Assine UOL
Sporting Kansas City
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
Major League Soccer - United States
Children's Mercy Park
Colorado Rapids
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.25
x
4
2
2.65
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.3
x
3.95
2
2.7
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.26
x
3.85
2
2.65
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.35
x
4.25
2
2.57
Apostar agora
Odds atualizadas a 29.08.2025 às 09:09

Sporting KC x Colorado Rapids: Palpite, Odds +7, Onde Assistir, MLS, 30/08

Alex Alves
Autor
Publicado
30.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Sporting KC x Colorado Rapids: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Sporting KC e Colorado Rapids se enfrentam neste sábado, 30/08, em mais uma rodada da MLS 2025. A bola vai rolar às 21:30 (horário de Brasília) no Children's Mercy Park, em Kansas City, Kansas. A transmissão do jogo será pela Apple TV.


A partida promete ser emocionante, com o Sporting KC buscando a reabilitação na competição. O Colorado Rapids, por sua vez, tenta manter o bom momento e somar pontos importantes fora de casa.


Sporting KC x Colorado Rapids Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.75

  • 🎯 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.10

  • 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.25


Sporting KC x Colorado Rapids Palpites Alternativos



  • 🎯 Vencedor: Colorado Rapids - odd 3.00

  • 🎯 Handicap Asiático Colorado Rapids +0.5 - odd 1.90

  • 🎯 Total de escanteios acima de 10.5 - odd 2.00


Super Palpite Sporting KC x Colorado Rapids



  • 🚀 Resultado Exato: 1x2 para o Colorado Rapids - odd 7.50


💰 Palpite Odds Baixas Sporting KC x Colorado Rapids



  • 🔵 Total de Gols acima de 1.5 - odd 1.45

  • 🟢 Dupla Chance: Empate ou Colorado Rapids - odd 1.55

  • 🟡 Colorado Rapids para marcar primeiro - odd 2.00


⚖️ Palpite Odds Médias Sporting KC x Colorado Rapids



  • 🔵 Ambos marcam no primeiro tempo - odd 3.00

  • 🟢 Colorado Rapids vence um dos tempos - odd 2.75

  • 🟡 Resultado correto 1x2 Colorado Rapids 2x1 - odd 4.50


🚀 Palpite Odds Altas Sporting KC x Colorado Rapids



  • 🔵 Placar Exato 1x3 - odd 6.50

  • 🟢 Colorado Rapids vence e ambas as equipes marcam - odd 5.50

  • 🟡 Gol de fora da área - odd 7.00


Sporting KC x Colorado Rapids: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Sporting KC x Colorado Rapids - MLS 2025

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 21:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Children's Mercy Park, Kansas City, Kansas

  • 📺 Transmissão: Apple TV


Sporting KC x Colorado Rapids: Escalações


Sporting KC: John Pulskamp; Khiry Shelton, Jansen Miller, Robert Voloder, Tim Leibold; Daniel Sallói, Jake Davis, Zorhan Bassong, Santiago Muñoz; Mason Toye, Dejan Joveljic.


Colorado Rapids: Zack Steffen; Noah Cobb, Sammy Vines, Reggie Cannon, Andreas Maxso; Cole Bassett, Oliver Larraz, Darren Yapi, Calvin Harris; Ted Ku-DiPietro, Rafael Navarro.


Sporting KC x Colorado Rapids: Como chegam os times


Sporting KC



  • ⚽️ 29 Jogos

  • 6 Vitórias (21%)

  • 🤝 6 Empates (21%)

  • 17 Derrotas (59%)

  • 🥅 40 Gols marcados (1,38 G/J)

  • 🛡️ 59 Gols sofridos (2,03 G/J)


Colorado Rapids



  • ⚽️ 33 Jogos

  • 12 Vitórias (36%)

  • 🤝 7 Empates (21%)

  • 14 Derrotas (42%)

  • 🥅 43 Gols marcados (1,3 G/J)

  • 🛡️ 51 Gols sofridos (1,55 G/J)


Sporting KC x Colorado Rapids: Retrospecto entre os times


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 87 vezes, com 27 vitórias do Colorado Rapids, 25 empates e 35 triunfos do Sporting KC.


📊 Resumo (últimos 5 jogos):



  • Colorado Rapids: 2 vitórias

  • Sporting KC: 2 vitórias

  • Empates: 1

  • Gols: Colorado 4, Sporting KC 7

Ver mais Ver menos

Sporting Kansas City x Colorado Rapids: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Internacional - Fortaleza EC
1
1.63
Antalyaspor - Fatih Karagümrük
1
1.92
Galatasaray - Rizespor
1
1.21
Múltipla
3.79
x
Aposta
20
=
Ganhos
75.74
Apostar agora

Sporting Kansas City x Colorado Rapids: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sporting Kansas City x Colorado Rapids: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 Major League Soccer
Colorado Rapids
1 - 2
Sporting Kansas City
2024 Major League Soccer
Sporting Kansas City
4 - 1
Colorado Rapids
2024 Major League Soccer
Colorado Rapids
2 - 1
Sporting Kansas City
2023 Major League Soccer
Sporting Kansas City
0 - 1
Colorado Rapids
2023 Major League Soccer
Colorado Rapids
0 - 0
Sporting Kansas City

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Sporting Kansas City
Empate
Colorado Rapids

As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Trabzonspor
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
-
Samsunspor
  • E
  • D
  • V
  • V
  • E

Trabzonspor Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Monaco
  • D
  • V
  • D
  • E
  • V
-
Strasbourg
  • V
  • E
  • V
  • E
  • E

Monaco Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Brusque
  • V
  • D
  • D
  • E
  • V
-
CSA
  • D
  • D
  • E
  • D
  • D

Brusque Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Minnesota United FC
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D
-
Portland Timbers
  • E
  • D
  • D
  • D
  • V

Minnesota United FC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte