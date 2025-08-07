- V
- D
- V
- V
- V
- D
- D
- D
- D
- E
St Patrick's Athl. x Besiktas: Palpite, Odds +11 e Onde Assistir, Liga Conferência
Confira os melhores palpites para St Patrick's Athl. x Besiktas, jogo válido pela 3ª pré-eliminatória da Liga Conferência, marcado para quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 15h45 (horário de Brasília), no Tallaght Stadium, em Dublin.
O confronto marca o início da disputa direta por uma vaga nos playoffs da competição. O St Patrick's quer surpreender jogando em casa, enquanto o Besiktas chega como favorito, carregando a responsabilidade de avançar no torneio europeu.
A seguir, trazemos prognósticos com base estatística, melhores palpites com odds altas e análise do momento de cada equipe.
Palpite St Patrick's Athl. x Besiktas - 3 Melhores Apostas
- 🎯 Vitória do Besiktas - odd 1.61
- 🎯 Ambas marcam - Sim - odd 1.80
- 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.95
O Besiktas é tecnicamente superior e mesmo fora de casa deve impor ritmo. A equipe turca marcou em 4 dos últimos 5 jogos oficiais e tem média alta de finalizações.
🚀 Palpites de Odds Altas para St Patrick's x Besiktas
- 🔵 Besiktas vence e ambas marcam - odd 3.60
- 🟢 Exato 3 gols na partida - odd 4.50
- 🟡 Besiktas vence por 3-1 - odd 11.00
A combinação entre vitória e gol sofrido é comum para o Besiktas, que costuma ter jogos movimentados na Liga Conferência. O St Patrick's deve marcar com apoio da torcida.
Superpalpite: Melhores Odds para o jogo St Patrick's x Besiktas
- 🔥 Intervalo/Final - Besiktas/Besiktas - odd 2.50
- 🔥 Total de gols 4+ - odd 4.90
- 🔥 Resultado Exato: 2-3 - odd 17.00
O histórico do Besiktas fora de casa mostra bons inícios de jogo, e o St Patrick’s pode surpreender com um gol. Para quem busca lucros maiores, os placares exatos com muitos gols são apostas viáveis.
💰 Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Mais de 1.5 gols - odd 1.25
- 🟢 Empate Anula - Besiktas - odd 1.30
- 🟡 Vitória do Besiktas com handicap -1.0 (asiático) - odd 1.75
Informações da Partida
- 📅 Data: Quinta-feira, 7 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Tallaght Stadium, Dublin
- 📺 Onde assistir: Sem transmissão oficial confirmada
- 🏆 Competição: Liga Conferência 2025/2026 – Pré-eliminatória
Como chegam as equipes
🟥 St Patrick's Athl.
O time irlandês faz campanha consistente na liga local e chega embalado pela classificação anterior. Apesar do menor investimento, tem um estilo ofensivo e conta com a força da torcida.
- Últimos 5 jogos (geral): ✅ ✅ ❌ ✅ ❌
- Gols marcados: 9 | Gols sofridos: 6
⬛ Besiktas
A equipa turca é favorita para avançar e conta com um elenco experiente, incluindo jogadores com passagem em grandes ligas. O ataque é o ponto forte, mas a defesa tem oscilado.
- Últimos 5 jogos (geral): ✅ ✅ ✅ ❌ ✅
- Gols marcados: 12 | Gols sofridos: 5
Prognóstico: Palpite Final para St Patrick's x Besiktas
O Besiktas é favorito e deve controlar a posse de bola, mesmo fora de casa. No entanto, o St Patrick’s pode surpreender com um gol, tornando o ambas equipes marcam uma aposta interessante. O mercado de vitória do Besiktas com odds acima de 1.60 oferece ótimo valor para múltiplas ou simples.
👉 Palpite final: Vitória do Besiktas + Ambas Marcam (Sim)
St Patrick's Athl. x Besiktas: Palpite do Dia
St Patrick's Athl. x Besiktas: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
St Patrick's Athl. x Besiktas: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogos do Dia
- V
- E
- E
- D
- D
- D
- D
- E
- V
- D
Ferroviária Vence
- V
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- D
- E
- V
Anderlecht Vence
- D
- D
- V
- V
- E
- E
- D
- V
- D
- V
Botafogo PB Vence
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- E
- V
- V
- D
Independiente Vence
- D
- V
- E
- D
- D
- V
- V
- V
- E
- D
Portland Timbers Vence