St. Gilloise x Standard Liège: Palpite, Onde Assistir, Liga Belga, 16/08
St. Gilloise x Standard Liège: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
St. Gilloise e Standard Liège se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Liga Belga. A partida começa às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Joseph Marien, na Bélgica.
O St. Gilloise busca manter o bom desempenho em casa e somar mais três pontos. Já o Standard Liège entra em campo tentando manter a liderança na tabela.
St. Gilloise x Standard Liège Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Palpite 1 – Vitória do St. Gilloise com odd pagando 1.85 na bet365
Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim com odd pagando 1.80 na bet365
Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 com odd pagando 1.90 na bet365
Vitória do St. Gilloise - odd pagando 1.85
O fator casa pode ser determinante para o St. Gilloise conquistar a vitória.
Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.80
Com ataques perigosos, as duas equipes têm potencial para balançar as redes.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.90
O histórico do confronto aponta para partidas com placares movimentados.
St. Gilloise x Standard Liège: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: St. Gilloise x Standard Liège pela Liga Belga
- 📅 Data: 16 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Joseph Marien, Bélgica
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
St. Gilloise x Standard Liège: Escalações prováveis
St. Gilloise: Vic Chambaere; Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Fedde Leysen, Ousseynou Niang; Charles Vanhoutte, Anan Khalaili, Adem Zorgane, Anouar El Hadj; Kevin Rodríguez, Raul Florucz.
Standard Liège: Matthieu Epolo; Marlon Fossey, Alexandro Calut, Josué Homawoo, Daan Dierckx; Nayel Mehssatou, Casper Nielsen, Marco Ilaimaharitra, Tobias Mohr; Thomas Henry, Rafiki Said.
Union St. Gilloise x Standard Liege: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Union St. Gilloise x Standard Liege: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Union St. Gilloise x Standard Liege: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
