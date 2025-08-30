- D
St. Louis City x Houston Dynamo: Palpite Odd +15, Onde Assistir, Escalações, MLS
St. Louis City x Houston Dynamo: Confira palpite e onde assistir o jogo deste dia 30/08 pela Major League Soccer. Leia nossa análise aos times e prognósticos.
St. Louis City e Houston Dynamo se enfrentam no próximo sábado, 30/08, em partida válida pela MLS 2025. A bola vai rolar às 21h30 (horário de Brasília) no Citypark, em St. Louis, Missouri. A transmissão do jogo será pelo MLS Season Pass, na Apple TV.
O duelo promete ser interessante, com os dois times buscando a vitória para subir na tabela. Mal colocados, atravessam fases negativas, que querem inverter.
Confira nossos palpites de St. Louis City x Houston Dynamo, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
St. Louis City x Houston Dynamo: Palpite
- 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.25
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam - odd 1.75
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.90
Para sugerir esses palpites do jogo St. Louis City x Houston Dynamo, analisamos o desempenho recente das equipes e o histórico de confrontos.
Consultamos estatísticas que indicam que as defesasa dos dois times são muito vulneráveis (44 e 47 gols sofridos).
O momento atual das equipes sugere uma partida aberta, com potencial para gols. O St Louis City tem 21 pontos, é penúltimo classificado, enquanto o Houston Dynamo tem 29 e ocupa a 12.ª posição.
St. Louis City x Houston Dynamo: Onde Assistir
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: St. Louis City x Houston Dynamo - MLS 2025
- 📅 Data: 31/08/2025
- ⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Citypark, St. Louis, Missouri
- 📺 Transmissão: MLS Season Pass (Apple TV)
Palpites Alternativos St. Louis City x Houston Dynamo
- 🎯 St. Louis City Vence e Ambos Marcam - odd 4.00
- 🎯 Houston Dynamo Vence ou Empata e Mais de 2.5 Gols - odd 3.50
- 🎯 Jogador a Marcar: [Nome do Jogador do St. Louis] - odd 3.00
St. Louis City x Houston Dynamo: Super Palpite
- 🚀 Resultado Exato: 2x2 - odd 15.00
💰 Palpites de Odds Baixas St. Louis City x Houston Dynamo
- 🔵 St. Louis City para Vencer ou Empatar - odd 1.35
- 🟢 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.40
- 🟡 Ambas as Equipes Marcam: Não - odd 2.10
⚖️ Palpites de Odds Médias St. Louis City x Houston Dynamo
- 🔵 Total de Gols: Mais de 3.5 - odd 2.90
- 🟢 St. Louis City para Vencer o 1º Tempo - odd 3.00
- 🟡 Handicap Asiático: St. Louis City -1.0 - odd 3.20
🚀 Palpites de Odds Altas St. Louis City x Houston Dynamo
- 🔵 Placar Exato: 3x2 para o St. Louis City - odd 25.00
- 🟢 St. Louis City Vence de Virada - odd 8.00
- 🟡 Jogador a Marcar 2 ou Mais Gols: [Nome do Jogador do Houston Dynamo] - odd 9.00
Como St. Louis City e Houston Dynamo Chegam Para o Confronto
O St. Louis City busca consolidar sua posição na competição, buscando uma vitória em casa para se manter entre os primeiros colocados. A equipe precisa mostrar sua força para manter o bom desempenho na temporada.
Já o Houston Dynamo, precisa da vitória para se recuperar na tabela. A equipe quer demonstrar sua capacidade de reação após os últimos resultados, buscando uma boa atuação fora de casa.
Últimos Jogos do St. Louis City
O St. Louis City teve um desempenho recente com algumas derrotas, mostrando que precisa melhorar a sua consistência para não perder pontos importantes na competição. O time tem potencial ofensivo, mas precisa se defender melhor.
Nos últimos confrontos, a equipe alternou vitórias e derrotas. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a MLS.
- ❌ Vancouver Whitecaps 2x1 St. Louis City - MLS
- ❌ Chicago Fire 2x1 St. Louis City - MLS
- ✅ St. Louis City 2x1 Nashville SC - MLS
- ❌ St. Louis City 0x2 Aston Villa - Amistoso
- ❌ St. Louis City 0x1 Minnesota United FC - MLS
Últimos Jogos do Houston Dynamo
O Houston Dynamo, tem um desempenho recente com algumas derrotas, mostrando que precisa melhorar a sua consistência para não perder pontos importantes na competição. O time tem potencial ofensivo, mas precisa se defender melhor.
Nos últimos confrontos, a equipe alternou vitórias e derrotas. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a MLS.
- ❌ Houston Dynamo 0x2 San Jose Earthquakes - MLS
- ❌ Vancouver Whitecaps 2x1 Houston Dynamo - MLS
- ❌ Austin 2x1 Houston Dynamo - MLS
- ❌ Houston Dynamo 0x2 Pachuca - Amistoso
- ❌ Houston Dynamo 0x2 Mazatlán - Amistoso
Acreditamos em um jogo equilibrado, com chances para ambos os lados. Dois times mal colocados vão querer explorar as fragilidades. E o percurso recente indica muitas dificuldades em conseguir vencer.
St. Louis City x Houston Dynamo: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
St. Louis City x Houston Dynamo: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
St. Louis City x Houston Dynamo: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Apostas são atividades que devem ser encaradas com responsabilidade e moderação. É crucial lembrar que apostar é uma forma de entretenimento e nunca deve comprometer o seu orçamento pessoal ou familiar. Defina limites e esteja ciente dos riscos. Para mais informações, consulte as dicas de Jogo Responsável.
