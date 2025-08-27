Assine UOL
Sporting Gijon
Segunda División - Spain
Cultural Leonesa
Sporting Gijón x Cultural Leonesa: Palpite e Análise, Segunda División, 29/08

Publicado
27.08.2025
Atualizado em
27.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Sporting Gijón x Cultural Leonesa: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Sporting Gijón x Cultural Leonesa pela Segunda Divisão

  • 📅 Data: 29 de Agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 16h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: El Molinón


Sporting Gijón x Cultural Leonesa: Palpite - Segunda Divisão Espanhola



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 🎯 Resultado Final: Sporting Gijón 2-1 Cultural Leonesa

  • 📊 Over/Under: Over 2.5 gols

  • 🔀 Dupla Chance: 1X


Análise Pré-Jogo


Analisamos o confronto entre Sporting Gijón e Cultural Leonesa, pela Segunda Divisão Espanhola. A partida será disputada em 29 de Agosto, às 20h30 (horário de Brasília).


O Sporting Gijón chega para este jogo em uma boa fase, com uma sequência recente de vitórias. Sua performance tem sido consistente.


Já a Cultural Leonesa apresenta um momento irregular, alternando bons e maus resultados. A equipe precisa melhorar sua consistência.


Considerações para o Palpite


Apesar da boa fase do Sporting Gijón, não descartamos a possibilidade de a Cultural Leonesa marcar gols. Consideramos plausível um jogo com mais de 2,5 gols.


Contudo, a diferença de nível entre as equipes nos leva a sugerir uma vitória do Sporting Gijon. A dupla chance 1X se mostra uma opção segura.


Assim, analisando o histórico de confrontos e o momento atual de ambos os times, o placar sugerido é Sporting Gijon 2-1 Cultural Leonesa. Mas lembre-se que são apenas palpites.


Histórico de Confrontos


No último encontro entre as equipes, em 06 de Agosto de 2025, o Sporting Gijón venceu por 3 a 2. Embora este seja apenas um dado, mostra a superioridade recente do Gijon.


No entanto, analisando confrontos anteriores, vemos uma alternância de resultados, o que indica um jogo imprevisível. O histórico não garante o resultado futuro.


Onde Assistir ao Jogo Sporting Gijón x Cultural Leonesa


O jogo poderá ser transmitido em plataformas de streaming de casas de apostas, como a Superbet ou a Bet365. Verifique a disponibilidade em sua região. A transmissão pode variar de acordo com o país.


Escalações Oficiais (a confirmar)


As escalações oficiais serão divulgadas momentos antes do jogo. Acompanhe as redes sociais dos clubes para mais informações. Fique de olho nos canais oficiais.


Lembramos que todos os palpites apresentados são baseados na análise da situação atual das equipes. Não garantimos acerto, apenas oferecemos uma análise.

Sporting Gijon x Cultural Leonesa: Palpite do Dia

Sporting Gijon Vence
Superbet logo
1.61
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Sporting Gijon x Cultural Leonesa: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sporting Gijon x Cultural Leonesa: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 Friendlies Clubs
Sporting Gijon
3 - 2
Cultural Leonesa
2023 Friendlies Clubs
Cultural Leonesa
1 - 0
Sporting Gijon
2017 Segunda División
Sporting Gijon
4 - 0
Cultural Leonesa
2017 Segunda División
Cultural Leonesa
0 - 2
Sporting Gijon

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Sporting Gijon
Empate
Cultural Leonesa

