St. Louis x Aston Villa: Palpite, Odds e Onde Assistir - Amistoso 30/07

St. Louis e Aston Villa se enfrentam em um amistoso internacional nesta quarta-feira, 30 de julho, no Energizer Park, às 21h30 (horário de Brasília).

Este confronto serve como um importante teste para ambas as equipes, com o St. Louis buscando medir forças contra um tradicional time europeu, e o Aston Villa aproveitando a pré-temporada para aprimorar o entrosamento e a condição física de seus jogadores.

Neste artigo, você encontrará uma análise detalhada da partida, os melhores palpites com odds atraentes e todas as informações essenciais sobre onde assistir a este duelo. Prepare-se para desvendar os prognósticos e tomar as melhores decisões para suas apostas.

Palpites de St. Louis x Aston Villa: Nossas 3 Melhores Dicas

Considerando que o Aston Villa é o favorito por ser uma equipe de uma liga mais forte, mas o St. Louis joga em casa, buscando surpreender, selecionamos três palpites principais que se destacam.



🎯 Aston Villa para vencer - odd 1.46

🎯 Mais de 3.5 gols na partida - odd 2.02

🎯 Aston Villa para marcar em ambos os tempos: Sim - odd 1.96



Palpites Alternativos St. Louis x Aston Villa

Para os apostadores que buscam opções com um pouco mais de risco ou que exploram mercados menos convencionais, separamos três palpites alternativos que podem oferecer um bom retorno e trazem uma leitura diferente do confronto.



🎯 Handicap Asiático: Aston Villa (-1.5) - odd 2.14

🎯 1º tempo - Aston Villa total: Mais de 0.5 gols - odd 1.44 (Odds um pouco mais baixas, mas com boa probabilidade)

🎯 Resultado exato: 1:3 Aston Villa - odd 9.79



💰 Palpites de Odds Baixas St. Louis x Aston Villa

Aqui indicamos odds entre 1.10 e 2.49, que podem ser ótimas opções para combinar em uma aposta múltipla ou para quem busca mais segurança.



🔵 Empate ou Aston Villa (Dupla Chance) - odd 1.18



🟢 Aston Villa total de gols: Mais de 0.5 - odd 1.15 (estimativa baseada em "Aston Villa total: Mais de 2.5" e seu poder ofensivo)



🟡 Total Gols: Menos de 3.5 - odd 1.60 (Ainda que o Aston Villa seja forte, amistosos podem ser menos intensos)



⚖️ Palpites de Odds Médias St. Louis x Aston Villa

As odds médias, entre 2.50 e 4.99, oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. São apostas que podem render um lucro interessante.



🔵 St. Louis City SC para vencer - odd 4.76



🟢 Empate (Resultado Final) - odd 4.43



🟡 1º tempo - resultado: Aston Villa vence - odd 1.90 (Já considerada média pelo tipo de mercado)



🚀 Palpites de Odds Altas St. Louis x Aston Villa

Para quem gosta de arriscar e buscar retornos mais significativos, as odds altas (entre 5.00 e 12.00) são as indicadas.



🔵 Alcance de gols: 0-1 - odd 5.69



🟢 Número exato de gols: 0 - odd 22.96 (Muito alta, mas possível em amistosos de pouca intensidade)



🟡 Resultado exato: 0:2 Aston Villa - odd 8.23



St. Louis x Aston Villa: Onde Assistir e Ficha do Jogo