Sporting x Moreirense: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Portugal - 18/04

Sporting x Moreirense – Palpite da Liga Portugal

Palpite 1: Mais de 3.5 gols – Odd de 2.10 na Bet365

Mais de 3.5 gols – Palpite 2: Vitória do Sporting com Handicap -1 – Odd de 1.75 na Superbet

Vitória do Sporting com Handicap -1 – Palpite 3: Gols nos dois tempos – Sim – Odd de 1.85 na Alfa.bet

As odds são dinâmicas e podem variar. As cotações foram registradas em 16/04/2025, às 16h00.

Palpite 1: Mais de 3.5 gols

O Sporting apresenta uma média de 3.55 gols marcados por jogo na temporada, enquanto o Moreirense tem uma média de 1.36 gols por partida. Além disso, 82% dos jogos do Sporting terminaram com mais de 2.5 gols, indicando uma tendência para partidas com muitos gols.