St Joseph's x Shamrock Rovers: Palpite, Onde Assistir - Liga Conferência - 24/07

St Joseph's x Shamrock Rovers: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

St Joseph’s x Shamrock Rovers palpite, onde assistir e escalações são os destaques deste confronto de ida válido pela fase preliminar da Liga Conferência 2025. A bola rola nesta quinta-feira, 24 de julho, às 13h (horário de Brasília), no Victoria Stadium, em Gibraltar. A partida será transmitida ao vivo via streaming da Novibet.

Os irlandeses chegam como favoritos para avançar, mas os gibraltinos apostam no fator casa para surpreender no primeiro jogo da eliminatória.

St Joseph's x Shamrock Rovers Palpite - 3 Opções Para Você Apostar





Palpite 1 - Resultado Final: Vitória do Shamrock Rovers - odd pagando 1.65 na bet365







Palpite 2 - Total de Gols Menos de 2.5 - odd pagando 1.80 na Superbet







Palpite 3 - Shamrock Rovers vence sem sofrer gols - odd pagando 2.10 na Novibet





Resultado Final: Vitória do Shamrock Rovers - odd pagando 1.65

O time irlandês tem mais experiência internacional e enfrenta um adversário tecnicamente inferior. Mesmo fora de casa, o Shamrock tende a controlar o jogo e construir vantagem antes da volta em Dublin.

Total de Gols Menos de 2.5 - odd pagando 1.80

Como é o primeiro jogo do confronto e envolve uma equipe visitante que pode adotar postura mais controlada, existe chance de uma partida de poucos gols, especialmente se o Shamrock conseguir abrir o placar cedo.

Shamrock Rovers vence sem sofrer gols - odd pagando 2.10

Esse mercado combina dois fatores possíveis: a vitória dos visitantes e a fragilidade ofensiva do St Joseph’s. O cenário é favorável para um 1x0 ou 2x0 típico de eliminatórias equilibradas.

St Joseph's FC x Shamrock Rovers: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Tudo o que você precisa saber de St Joseph's x Shamrock Rovers



ℹ️ Jogo: St Joseph's x Shamrock Rovers pela Liga Conferência



? Data: 24 de julho de 2025



? Horário: 13:00 (horário de Brasília)



?️ Local: Victoria Stadium, Gibraltar



St Joseph's x Shamrock Rovers: Escalações

Provável escalação do St Joseph's: Bradley Banda; Ethan Jolley, Geovanni Barba, Gabri Cardozo; Fran Paul, Juanma, Manuel Sánchez, Adrián Armental, Álvaro Rey; Facu, Pablo Rodríguez.

Provável escalação do Shamrock Rovers: Ed McGinty; Josh Honohan, Lee Grace, Cory O’Sullivan; Roberto Lopes, Jack Byrne, Darragh Nugent, Gary O’Neill, Michael Noonan, Victor Ozhianvuna; John McGovern.

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.