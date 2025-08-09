St. Louis City x Nashville SC: Palpite, Odds Altas +10 e Onde Assistir - MLS 09/08

Confira os melhores palpites St. Louis City x Nashville SC com odds altas +10, +20 +8.50 e palpite placar exato.

O duelo da Major League Soccer promete ser equilibrado e movimentado no sábado, 09 de agosto de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Energizer Park, em St. Louis, Missouri.

Neste artigo, você encontrará os melhores palpites, análises detalhadas sobre o momento de cada equipe, odds recomendadas, além das informações de onde assistir a essa partida imperdível da MLS. Prepare-se para apostas com odds altas e previsões precisas para esse confronto.

St. Louis City x Nashville SC Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado final - Nashville SC vence odd 2.08 na Esportes da Sorte



🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam Sim: odd 1.56 na Esportes da Sorte



🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo: odd 1.63 na Esportes da Sorte



Nashville SC chega com um momento forte, tendo vencido 9 das últimas 15 partidas, o que justifica a preferência para vitória fora de casa. Já o St. Louis City tem uma média alta de gols, com 13 dos últimos 15 jogos terminando com mais de 2.5 gols. Por isso, indicamos também que ambas as equipes devem balançar a rede, e o jogo deve superar os 2.5 gols. Esses palpites do dia oferecem equilíbrio entre segurança e bons retornos para apostar.

🚀 St. Louis City x Nashville SC Palpite com odds altas



🔵 Palpite: Nashville SC vence sem sofrer gol: odd 3.91



🟢 Palpite: St. Louis City marca 3 ou mais gols: odd 6.01



🟡 Palpite: Resultado exato 2-1 para Nashville SC: odd 10.16



As estatísticas mostram que Nashville SC tem boa capacidade defensiva fora de casa, o que faz o palpite de vitória sem sofrer gols ser interessante e com odd atraente. St. Louis City tem média alta de gols em casa, o que abre a possibilidade para um placar mais elástico. Por fim, o resultado exato 2-1 para Nashville SC é uma aposta ousada, mas dentro do esperado para um jogo aberto e ofensivo.

Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje St. Louis City x Nashville SC



🔥 Resultado exato 3-1 para St. Louis City odd 22.70



🔥 Mais de 3.5 gols e ambas marcam odd 8.71



Este superpalpite aposta em uma partida com gols e emoção. O St. Louis City costuma marcar bastante em casa, e o Nashville SC não deve facilitar na defesa. Assim, o palpite de um placar 3-1 para St. Louis e um jogo com mais de 3.5 gols e ambas as equipes marcando são opções para quem quer buscar odds maiores.

💰 Palpites de Odds Baixas St. Louis City x Nashville SC

• 🔵 Dupla chance: Nashville SC ou empate: odd 1.35

• 🟢 Mais de 1.5 gols no jogo: odd 1.19

• 🟡 Ambas equipes marcam Sim: odd 1.56

Para apostas mais conservadoras, as opções acima são seguras e costumam ocorrer com frequência, considerando o perfil ofensivo das duas equipes e o histórico recente de gols.

Informações do Jogo: St. Louis City x Nashville SC: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: St. Louis City x Nashville SC – Major League Soccer



📅 Data: 09/08/2025



⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Energizer Park, St. Louis - Missouri



📺 Transmissão: Apple TV



Fique ligado para as melhores apostas e palpites de futebol para hoje. O duelo entre St. Louis City e Nashville SC é uma excelente oportunidade para apostas, com várias opções de mercados disponíveis.

📺 Onde Assistir St. Louis City x Nashville SC

O jogo será transmitido pela Apple TV, plataforma oficial de streaming da Major League Soccer. Além disso, casas de apostas como Bet365 e outras plataformas que oferecem streaming para assinantes poderão transmitir a partida, bastando ter uma conta ativa.

Como St. Louis City e Nashville SC Chegam Para o Confronto

St. Louis City vem apresentando uma média alta de gols em casa, com 6 dos últimos 10 jogos superando 1.5 gol da equipe. Contudo, o time tem enfrentado certa irregularidade no setor defensivo, o que deve abrir um jogo aberto contra o Nashville SC. A equipe busca se firmar na tabela da MLS e conta com o apoio da torcida no Energizer Park.

Nashville SC chega embalada com nove vitórias em suas últimas quinze partidas, mostrando equilíbrio entre ataque e defesa. O time tem sido eficiente na marcação, além de conseguir marcar mais de 1.5 gols em 9 dos últimos 15 jogos. Fora de casa, Nashville tenta manter a boa fase para seguir brigando por posições importantes no campeonato.