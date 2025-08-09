- D
ST Mirren x Motherwell: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Escócia - 09/08
ST Mirren x Motherwell: Confira os palpites, onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
St. Mirren e Motherwell entram em campo neste sábado, 9 de agosto, pela segunda rodada da Liga da Escócia 2025/26. O duelo será disputado no The SMISA Stadium, em Paisley, com início marcado para as 11h00 (horário de Brasília).
Ambas as equipes visam começar a temporada com solidez, buscando pontos em um campeonato cada vez mais equilibrado fora do eixo Celtic-Rangers.
O St. Mirren, empurrado por sua torcida, aposta em um estilo físico, enquanto o Motherwell tenta se ajustar após mudanças no elenco.
ST Mirren x Motherwell: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo ST Mirren x Motherwell
- ℹ️ Jogo: ST Mirren x Motherwell pela Liga Escócia
- 📅 Data: 9 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 11:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: The SMISA Stadium, Paisley, Escócia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
ST Mirren x Motherwell Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.75 na Bet365
Empate – odd pagando 3.10 na Superbet
Ambas marcam: Não – odd pagando 1.78 na Novibet
Historicamente, esse duelo tem placares magros e muita marcação. As apostas a seguir foram selecionadas com base nesse padrão de confronto.
Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.75
Ambos os times têm histórico de jogos travados. A linha de menos de três gols costuma se confirmar em encontros entre clubes do meio da tabela, principalmente nas rodadas iniciais.
Empate – odd pagando 3.10
O equilíbrio técnico e o contexto de início de temporada favorecem um cenário de poucos riscos e, consequentemente, empate. É um resultado comum neste tipo de confronto na Escócia.
Ambas marcam: Não – odd pagando 1.78
A limitação ofensiva de ambos neste início de temporada indica uma probabilidade maior de apenas um time marcar ou até mesmo um 0x0. Essa linha tem bom histórico nesse tipo de jogo.
ST Mirren x Motherwell: Escalações prováveis
ST Mirren: Shamal George; Jayden Richardson, Alex Gogic, Marcus Fraser, Declan John; Richard King, Fraser Taylor, Mark O’Hara, Killian Phillips; Roland Idowu, Mikael Mandron.
Motherwell: Calum Ward; Paul McGinn, John Koutroumbis, Liam Gordon, Emmanuel Longelo; Lukas Fadinger, Elliot Watt, Callum Slattery, Apostolos Stamatelopoulos; Tawanda Maswanhise, Elijah Just.
ST Mirren x Motherwell: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
ST Mirren x Motherwell: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
ST Mirren x Motherwell: Confrontos Diretos
As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.
