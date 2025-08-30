Assine UOL
St. Louis City
  • D
  • D
  • V
  • D
  • D
Major League Soccer - United States
CITYPARK
Houston Dynamo
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
St. Louis City x Houston Dynamo: Palpite Odd +15, Onde Assistir, Escalações, MLS

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
4 min

St. Louis City x Houston Dynamo: Confira palpite e onde assistir o jogo deste dia 30/08 pela Major League Soccer. Leia nossa análise aos times e prognósticos.


St. Louis City e Houston Dynamo se enfrentam no próximo sábado, 30/08, em partida válida pela MLS 2025. A bola vai rolar às 21h30 (horário de Brasília) no Citypark, em St. Louis, Missouri. A transmissão do jogo será pelo MLS Season Pass, na Apple TV.


O duelo promete ser interessante, com os dois times buscando a vitória para subir na tabela. Mal colocados, atravessam fases negativas, que querem inverter.


Confira nossos palpites de St. Louis City x Houston Dynamo, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


St. Louis City x Houston Dynamo: Palpite



  • 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.25

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam - odd 1.75

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.90


Para sugerir esses palpites do jogo St. Louis City x Houston Dynamo, analisamos o desempenho recente das equipes e o histórico de confrontos.


Consultamos estatísticas que indicam que as defesasa dos dois times são muito vulneráveis (44 e 47 gols sofridos). 


O momento atual das equipes sugere uma partida aberta, com potencial para gols. O St Louis City tem 21 pontos, é penúltimo classificado, enquanto o Houston Dynamo tem 29 e ocupa a 12.ª posição. 


St. Louis City x Houston Dynamo: Onde Assistir


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: St. Louis City x Houston Dynamo - MLS 2025

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • Horário: 21h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Citypark, St. Louis, Missouri

  • 📺 Transmissão: MLS Season Pass (Apple TV)


Palpites Alternativos St. Louis City x Houston Dynamo



  • 🎯 St. Louis City Vence e Ambos Marcam - odd 4.00

  • 🎯 Houston Dynamo Vence ou Empata e Mais de 2.5 Gols - odd 3.50

  • 🎯 Jogador a Marcar: [Nome do Jogador do St. Louis] - odd 3.00


St. Louis City x Houston Dynamo: Super Palpite



  • 🚀 Resultado Exato: 2x2 - odd 15.00


💰 Palpites de Odds Baixas St. Louis City x Houston Dynamo



  • 🔵 St. Louis City para Vencer ou Empatar - odd 1.35

  • 🟢 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.40

  • 🟡 Ambas as Equipes Marcam: Não - odd 2.10


⚖️ Palpites de Odds Médias St. Louis City x Houston Dynamo



  • 🔵 Total de Gols: Mais de 3.5 - odd 2.90

  • 🟢 St. Louis City para Vencer o 1º Tempo - odd 3.00

  • 🟡 Handicap Asiático: St. Louis City -1.0 - odd 3.20


🚀 Palpites de Odds Altas St. Louis City x Houston Dynamo



  • 🔵 Placar Exato: 3x2 para o St. Louis City - odd 25.00

  • 🟢 St. Louis City Vence de Virada - odd 8.00

  • 🟡 Jogador a Marcar 2 ou Mais Gols: [Nome do Jogador do Houston Dynamo] - odd 9.00


Como St. Louis City e Houston Dynamo Chegam Para o Confronto


O St. Louis City busca consolidar sua posição na competição, buscando uma vitória em casa para se manter entre os primeiros colocados. A equipe precisa mostrar sua força para manter o bom desempenho na temporada.


Já o Houston Dynamo, precisa da vitória para se recuperar na tabela. A equipe quer demonstrar sua capacidade de reação após os últimos resultados, buscando uma boa atuação fora de casa.


Últimos Jogos do St. Louis City


O St. Louis City teve um desempenho recente com algumas derrotas, mostrando que precisa melhorar a sua consistência para não perder pontos importantes na competição. O time tem potencial ofensivo, mas precisa se defender melhor.


Nos últimos confrontos, a equipe alternou vitórias e derrotas. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a MLS.



  • ❌ Vancouver Whitecaps 2x1 St. Louis City - MLS

  • ❌ Chicago Fire 2x1 St. Louis City - MLS

  • ✅ St. Louis City 2x1 Nashville SC - MLS

  • ❌ St. Louis City 0x2 Aston Villa - Amistoso

  • ❌ St. Louis City 0x1 Minnesota United FC - MLS


Últimos Jogos do Houston Dynamo


O Houston Dynamo, tem um desempenho recente com algumas derrotas, mostrando que precisa melhorar a sua consistência para não perder pontos importantes na competição. O time tem potencial ofensivo, mas precisa se defender melhor.


Nos últimos confrontos, a equipe alternou vitórias e derrotas. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a MLS.



  • ❌ Houston Dynamo 0x2 San Jose Earthquakes - MLS

  • ❌ Vancouver Whitecaps 2x1 Houston Dynamo - MLS

  • ❌ Austin 2x1 Houston Dynamo - MLS

  • ❌ Houston Dynamo 0x2 Pachuca - Amistoso

  • ❌ Houston Dynamo 0x2 Mazatlán - Amistoso


Acreditamos em um jogo equilibrado, com chances para ambos os lados. Dois times mal colocados vão querer explorar as fragilidades. E o percurso recente indica muitas dificuldades em conseguir vencer.

St. Louis City x Houston Dynamo: Palpite do Dia

Empate

Empate
3.65
St. Louis City x Houston Dynamo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

St. Louis City x Houston Dynamo: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 Major League Soccer
Houston Dynamo
1 - 0
St. Louis City
2024 Major League Soccer
St. Louis City
3 - 0
Houston Dynamo
2024 Major League Soccer
Houston Dynamo
0 - 0
St. Louis City
2024 CONCACAF Champions League
Houston Dynamo
1 - 0
St. Louis City
2024 CONCACAF Champions League
St. Louis City
2 - 1
Houston Dynamo

