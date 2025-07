Sporting x Benfica: Palpite com Super Odds, Supercopa de Portugal, 31/07

Ou seja, quer Benfica, quer Sporting podem criar várias ocasiões para finalizações. E depois há executantes de primeira linha.

Nos últimos 10 confrontos Sporting x Benfica apenas em um só um time marcou: Sporting 1 a 0 no campeonato de 2024/25 no Estádio de Alvalade.

Além disso, em 80% desses jogos, houve mais de 2.5 gols no total. A média de gols por jogo nos últimos 10 clássicos foi superior a 3.

Esses dados mostram que é grande a probabilidade de o jogo ter vários gols e muitas finalizações. Saiba mais com as estatísticas do Sporting x Benfica se vai apostar nesse duelo pela Supercopa Portuguesa.

