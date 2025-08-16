Assine UOL
Union St. Gilloise
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
Jupiler Pro League - Belgium
Standard Liege
  • V
  • E
  • V
  • V
  • E
Odds atualizadas a 16.08.2025 às 09:31

St. Gilloise x Standard Liège: Palpite, Onde Assistir, Liga Belga, 16/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
5 min

St. Gilloise x Standard Liège: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


St. Gilloise e Standard Liège se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Liga Belga. A partida começa às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Joseph Marien, na Bélgica.


O St. Gilloise busca manter o bom desempenho em casa e somar mais três pontos. Já o Standard Liège entra em campo tentando manter a liderança na tabela.


St. Gilloise x Standard Liège Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas


Palpite 1 – Vitória do St. Gilloise com odd pagando 1.85 na bet365
Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim com odd pagando 1.80 na bet365
Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 com odd pagando 1.90 na bet365


Vitória do St. Gilloise - odd pagando 1.85


O fator casa pode ser determinante para o St. Gilloise conquistar a vitória.


Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.80


Com ataques perigosos, as duas equipes têm potencial para balançar as redes.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.90


O histórico do confronto aponta para partidas com placares movimentados.


St. Gilloise x Standard Liège: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: St. Gilloise x Standard Liège pela Liga Belga

  • 📅 Data: 16 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Joseph Marien, Bélgica 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


St. Gilloise x Standard Liège: Escalações prováveis


St. Gilloise: Vic Chambaere; Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Fedde Leysen, Ousseynou Niang; Charles Vanhoutte, Anan Khalaili, Adem Zorgane, Anouar El Hadj; Kevin Rodríguez, Raul Florucz.


Standard Liège: Matthieu Epolo; Marlon Fossey, Alexandro Calut, Josué Homawoo, Daan Dierckx; Nayel Mehssatou, Casper Nielsen, Marco Ilaimaharitra, Tobias Mohr; Thomas Henry, Rafiki Said.

Union St. Gilloise x Standard Liege: Palpite do Dia

Union St. Gilloise Vence
Superbet logo
1.37
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Union St. Gilloise x Standard Liege: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 Jupiler Pro League
Union St. Gilloise
3 - 0
Standard Liege
2024 Jupiler Pro League
Standard Liege
0 - 0
Union St. Gilloise
2023 Jupiler Pro League
Union St. Gilloise
2 - 1
Standard Liege
2023 Jupiler Pro League
Standard Liege
0 - 1
Union St. Gilloise
2022 Jupiler Pro League
Union St. Gilloise
2 - 4
Standard Liege

