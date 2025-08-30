- D
Sporting KC x Colorado Rapids: Palpite, Odds +7, Onde Assistir, MLS, 30/08
Sporting KC x Colorado Rapids: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Sporting KC e Colorado Rapids se enfrentam neste sábado, 30/08, em mais uma rodada da MLS 2025. A bola vai rolar às 21:30 (horário de Brasília) no Children's Mercy Park, em Kansas City, Kansas. A transmissão do jogo será pela Apple TV.
A partida promete ser emocionante, com o Sporting KC buscando a reabilitação na competição. O Colorado Rapids, por sua vez, tenta manter o bom momento e somar pontos importantes fora de casa.
Sporting KC x Colorado Rapids Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.75
- 🎯 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.10
- 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.25
Sporting KC x Colorado Rapids Palpites Alternativos
- 🎯 Vencedor: Colorado Rapids - odd 3.00
- 🎯 Handicap Asiático Colorado Rapids +0.5 - odd 1.90
- 🎯 Total de escanteios acima de 10.5 - odd 2.00
Super Palpite Sporting KC x Colorado Rapids
- 🚀 Resultado Exato: 1x2 para o Colorado Rapids - odd 7.50
💰 Palpite Odds Baixas Sporting KC x Colorado Rapids
- 🔵 Total de Gols acima de 1.5 - odd 1.45
- 🟢 Dupla Chance: Empate ou Colorado Rapids - odd 1.55
- 🟡 Colorado Rapids para marcar primeiro - odd 2.00
⚖️ Palpite Odds Médias Sporting KC x Colorado Rapids
- 🔵 Ambos marcam no primeiro tempo - odd 3.00
- 🟢 Colorado Rapids vence um dos tempos - odd 2.75
- 🟡 Resultado correto 1x2 Colorado Rapids 2x1 - odd 4.50
🚀 Palpite Odds Altas Sporting KC x Colorado Rapids
- 🔵 Placar Exato 1x3 - odd 6.50
- 🟢 Colorado Rapids vence e ambas as equipes marcam - odd 5.50
- 🟡 Gol de fora da área - odd 7.00
Sporting KC x Colorado Rapids: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Sporting KC x Colorado Rapids - MLS 2025
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 21:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Children's Mercy Park, Kansas City, Kansas
- 📺 Transmissão: Apple TV
Sporting KC x Colorado Rapids: Escalações
Sporting KC: John Pulskamp; Khiry Shelton, Jansen Miller, Robert Voloder, Tim Leibold; Daniel Sallói, Jake Davis, Zorhan Bassong, Santiago Muñoz; Mason Toye, Dejan Joveljic.
Colorado Rapids: Zack Steffen; Noah Cobb, Sammy Vines, Reggie Cannon, Andreas Maxso; Cole Bassett, Oliver Larraz, Darren Yapi, Calvin Harris; Ted Ku-DiPietro, Rafael Navarro.
Sporting KC x Colorado Rapids: Como chegam os times
Sporting KC
- ⚽️ 29 Jogos
- ✅ 6 Vitórias (21%)
- 🤝 6 Empates (21%)
- ❌ 17 Derrotas (59%)
- 🥅 40 Gols marcados (1,38 G/J)
- 🛡️ 59 Gols sofridos (2,03 G/J)
Colorado Rapids
- ⚽️ 33 Jogos
- ✅ 12 Vitórias (36%)
- 🤝 7 Empates (21%)
- ❌ 14 Derrotas (42%)
- 🥅 43 Gols marcados (1,3 G/J)
- 🛡️ 51 Gols sofridos (1,55 G/J)
Sporting KC x Colorado Rapids: Retrospecto entre os times
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 87 vezes, com 27 vitórias do Colorado Rapids, 25 empates e 35 triunfos do Sporting KC.
📊 Resumo (últimos 5 jogos):
- Colorado Rapids: 2 vitórias
- Sporting KC: 2 vitórias
- Empates: 1
- Gols: Colorado 4, Sporting KC 7
Sporting Kansas City x Colorado Rapids: Palpite do Dia
Sporting Kansas City x Colorado Rapids: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Sporting Kansas City x Colorado Rapids: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.
