Sporting KC x New York City: Palpite, Onde Assistir, Escalações - MLS 2025 (19/07)

Sporting KC x New York City: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Sporting KC e New York City se enfrentam neste sábado, 19 de julho, às 21h30 (horário de Brasília), pela temporada regular da MLS 2025. O jogo será disputado no Children’s Mercy Park, com transmissão via casas de apostas com streaming.

O SKC faz uma campanha fraca na Conferência Oeste, ocupando a 12ª colocação com saldo negativo de gols. Já o NYCFC aparece na sétima posição do Leste e briga por se consolidar nos playoffs. A diferença técnica entre as equipes aparece na tabela e nas atuações recentes.

Veja a seguir o palpite para Sporting KC x NYCFC e todas as informações úteis para apostar no jogo de hoje. Confira também os Palpites atualizados.

Sporting KC x New York City Palpite - 3 Opções Para Você Apostar na MLS



Palpite 1 - Dupla chance: New York City ou empate - odd pagando 1.60 na Novibet



Palpite 2 - Ambas equipes marcam - odd pagando 1.78 na bet365



Palpite 3 - Mais de 2,5 gols - odd pagando 1.82 na Superbet



O momento do New York City é mais consistente, com melhor defesa e mais pontos conquistados em menos partidas. O Sporting KC, por outro lado, sofre com uma das defesas mais vazadas do Oeste.

Dupla chance: New York City ou empate - odd pagando 1.60

Mesmo fora de casa, o NYC é favorito no cenário atual. A equipe tem 10 vitórias em 22 jogos e precisa pontuar para manter sua posição na zona de classificação. A dupla chance oferece boa segurança.

Ambas equipes marcam - odd pagando 1.78

As duas equipes têm ataques razoáveis e defesas expostas. O Sporting marcou 35 gols em 22 jogos, enquanto o New York City tem média ofensiva equilibrada. Isso favorece o mercado de gols nos dois lados.

Mais de 2,5 gols - odd pagando 1.82

Com os sistemas defensivos falhando e ataques aproveitando espaços, três gols ou mais é um cenário bem possível. A pressão por pontuar deve tornar o jogo mais aberto na segunda etapa.

Sporting KC x New York City - Onde Assistir Ao Vivo

O jogo entre Sporting KC e New York City terá transmissão ao vivo via casas de apostas com streaming, como bet365 e Superbet. O duelo será realizado no Children’s Mercy Park, com início às 21h30 (horário de Brasília).

Informações da partida:



⚽ Confronto: Sporting KC x New York City – MLS



📅 Data: 19/07/2025



⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Children’s Mercy Park, Kansas City



📺 Onde vai passar: Casas de apostas com streaming



Sporting KC x New York City: Escalações

Provável escalação do Sporting KC: Melia; Davis, Fontàs, Voloder, Leibold; Radoja, Thommy, Walter; Shelton, Russell, Pulido

Provável escalação do New York City: Freese; Gray, Martins, Ilenic, O’Toole; Sands, Parks, Ledezma; Rodriguez, Bakrar, Jasson

As formações podem sofrer alterações conforme a decisão dos técnicos minutos antes do início da partida.