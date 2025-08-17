Assine UOL
St. Truiden
  • V
  • E
  • V
  • V
  • E
Jupiler Pro League - Belgium
RAAL La Louvière
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.67
x
3.75
2
5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.68
x
3.8
2
5.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.65
x
3.65
2
5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.68
x
3.85
2
5
Apostar agora
Odds atualizadas a 17.08.2025 às 06:00

St. Truiden x La Louvière: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga, 17/08

Alex Alves
Autor
Publicado
17.08.2025
Atualizado em
17.08.2025
Tempo de leitura
5 min

St. Truiden x La Louvière: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


St. Truiden e La Louvière se enfrentam neste domingo, 17/08, pela Liga Belga. A partida começa às 11h00 (horário Brasília), no Estádio Stayen, na Bélgica.


O St. Truiden chega com favoritismo por jogar em casa e ter mais experiência na primeira divisão. Já o La Louvière aposta na força coletiva e em um jogo seguro para tentar surpreender.


St. Truiden x La Louvière Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Palpite 1 – Vitória do St. Truiden – odd pagando 1.70 na bet365

  • Palpite 2 – Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.80 na bet365

  • Palpite 3 – St. Truiden vence sem sofrer gols – odd pagando 2.20 na bet365


Vitória do St. Truiden - odd pagando 1.70


A força como mandante e o apoio da torcida colocam o St. Truiden em boa posição para vencer.


Menos de 2.5 gols - odd pagando 1.80


A tendência é de um jogo truncado, com poucas oportunidades claras.


St. Truiden vence sem sofrer gols - odd pagando 2.20


O time da casa deve ter o controle do jogo e minimizar os riscos defensivos.


St. Truiden x La Louvière: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: St. Truiden x La Louvière pela Liga Belga

  • 📅 Data: 17 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 11:00 (horário Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Stayen, Bélgica 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


St. Truiden x La Louvière: Escalações prováveis


St. Truiden: Leo Kokubo; Louis Patris, Rein Van Helden, Visar Musliu, Taiga Hata; Rihito Yamamoto, Abdoulaye Sissako, Robert-Jan Vanwesemael, Ryotaro Ito; Ilias Sebaoui, Andrés Ferrari.


La Louvière: Marcos Peano; Jordi Liongola, Maxence Maisonneuve, Djibril Lamego, Wagane Faye; Thierry Lutonda, Maxime Pau, Sami Lahssaini, Joel Ito; Oucasse Mendy, Mohamed Guindo.

Ver mais Ver menos

St. Truiden x RAAL La Louvière: Palpite do Dia

St. Truiden Vence
Superbet logo
1.68
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Atletico Goianiense - Ferroviária
1
1.74
FK Crvena Zvezda - Pafos
1
1.7
FC Volendam - AZ Alkmaar
2
1.44
Múltipla
4.26
x
Aposta
20
=
Ganhos
85.19
Apostar agora

St. Truiden x RAAL La Louvière: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
St. Truiden
Empate
RAAL La Louvière

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Sakaryaspor
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V
-
76 Iğdır Belediyespor
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V

76 Iğdır Belediyespor Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Mushuc Runa SC
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Independiente del Valle
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V

Independiente del Valle Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Santa Cruz
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D
-
Altos
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V

Santa Cruz Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Imperatriz
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
America-RN
  • V
  • E
  • V
  • V
  • E

Imperatriz Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Defensa Y Justicia
  • V
  • D
  • V
  • E
  • D
-
Newells Old Boys
  • V
  • E
  • E
  • D
  • V

Defensa Y Justicia Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Real Madrid
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Osasuna
  • V
  • V
  • D
  • D
  • E

Real Madrid Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites