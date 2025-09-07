- V
- D
- D
- D
- D
- V
- D
- E
- V
- V
Sporting Kansas City x Austin: Palpite, Odds +8 e Onde Assistir Major League Soccer
Confira os melhores palpites para Sporting Kansas City x Austin, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Sporting Kansas City e Austin se enfrentam pela Major League Soccer, neste domingo, dia 07 de setembro, às 20h (horário de Brasília), no Sporting Park. O Sporting Kansas City é o 13º, enquanto o Austin é o 7º da Conferência Oeste. Sporting Kansas City x Austin terá transmissão da Novibet e Stake.
Palpites de Sporting Kansas City x Austin: Nossas 3 Melhores Dicas
Com base nas estatísticas da Major League Soccer 2025, analisamos o desempenho de Sporting Kansas City e Austin para trazer as melhores dicas de apostas. As duas equipes têm ataques que buscam o gol e defesas que podem ser exploradas. Por isso, a expectativa é de um jogo aberto e com muitos gols. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.
- ⚽ Resultado Final: Empate - Odd de 3.55 na Superbet
- ⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.58 na Novibet
- ⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.48 na Stake
Como Sporting Kansas City e Austin Chegam Para o Confronto
O Sporting Kansas City chega para a partida com uma média de 1.5 gols marcados e 2.0 gols sofridos, o que aponta para uma defesa vulnerável. Ofensivamente, o time registra uma média de 4.2 chutes no gol e 4.5 escanteios, sugerindo um bom volume de ataque. Jogando em casa, o Sporting Kansas City buscará a vitória para se recuperar na Conferência Oeste.
O Austin, por sua vez, tem uma defesa mais sólida, com uma média de 1.2 gols sofridos. No ataque, a equipe registra uma média de 1.1 gols marcados e 3.7 chutes no gol, o que indica um volume ofensivo menor que o do adversário. A média de 4.7 escanteios sugere que a equipe também busca o ataque. O Austin buscará um bom resultado fora de casa para se manter na parte de cima da tabela.
Palpites Alternativos Sporting Kansas City x Austin
- ⚽ Total de Escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 1.88 na Stake
- ⚽ Total de Cartões Amarelos - Mais de 4.5 - Odd de 2.10 na Novibet
- ⚽ Total de chutes na Trava - Mais de 0.5 - Odd de 1.74 na Superbet
Palpites de Odds Altas Sporting Kansas City x Austin
- ⚽ Placar Exato: 2x2 - Odd de 11.50 na Novibet
- ⚽ Intervalo/Resultado Final - Empate/Empate - Odd de 6.30 na Superbet
- ⚽ Primeiro jogador a marcar - Daniel Salloi - Odd de 8.00 n Stake
Informações do Jogo: Sporting Kansas City x Austin: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Informações Completas da Partida
- Confronto: Sporting Kansas City x Austin - Major League Soccer
- Data: 07/09/2025
- Horário: 20h (horário de Brasília)
- Local: Sporting Park, Kansas City (EUA)
- Transmissão: Novibet, Bet365 e Stake
Sporting Kansas City x Austin como assistir
É possível assistir jogos ao vivo e de graça através da Novibet, Stake e Bet365. Para isso, basta fazer login na sua conta.
Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.
Sporting Kansas City x Austin: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Sporting Kansas City x Austin: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Sporting Kansas City x Austin: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.