoso 



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 🎯 Resultado Final: Stade Brestois 29 2-1 Sassuolo

  • 📊 Over/Under: Over 2.5 gols

  • 🔀 Dupla Chance: 1X

  • 🔄 Handicap Asiático: Stade Brestois 29 -0.5


Stade Brestois 29 x Sassuolo: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Stade Brestois 29 x Sassuolo num Amistoso de clubes 

  • 📅 Data: 09 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 13h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Francis-Le Blé, França

Stade Brestois 29 x Sassuolo: Palpite do Dia

Stade Brestois 29 Vence
2.17
Stade Brestois 29 x Sassuolo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

É essencial praticarmos o Jogo Responsável para garantir que tenhamos uma experiência positiva e saudável. 

