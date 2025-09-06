Assine UOL
Sri Lanka
Friendlies - World Wide
Maldives
Sri Lanka x Maldivas: Palpite Odds +5, +11, Onde Assistir, Amistoso, 06/09

Publicado
06.09.2025
Atualizado em
06.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Sri Lanka x Maldivas: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de amistoso de seleções, que acontece neste sábado (06/09), às 8h30 (horário de Brasília), no Race Course International Stadium, em Wrexham (País de Gales), sem transmissão para o Brasil.


O jogo é válido pela fase de amistosos e coloca frente a frente dois times com desempenhos opostos. O Sri Lanka chega com uma sequência de duas vitórias seguidas, enquanto as Maldivas vêm de uma sequência de duas derrotas seguidas. O histórico de confronto direto, no entanto, aponta uma superioridade das Maldivas, com duas vitórias em dois jogos.


Sri Lanka x Maldivas Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Sri Lanka Anula Aposta: Empate - odd 2.11

  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 2.09

  • 🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.89


As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na fase dos dois times e no retrospecto dos últimos jogos. O Sri Lanka tem uma média de 1.5 gols marcados por jogo, e as Maldivas, uma média de 0.5 gols marcados.


A defesa do Sri Lanka sofre em média 0.5 gols por jogo, e a defesa das Maldivas sofre em média 3 gols por partida. O jogo tem tudo para ser de poucos gols, já que 50% dos jogos do Sri Lanka e 100% dos jogos das Maldivas tiveram menos de 2.5 gols.


A aposta em 'Ambos Os Times Marcam - Não' é uma boa opção, já que as Maldivas têm 50% dos jogos sem marcar gols. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.


Palpites Alternativos Sri Lanka x Maldivas



  • 🎯 Palpite: Sri Lanka E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 4.99

  • 🎯 Palpite: Faixa De Gols: 0-1 - odd 3.75

  • 🎯 Palpite: Maldivas Anula Aposta: Empate - odd 2.01


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar com poucos gols ou a aposta em quem não sofrerá gols, que podem dar mais valor à aposta. O confronto direto nos últimos anos é de poucos gols, o que reforça o palpite para uma partida com o placar baixo.


💰 Sri Lanka x Maldivas: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Maldivas (+0.5) - odd 1.46

  • 🟢 Palpite: Empate Ou Maldivas - odd 1.43

  • 🟡 Palpite: Sri Lanka - Total: Mais de 0.5 - odd 1.31


⚖️ Sri Lanka x Maldivas: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Sri Lanka - odd 2.77

  • 🟢 Palpite: Empate - odd 3.41

  • 🟡 Palpite: Maldivas - odd 2.53


🚀 Sri Lanka x Maldivas: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato 1:1 - odd 5.81

  • 🟢 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 10.15

  • 🟡 Palpite: Empate E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 11.79


Sri Lanka x Maldivas: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Sri Lanka e Maldivas é uma oportunidade para as duas equipes se firmarem no cenário do futebol asiático. O Sri Lanka chega com uma sequência de vitórias, enquanto as Maldivas vêm de um retrospecto de derrotas. No entanto, o histórico de confrontos diretos aponta para uma superioridade das Maldivas, o que torna o jogo ainda mais imprevisível. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Sri Lanka x Maldivas - Amistoso

  • 📅 Data: 06/09/25

  • ⏰ Horário: 8h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Race Course International Stadium, em Wrexham (País de Gales)

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão


Como Sri Lanka e Maldivas Chegam Para o Confronto


O Sri Lanka chega para a partida com um desempenho global de duas vitórias, dois empates e três derrotas nos últimos 10 jogos. A equipe tem uma média de 1.5 gols marcados e 0.5 gols sofridos por jogo. O Sri Lanka tem uma sequência de duas vitórias seguidas em todas as competições e não perde há dois jogos.


As Maldivas, por sua vez, chegam para a partida com um desempenho global de uma vitória, dois empates e cinco derrotas nos últimos 10 jogos. A equipe tem uma média de 0.5 gols marcados e 3 gols sofridos por jogo. As Maldivas têm uma sequência de duas derrotas seguidas em todas as competições e não vencem há dois jogos. No confronto direto, as Maldivas têm duas vitórias em dois jogos contra o Sri Lanka.

Sri Lanka x Maldives: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sri Lanka x Maldives: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2025 Friendlies
Sri Lanka
0 - 0
Maldives
2022 Asian Cup - Qualification
Maldives
1 - 0
Sri Lanka
2021 SAFF Championship
Maldives
1 - 0
Sri Lanka
2018 SAFF Championship
Maldives
0 - 0
Sri Lanka
2013 SAFF Championship
Maldives
10 - 0
Sri Lanka

Jogo Responsável


As apostas esportivas podem ser uma forma de entretenimento, mas é crucial entender que o jogo não é uma maneira de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

