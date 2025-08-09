Sporting KC x San Diego FC: Palpite, Odds Altas +12.50 e Onde Assistir - MLS 09/08

Confira os melhores palpites Sporting KC x San Diego FC com odds altas +4 e goleadores.

Sporting Kansas City recebe o líder San Diego FC no sábado, 09/08 às 21h45 no horário de Brasília, no Children’s Mercy Park, Kansas. É um duelo entre a equipe em má fase e a liderança da Conferência Oeste, trazendo expectativas de intensidade e estratégia.

Aqui, o leitor encontrará os melhores palpites, com odds altas, além de informações sobre onde assistir, estatísticas dos confrontos precedentes e o momento atual das equipes.

🧠 Sporting KC x San Diego FC Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Ambas equipes marcam odd 2.50

🎯 Palpite: Sporting KC vence odd 3.31

🎯 Palpite: Menos de 3.5 gols odd 1.61



Sporting KC tem mostrado melhor desempenho recente com defesas sólidas lideradas por John Pulskamp, seu recorde de defesas foi fundamental no empate por 0‑0 contra o San Diego FC em maio.

San Diego segue líder com consistência ofensiva, mas o equilíbrio defensivo de Kansas City sugere que ambos podem marcar enquanto o jogo segue equilibrado.

🚀 Sporting KC x San Diego FC Palpite com Odds Altas



🔵 Palpite: Handicap +1 Sporting KC - odd 3.76

🟢 Palpite: Sporting KC vence um dos tempos - odd 2.01

🟡 Palpite: Sporting KC marca em ambos os tempos - odd 3.42

💣 Anisse Saidi: Marcar 2+ gols - odd 8.50

💣 Anders Dreyer: Marcar nos dois tempos - odd 12.00



🔥 Superpalpite: Melhores Odds para Jogo Hoje Sporting KC x San Diego FC



⚡Palpite: Sporting KC vence por 1 gol (bayettle) - odd 4.12 - Superbet

- odd

⚡ Hirving Lozano: Marcar no 2º tempo - odd 3.40 - Superbet

⚡ Marcus Ingvartsen: Marcar no 2º tempo - odd 3.60 - Superbet



💰 Sporting KC x San Diego FC: Palpite Odds Baixas



🔵 Over de 2.5 gols odd 2.44

🟢 San Diego FC marca primeiro odd 1.68

🟡 Menos de 2.5 gols odd 2.09

🔥 Anisse Saidi: Marcar a qualquer momento odd 2.27

🔥 Anders Dreyer: Marcar a qualquer momento odd 2.45

🔥 Hirving Lozano: Marcar a qualquer momento odd 2.45



🗓️ Informações do Jogo: Sporting KC x San Diego FC – Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Sporting Kansas City x San Diego FC – Major League Soccer

📅 Data: 09/08/25

⏰ Horário: 21h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Children’s Mercy Park, Kansas

📺 Transmissão: Apple TV (MLS Season Pass)



📺 Onde Assistir Sporting KC x San Diego FC

A partida será transmitida ao vivo via Apple TV, através do MLS Season Pass. É possível também assistir pelo serviço de streaming oficial da liga após login.

Importante: algumas casas de apostas oferecem cobertura de vídeo (como Bet365, Superbet e Novibet); basta estar logado para acessar.

📊 Como Sporting KC e San Diego FC Chegam Para o Confronto

🔵 Sporting Kansas City

Após demitir o técnico Peter Vermes e promover Kerry Zavagnin, o time tem mostrado melhora defensiva, concedeu apenas 3 gols nos últimos 3 jogos.

Dejan Joveljic lidera o ataque com 13 gols e continua em ótima fase. Contudo, o time está na 13ª posição, com aproveitamento ruim em casa (3‑5‑4).

🔴 San Diego FC

Líder isolado da Conferência Oeste, conta com excelente desempenho ofensivo e defensivo, sustentando boa fase mesmo com ausências.

A equipe vai bem com transição rápida e controle de jogo, porém já mostrou fragilidades em jogos equilibrados.