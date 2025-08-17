- V
St. Truiden x La Louvière: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga, 17/08
St. Truiden x La Louvière: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
St. Truiden e La Louvière se enfrentam neste domingo, 17/08, pela Liga Belga. A partida começa às 11h00 (horário Brasília), no Estádio Stayen, na Bélgica.
O St. Truiden chega com favoritismo por jogar em casa e ter mais experiência na primeira divisão. Já o La Louvière aposta na força coletiva e em um jogo seguro para tentar surpreender.
St. Truiden x La Louvière Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- Palpite 1 – Vitória do St. Truiden – odd pagando 1.70 na bet365
- Palpite 2 – Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.80 na bet365
- Palpite 3 – St. Truiden vence sem sofrer gols – odd pagando 2.20 na bet365
Vitória do St. Truiden - odd pagando 1.70
A força como mandante e o apoio da torcida colocam o St. Truiden em boa posição para vencer.
Menos de 2.5 gols - odd pagando 1.80
A tendência é de um jogo truncado, com poucas oportunidades claras.
St. Truiden vence sem sofrer gols - odd pagando 2.20
O time da casa deve ter o controle do jogo e minimizar os riscos defensivos.
St. Truiden x La Louvière: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: St. Truiden x La Louvière pela Liga Belga
- 📅 Data: 17 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 11:00 (horário Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Stayen, Bélgica
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
St. Truiden x La Louvière: Escalações prováveis
St. Truiden: Leo Kokubo; Louis Patris, Rein Van Helden, Visar Musliu, Taiga Hata; Rihito Yamamoto, Abdoulaye Sissako, Robert-Jan Vanwesemael, Ryotaro Ito; Ilias Sebaoui, Andrés Ferrari.
La Louvière: Marcos Peano; Jordi Liongola, Maxence Maisonneuve, Djibril Lamego, Wagane Faye; Thierry Lutonda, Maxime Pau, Sami Lahssaini, Joel Ito; Oucasse Mendy, Mohamed Guindo.
St. Truiden x RAAL La Louvière: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
St. Truiden x RAAL La Louvière: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
