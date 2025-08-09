Stade Brestois 29 x Sassuolo: Palpite, Onde Assistir, Amistoso, 09/08

Stade Brestois 29 x Sassuolo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O Sassuolo está atualmente disputando a Série B da Itália e o Stade Brestois 29 está na Ligue 1 da França.

Stade Brestois 29 x Sassuolo Palpite - Amistoso



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



🎯 Resultado Final: Stade Brestois 29 2-1 Sassuolo



📊 Over/Under: Over 2.5 gols



🔀 Dupla Chance: 1X



🔄 Handicap Asiático: Stade Brestois 29 -0.5



Stade Brestois 29 x Sassuolo: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo