St. Louis City x Minnesota United: Palpite e Onde Assistir - MLS - 26/07

St. Louis City x Minnesota United: Confira os palpites para o jogo deste sábado, dia 26 de julho, às 21h30 (horário de Brasília), válido pela Major League Soccer. Saiba onde assistir ao vivo St. Louis City x Minnesota United e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: St. Louis City x Minnesota United pela Major League Soccer



📅 Data: 26 de julho de 2025



🕒 Horário: 21h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Energizer Park



St. Louis City x Minnesota United Palpite - Major League Soccer



Palpite 1: Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 1.53 na Novibet

Palpite 2: Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 1.61 na Esportes da Sorte

Palpite 3: Resultado Final - Minnesota United - Odd de 2.52 na Superbet



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpite 1: Ambas as equipes marcam - Sim

Os jogos do St. Louis City têm sido marcados por redes balançando dos dois lados. Cinco dos últimos seis confrontos da equipe terminaram com ambas marcando, principalmente por conta de uma defesa vulnerável e um ataque que costuma aproveitar bem o fator casa.

O Minnesota também apresenta essa tendência: marcou e sofreu gols em quatro dos últimos cinco jogos como visitante, o que reforça a leitura de um confronto aberto. O cenário é de duas equipes que não se intimidam ofensivamente, mas que deixam espaços atrás — combinação perfeita para esse mercado.

Palpite 2: Total de Gols - Mais de 2.5

O St. Louis City apresenta uma média de 3,4 gols por jogo somando marcados e sofridos nos últimos cinco compromissos, enquanto o Minnesota tem um número ainda mais expressivo fora de casa: 3,6 gols por partida.

Com dois ataques produtivos e defesas que sofrem sob pressão, a linha de 2.5 tende a ser superada com naturalidade. A expectativa é de ritmo alto, especialmente a partir do segundo tempo, com chances dos dois lados e boas oportunidades de bola parada.

Palpite 3: Resultado Final - Minnesota United

Apesar de jogar fora de casa, o Minnesota chega em melhor fase. A equipe venceu três dos últimos cinco jogos como visitante, mostrando consistência ofensiva e controle no meio-campo. O St. Louis, por outro lado, venceu apenas um dos últimos cinco jogos e sofreu gols em todas essas partidas, o que evidencia um momento instável.

Com odds bem posicionadas e contexto favorável, a vitória do Minnesota aparece como aposta de valor, especialmente diante de um adversário que ainda busca equilíbrio no sistema defensivo.

St. Louis City x Minnesota United: Onde Assistir

Jogo Responsável

