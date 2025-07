St Patrick's x Kalju: Palpite, Onde Assistir - UEFA Conference League (24/07)

St Patrick's e Kalju se enfrentam nesta quinta-feira, 24/07, às 15:45 (horário de Brasília), no Estádio Richmond Park, em Dublin. O confronto é válido pela segunda rodada dos playoffs da UEFA Conference League 2025/26.

O St Patrick's busca avançar na competição europeia após eliminar o Hegelmann Litauen na rodada anterior. O time irlandês vem de sequência positiva e quer usar o fator casa para se classificar às próximas fases.

O Kalju, da Estônia, também vem embalado após superar o Partizani Tirana nos pênaltis na primeira rodada. A equipe estoniana tenta uma classificação histórica na competição continental.

Confira nosso palpite de St Patrick's x Kalju e onde assistir ao confronto de hoje.

St Patrick's x Kalju Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Dupla Chance 1X (St Patrick's ou Empate) - odd pagando 1.25 na Superbet

Palpite 2 - Total de Gols no 1º Tempo: Menos de 1.5 - odd pagando 1.90 na Bet365

Palpite 3 - St Patrick's marcar no 2º Tempo: Sim - odd pagando 1.75 na Esportes da Sorte



Baseando-se nas estatísticas recentes, o St Patrick's demonstra maior consistência defensiva e aproveita bem o fator casa em jogos eliminatórios da competição europeia.

O St Patrick's não perde há cinco jogos e tem sequência de três vitórias consecutivas. A equipe irlandesa demonstra solidez defensiva com 70% dos jogos sem sofrer gols nos últimos confrontos.

Em jogos eliminatórios da UEFA Conference League, equipes mandantes tendem a ser mais cautelosas. O empate não seria resultado ruim para o St Patrick's, que teria a vantagem de decidir fora de casa no jogo de volta.

As estatísticas mostram que o St Patrick's marca apenas 16% dos seus gols nos primeiros 30 minutos de jogo. A equipe tem padrão de começar mais cautelosa e intensificar no final do primeiro tempo.

O Kalju também tem perfil defensivo em jogos fora de casa, com apenas 40% de aproveitamento ofensivo como visitante. Confrontos eliminatórios costumam ter primeiros tempos mais estudados e com poucas chances criadas.

O St Patrick's marca 50% dos seus gols entre os minutos 46-75, mostrando poder de reação na segunda etapa. A equipe tem histórico de pressionar mais após o intervalo em jogos decisivos.

Jogando em casa, a tendência é que o St Patrick's intensifique a pressão no segundo tempo caso não tenha saído na frente. O apoio da torcida local costuma ser fator determinante nos momentos finais da partida.

St Patrick's x Kalju - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Os times nunca se enfrentaram anteriormente em competições oficiais. Este será o primeiro confronto direto entre St Patrick's e Kalju na história.

St Patrick's x Kalju - Onde Assistir Ao vivo

O jogo entre St Patrick's x Kalju não terá transmissão confirmada para o Brasil. A partida acontece às 15:45 desta quinta-feira, 24/07, no Estádio Richmond Park, em Dublin.

Tudo o que você precisa saber de St Patrick's x Kalju:



⚽️ Confronto: St Patrick's x Kalju - UEFA Conference League

📅 Data: 24/07/2025

⏰ Horário: 15:45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Richmond Park, Dublin

📺 Onde vai passar St Patrick's x Kalju: Sem transmissão confirmada



St Patrick's x Kalju: quem ganha? - Melhores odds

O St Patrick's tem 57% de probabilidade de vencer este confronto eliminatório da UEFA Conference League. O fator casa e a boa fase defensiva colocam os irlandeses como favoritos.



As melhores odds refletem o favoritismo moderado do St Patrick's, que busca aproveitar o apoio da torcida para avançar na competição europeia.

Lembre-se que apostas esportivas envolvem riscos. Pratique sempre o jogo responsável e aposte apenas o que pode perder.