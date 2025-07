St Joseph's x Cliftonville: Palpites, Onde Assistir - Europa Conference - 08/07

St Joseph's x Cliftonville: confira os palpites para o jogo que ocorre no Europa Sports Park, em Gibraltar, na terça-feira, 08/07, às 13h00 (horário de Brasília), pela primeira pré‑eliminatória da UEFA Europa Conference League.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

St Joseph's x Cliftonville: Palpites - Europa Conference League



Palpite 1 - Menos de 2,5 gols

Análises apontam média de 2,58 gols por partida, com jogo equilibrado entre gibraltinos e norten‑irlandeses, indicando tendência por poucos gols.

Palpite 2 - Ambas as equipes marcam (BTTS)

Ambos balançaram as redes em 40% dos confrontos recentes e ambos mantêm média de 50% de BTTS na temporada.

Palpite 3 - Dupla Chance: St Joseph's ou empate (1X)

St Joseph’s está invicto em casa em jogos europeus, e Cliftonville ainda não venceu fora na fórmula continental. Apostar 1X garante cobertura.

St Joseph's x Cliftonville - Onde Assistir

St Joseph's x Cliftonville se enfrentam na terça-feira, 08/07, às 13h00 (horário de Brasília), no Europa Sports Park, em Gibraltar.

Transmissão: sem TV aberta ou fechada no Brasil; o jogo pode ser acompanhado via streaming em casas de apostas com sinal ao vivo como Superbet e Bet365.