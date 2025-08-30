Sporting KC x Colorado Rapids: Palpite, Odds +7, Onde Assistir, MLS, 30/08

Sporting KC x Colorado Rapids: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Sporting KC e Colorado Rapids se enfrentam neste sábado, 30/08, em mais uma rodada da MLS 2025. A bola vai rolar às 21:30 (horário de Brasília) no Children's Mercy Park, em Kansas City, Kansas. A transmissão do jogo será pela Apple TV.

A partida promete ser emocionante, com o Sporting KC buscando a reabilitação na competição. O Colorado Rapids, por sua vez, tenta manter o bom momento e somar pontos importantes fora de casa.

Sporting KC x Colorado Rapids Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.75

🎯 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.10

🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.25



Sporting KC x Colorado Rapids Palpites Alternativos



🎯 Vencedor: Colorado Rapids - odd 3.00

🎯 Handicap Asiático Colorado Rapids +0.5 - odd 1.90

🎯 Total de escanteios acima de 10.5 - odd 2.00



Super Palpite Sporting KC x Colorado Rapids



🚀 Resultado Exato: 1x2 para o Colorado Rapids - odd 7.50



💰 Palpite Odds Baixas Sporting KC x Colorado Rapids



🔵 Total de Gols acima de 1.5 - odd 1.45

🟢 Dupla Chance: Empate ou Colorado Rapids - odd 1.55

🟡 Colorado Rapids para marcar primeiro - odd 2.00



⚖️ Palpite Odds Médias Sporting KC x Colorado Rapids



🔵 Ambos marcam no primeiro tempo - odd 3.00

🟢 Colorado Rapids vence um dos tempos - odd 2.75

🟡 Resultado correto 1x2 Colorado Rapids 2x1 - odd 4.50



🚀 Palpite Odds Altas Sporting KC x Colorado Rapids



🔵 Placar Exato 1x3 - odd 6.50

🟢 Colorado Rapids vence e ambas as equipes marcam - odd 5.50

🟡 Gol de fora da área - odd 7.00



Sporting KC x Colorado Rapids: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Sporting KC x Colorado Rapids - MLS 2025

📅 Data: 30/08/2025

⏰ Horário: 21:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Children's Mercy Park, Kansas City, Kansas

📺 Transmissão: Apple TV



Sporting KC x Colorado Rapids: Escalações

Sporting KC: John Pulskamp; Khiry Shelton, Jansen Miller, Robert Voloder, Tim Leibold; Daniel Sallói, Jake Davis, Zorhan Bassong, Santiago Muñoz; Mason Toye, Dejan Joveljic.

Colorado Rapids: Zack Steffen; Noah Cobb, Sammy Vines, Reggie Cannon, Andreas Maxso; Cole Bassett, Oliver Larraz, Darren Yapi, Calvin Harris; Ted Ku-DiPietro, Rafael Navarro.

Sporting KC x Colorado Rapids: Como chegam os times

Sporting KC



⚽️ 29 Jogos



✅ 6 Vitórias (21%)

🤝 6 Empates (21%)

❌ 17 Derrotas (59%)

🥅 40 Gols marcados (1,38 G/J)

🛡️ 59 Gols sofridos (2,03 G/J)



Colorado Rapids



⚽️ 33 Jogos



✅ 12 Vitórias (36%)

🤝 7 Empates (21%)

❌ 14 Derrotas (42%)

🥅 43 Gols marcados (1,3 G/J)

🛡️ 51 Gols sofridos (1,55 G/J)



Sporting KC x Colorado Rapids: Retrospecto entre os times

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 87 vezes, com 27 vitórias do Colorado Rapids, 25 empates e 35 triunfos do Sporting KC.

📊 Resumo (últimos 5 jogos):