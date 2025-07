Sporting x Benfica: Palpite Odds Altas, Onde Assistir e Dicas sobre os Times, 31/07

Sporting x Benfica: Confira palpites com odds altas para a Supertaça de Portugal deste dia 31/07. Saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Quem procura um palpite Sporting x Benfica da Supertaça de Portugal (31/07) verificará a tendência de muito equilíbrio entre os dois times rivais da capital portuguesa. Por isso, adivinhar quem vai ganhar pode render lucros nas apostas.

Sporting x Benfica: Palpite Odds Altas



Palpite 1 - Resultado Exato: Sporting 3 x 1 - odd pagando 20.29 na Esportes da Sorte



Palpite 2 - Sporting Vencer Ambos Tempos Sim - odd pagando 7.73 na Esportes da Sorte



Palpite 3 - Margem de Ganho Benfica por 3+ gols - odd pagando 12.74 na Esportes da Sorte



Para os apostadores que buscam retornos expressivos, o alto risco no palpite Sporting x Benfica oferece odds elevadas, refletindo cenários menos prováveis, mas com potencial de lucro significativo.

Em um clássico de Supertaça, onde a emoção e a busca pelo título são intensas, resultados mais inusitados podem surgir, tornando estas apostas atraentes para quem tem um perfil mais arrojado.

💰 Resultado Exato: Sporting 3 x 1 - odd pagando 20.29 na Esportes da Sorte

Apesar do equilíbrio esperado, esta aposta de alto risco sugere uma vitória do Sporting com uma margem de dois gols e ambos os times marcando. Considera que o Sporting, por ser o bicampeão e ter o fator "moral elevado", pode ter um dia inspirado no ataque e o Benfica consiga marcar o seu gol de honra.

🎯 Sporting para Vencer Ambos os Tempos: Sim - odd pagando 7.73 na Esportes da Sorte

Esta aposta é bastante ambiciosa, sugerindo que o Sporting domine completamente as duas metades do jogo. Considerando o momento de confiança e a recente vitória sobre o Benfica na Taça de Portugal, há uma chance, mesmo que remota, de um domínio tão acentuado.

🔄 Margem de Ganho: Benfica por 3+ gols - odd pagando 12.74 na Esportes da Sorte

Embora o Benfica não seja o favorito absoluto, uma vitória expressiva com uma margem de três ou mais gols é uma possibilidade de alto risco. Se o Sporting tiver um dia "apagado" e o Benfica conseguir impor seu ritmo desde o início, um resultado elástico pode ocorrer.

Sporting x Benfica: Quem vai ganhar?

Quem vai ganhar o Sporting x Benfica? Nessa altura, é a grande dúvida entre adeptos do Sporting e do Benfica. Adivinhar o vencedor do clássico escaldante da Supertaça de Portugal é uma missão desafiadora. Mas lançar um palpite no Sporting x Benfica pode virar certeza após o apito final do juiz.

Não existe um domínio esmagador de uma equipa sobre a outra no cômputo geral. Contudo, a última final da Supertaça de Portugal deu em goleada do Benfica frente ao eterno rival por 5x0 no mesmo estádio onde será esse jogo.

Mas a última imagem que ficou da temporada passada é de um Sporting superior ao Benfica quer no campeonato, quer na Copa de Portugal. Por isso, o leão espera manter a tendência recente e o Benfica tem contas para ajustar com o rival.

Sporting x Benfica: Dicas dos times

O Sporting chega à Supertaça com o moral elevado após ter conquistado o bicampeonato nacional na temporada 2024/2025 e ter vencido o Benfica por 3 a 1 na final da Copa de Portugal em maio de 2025.

Na pré-temporada, os leões realizaram estágio no Algarve e disputaram alguns amistosos. Venceram o Sunderland por 1 a 0 e perderam por 2 a 0 contra o Celtic. Também venceram o Villarreal por 1 a 0 no tradicional troféu dos 5 Violinos do Sporting.

Quanto ao Benfica teve uma pré-temporada estendida devido à participação no Mundial de Clubes em junho de 2025.

A equipa iniciou os trabalhos de preparação da nova temporada em meados de julho, com foco na Supertaça e na 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que terá início logo após o clássico. O Benfica tem buscado vários reforços.

O calendário apertado e o curto tempo de preparação para a nova época podem ser um desafio. O Benfica havia manifestado a intenção de adiar a Supertaça, mas o Sporting recusou.

Sporting x Benfica: Desfalques importantes

Sporting: Maxi Araújo - Lesão traumática; Nuno Santos - rotura completa do ligamento cruzado anterior; Daniel Bragança - rotura nos ligamentos cruzados; João Simões - fratura do metatarso.

Benfica: Tomás Araújo - Mialgia; Bruma - Rotura do Tendão de Aquiles; Bah - Rotura completa do ligamento cruzado anterior; Manu Silva - rotura completa do ligamento cruzado anterior.

Sporting x Benfica: Onde assistir

Não sabe onde assistir Sporting x Benfica 31/07? Para isso, basta acessar ao Youtube da NSports que vai passar o jogo entre os dois rivais de Lisboa.

O jogo também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Sporting x Benfica