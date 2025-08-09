Assine UOL
St. Louis City
  • D
  • D
  • D
  • V
  • D
Major League Soccer - United States
CITYPARK
Nashville SC
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.1
x
3.8
2
2.15
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.1
x
3.69
2
2.14
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.1
x
3.65
2
2.15
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.1
x
3.6
2
2.14
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.15
x
3.7
2
2.17
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 21:01

St. Louis City x Nashville SC: Palpite, Odds Altas +10 e Onde Assistir - MLS 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Confira os melhores palpites St. Louis City x Nashville SC com odds altas +10, +20 +8.50 e palpite placar exato. 


O duelo da Major League Soccer promete ser equilibrado e movimentado no sábado, 09 de agosto de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Energizer Park, em St. Louis, Missouri.


Neste artigo, você encontrará os melhores palpites, análises detalhadas sobre o momento de cada equipe, odds recomendadas, além das informações de onde assistir a essa partida imperdível da MLS. Prepare-se para apostas com odds altas e previsões precisas para esse confronto.


St. Louis City x Nashville SC Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado final - Nashville SC vence odd 2.08 na Esportes da Sorte

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam Sim: odd 1.56 na Esportes da Sorte

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo: odd 1.63 na Esportes da Sorte


Nashville SC chega com um momento forte, tendo vencido 9 das últimas 15 partidas, o que justifica a preferência para vitória fora de casa. Já o St. Louis City tem uma média alta de gols, com 13 dos últimos 15 jogos terminando com mais de 2.5 gols. Por isso, indicamos também que ambas as equipes devem balançar a rede, e o jogo deve superar os 2.5 gols. Esses palpites do dia oferecem equilíbrio entre segurança e bons retornos para apostar.


🚀 St. Louis City x Nashville SC Palpite com odds altas



  • 🔵 Palpite: Nashville SC vence sem sofrer gol: odd 3.91

  • 🟢 Palpite: St. Louis City marca 3 ou mais gols: odd 6.01

  • 🟡 Palpite: Resultado exato 2-1 para Nashville SC: odd 10.16


As estatísticas mostram que Nashville SC tem boa capacidade defensiva fora de casa, o que faz o palpite de vitória sem sofrer gols ser interessante e com odd atraente. St. Louis City tem média alta de gols em casa, o que abre a possibilidade para um placar mais elástico. Por fim, o resultado exato 2-1 para Nashville SC é uma aposta ousada, mas dentro do esperado para um jogo aberto e ofensivo.


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje St. Louis City x Nashville SC



  • 🔥 Resultado exato 3-1 para St. Louis City odd 22.70

  • 🔥 Mais de 3.5 gols e ambas marcam odd 8.71


Este superpalpite aposta em uma partida com gols e emoção. O St. Louis City costuma marcar bastante em casa, e o Nashville SC não deve facilitar na defesa. Assim, o palpite de um placar 3-1 para St. Louis e um jogo com mais de 3.5 gols e ambas as equipes marcando são opções para quem quer buscar odds maiores.


💰 Palpites de Odds Baixas St. Louis City x Nashville SC


• 🔵 Dupla chance: Nashville SC ou empate: odd 1.35
• 🟢 Mais de 1.5 gols no jogo: odd 1.19
• 🟡 Ambas equipes marcam Sim: odd 1.56


Para apostas mais conservadoras, as opções acima são seguras e costumam ocorrer com frequência, considerando o perfil ofensivo das duas equipes e o histórico recente de gols.


Informações do Jogo: St. Louis City x Nashville SC: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: St. Louis City x Nashville SC – Major League Soccer

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • ⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Energizer Park, St. Louis - Missouri

  • 📺 Transmissão: Apple TV


Fique ligado para as melhores apostas e palpites de futebol para hoje. O duelo entre St. Louis City e Nashville SC é uma excelente oportunidade para apostas, com várias opções de mercados disponíveis.


📺 Onde Assistir St. Louis City x Nashville SC


O jogo será transmitido pela Apple TV, plataforma oficial de streaming da Major League Soccer. Além disso, casas de apostas como Bet365 e outras plataformas que oferecem streaming para assinantes poderão transmitir a partida, bastando ter uma conta ativa.


Como St. Louis City e Nashville SC Chegam Para o Confronto


St. Louis City vem apresentando uma média alta de gols em casa, com 6 dos últimos 10 jogos superando 1.5 gol da equipe. Contudo, o time tem enfrentado certa irregularidade no setor defensivo, o que deve abrir um jogo aberto contra o Nashville SC. A equipe busca se firmar na tabela da MLS e conta com o apoio da torcida no Energizer Park.


Nashville SC chega embalada com nove vitórias em suas últimas quinze partidas, mostrando equilíbrio entre ataque e defesa. O time tem sido eficiente na marcação, além de conseguir marcar mais de 1.5 gols em 9 dos últimos 15 jogos. Fora de casa, Nashville tenta manter a boa fase para seguir brigando por posições importantes no campeonato.


 

Ver mais Ver menos

St. Louis City x Nashville SC: Palpite do Dia

Nashville SC Vence
Superbet logo
2.17
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Hibernian - Kilmarnock
1
1.73
Cianorte - Joinville
1
1.63
Palmeiras - Ceara
1
1.49
Múltipla
4.20
x
Aposta
20
=
Ganhos
84.03
Apostar agora

St. Louis City x Nashville SC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

St. Louis City x Nashville SC: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 Friendlies Clubs
St. Louis City
2 - 2
Nashville SC
2023 Major League Soccer
Nashville SC
3 - 1
St. Louis City

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
St. Louis City
Empate
Nashville SC

Jogo Responsável


Lembre-se sempre que apostas são uma forma de entretenimento e devem ser feitas com responsabilidade. Busque respeitar o Jogo Responsável para garantir que a diversão continue segura e saudável.

Ver mais Ver menos

