St Patrick's Athl. x Besiktas: Palpite, Odds +11 e Onde Assistir, Liga Conferência

Confira os melhores palpites para St Patrick's Athl. x Besiktas, jogo válido pela 3ª pré-eliminatória da Liga Conferência, marcado para quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 15h45 (horário de Brasília), no Tallaght Stadium, em Dublin.

O confronto marca o início da disputa direta por uma vaga nos playoffs da competição. O St Patrick's quer surpreender jogando em casa, enquanto o Besiktas chega como favorito, carregando a responsabilidade de avançar no torneio europeu.

A seguir, trazemos prognósticos com base estatística, melhores palpites com odds altas e análise do momento de cada equipe.

Palpite St Patrick's Athl. x Besiktas - 3 Melhores Apostas



🎯 Vitória do Besiktas - odd 1.61



🎯 Ambas marcam - Sim - odd 1.80



🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.95





O Besiktas é tecnicamente superior e mesmo fora de casa deve impor ritmo. A equipe turca marcou em 4 dos últimos 5 jogos oficiais e tem média alta de finalizações.



🚀 Palpites de Odds Altas para St Patrick's x Besiktas



🔵 Besiktas vence e ambas marcam - odd 3.60



🟢 Exato 3 gols na partida - odd 4.50



🟡 Besiktas vence por 3-1 - odd 11.00





A combinação entre vitória e gol sofrido é comum para o Besiktas, que costuma ter jogos movimentados na Liga Conferência. O St Patrick's deve marcar com apoio da torcida.



Superpalpite: Melhores Odds para o jogo St Patrick's x Besiktas



🔥 Intervalo/Final - Besiktas/Besiktas - odd 2.50



🔥 Total de gols 4+ - odd 4.90



🔥 Resultado Exato: 2-3 - odd 17.00





O histórico do Besiktas fora de casa mostra bons inícios de jogo, e o St Patrick’s pode surpreender com um gol. Para quem busca lucros maiores, os placares exatos com muitos gols são apostas viáveis.



💰 Palpites de Odds Baixas



🔵 Mais de 1.5 gols - odd 1.25



🟢 Empate Anula - Besiktas - odd 1.30



🟡 Vitória do Besiktas com handicap -1.0 (asiático) - odd 1.75



Informações da Partida



📅 Data: Quinta-feira, 7 de agosto de 2025

🕒 Horário: 15h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Tallaght Stadium, Dublin

📺 Onde assistir: Sem transmissão oficial confirmada

🏆 Competição: Liga Conferência 2025/2026 – Pré-eliminatória



Como chegam as equipes

🟥 St Patrick's Athl.

O time irlandês faz campanha consistente na liga local e chega embalado pela classificação anterior. Apesar do menor investimento, tem um estilo ofensivo e conta com a força da torcida.



Últimos 5 jogos (geral): ✅ ✅ ❌ ✅ ❌



Gols marcados: 9 | Gols sofridos: 6



⬛ Besiktas

A equipa turca é favorita para avançar e conta com um elenco experiente, incluindo jogadores com passagem em grandes ligas. O ataque é o ponto forte, mas a defesa tem oscilado.



Últimos 5 jogos (geral): ✅ ✅ ✅ ❌ ✅



Gols marcados: 12 | Gols sofridos: 5



Prognóstico: Palpite Final para St Patrick's x Besiktas

O Besiktas é favorito e deve controlar a posse de bola, mesmo fora de casa. No entanto, o St Patrick’s pode surpreender com um gol, tornando o ambas equipes marcam uma aposta interessante. O mercado de vitória do Besiktas com odds acima de 1.60 oferece ótimo valor para múltiplas ou simples.

👉 Palpite final: Vitória do Besiktas + Ambas Marcam (Sim)