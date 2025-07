St Patrick's x Hegelmann Litauen: Palpite, Onde Assistir, Escalações - 10/07

St Patrick's Athletic x Hegelmann Litauen: confira os palpites para o jogo que ocorre no Richmond Park, em Dublin, nesta quinta-feira, 10/07, às 15:45 (horário de Brasília), pela primeira fase de qualificação da Liga Conferência.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

St Patrick's Athletic x Hegelmann Litauen: Palpite – Liga Conferência



Palpite 1 – Hegelmann Litauen vence (Resultado Final)

Palpite 2 – Mais de 2.5 gols (Total de Gols)

Palpite 3 – Ambas Equipas Marcam: Sim



O palpite de St Patrick's Athletic x Hegelmann Litauen favorece os lituanos com base no histórico ofensivo recente. O Hegelmann apresenta média de 1.7 gols marcados por jogo contra apenas 0.7 do St Patrick's nos últimos dez confrontos analisados.

A superioridade fica evidente nos números da temporada passada: o Hegelmann encerrou 2024/25 com vitória expressiva por 5x2 sobre o FA Šiauliai. Enquanto isso, o St Patrick's terminou a última temporada sem vencer nos últimos seis jogos, registrando apenas empates e derrotas.

Como chegam St Patrick's Athletic x Hegelmann Litauen

Este é o primeiro confronto oficial da temporada 2025/26 para ambas as equipes. O vencedor do duelo de ida e volta avança para a segunda fase de qualificação da Liga Conferência.

Trata-se de um duelo entre representantes de ligas menores do futebol europeu, mas com aspirações continentais. O St Patrick's busca repetir campanhas anteriores na competição, enquanto o Hegelmann Litauen faz sua estreia em competições europeias.

St Patrick's Athletic

O clube irlandês encerrou a temporada 2024/25 em baixa, sem vencer nos últimos seis jogos e registrando apenas empates recentes. Com média de 0.7 gols por partida na última temporada, o setor ofensivo será a principal preocupação para 2025/26.

O St Patrick's sofreu apenas 1.3 gols por jogo na média da temporada passada, mostrando solidez defensiva que pode ser mantida. Jogando em casa no Richmond Park, busca usar o fator campo para iniciar a nova temporada compensando as dificuldades ofensivas anteriores.

Hegelmann Litauen

Os lituanos encerraram a temporada 2024/25 de forma positiva com vitória expressiva por 5x2 sobre o FA Šiauliai. Com média de 1.7 gols marcados por partida na última temporada, apresentam o setor ofensivo mais consistente entre as duas equipes para este duelo.

O Hegelmann também manteve equilíbrio defensivo em 2024/25, sofrendo 1.3 gols por jogo na média. Apesar de estrear em competições europeias nesta nova temporada, a equipe quer aproveitar a maturidade tática demonstrada em sua liga nacional.

St Patrick's Athletic x Hegelmann Litauen – Onde Assistir

St Patrick's x Hegelmann Litauen não terá transmissão confirmada na televisão brasileira. No entanto, casas de apostas de renome como Superbet podem oferecer streaming ao vivo para clientes cadastrados durante a partida.

A partida ocorre dia 10/07, às 15:45 (horário de Brasília), no Richmond Park, em Dublin.

Ficha do Jogo: