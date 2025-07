Sporting x Benfica: Estatísticas, Palpite, Onde Assistir, Antevisão - Supercopa 31/07

Estatísticas do Sporting x Benfica, Histórico e Tendências

O dérbi da Supertaça será o 327º confronto entre Sporting e Benfica. Historicamente, o Benfica detém uma vantagem, com 139 vitórias em comparação com as 116 do Sporting, e 71 empates.

No entanto, uma análise dos encontros mais recentes revela uma mudança na dinâmica. Nos últimos dez jogos entre as duas equipas, o Sporting conquistou 4 vitórias, o Benfica 2, e registaram-se 4 empates.

Esta tendência recente sugere que, apesar do domínio histórico do Benfica, o Sporting tem demonstrado uma capacidade particular para anular os pontos fortes do Benfica ou explorar as suas fragilidades nas últimas temporadas.

Assim, esta mudança no desempenho recente em dérbis pode conferir ao Sporting uma vantagem psicológica e uma maior confiança ao entrar em campo. Em finais disputadas entre os dois clubes, o Benfica venceu 10 e o Sporting 9.