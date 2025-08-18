Assine UOL
Sporting Gijon
  • V
  • V
  • E
  • D
  • V
Segunda División - Spain
Cordoba
  • E
  • D
  • D
  • D
  • E
Sporting Gijón x Córdoba: Palpite Odds +5, Onde Assistir, Segunda Division (18/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
18.08.2025
Atualizado em
18.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Sporting Gijón x Córdoba: veja o palpite com odds altas, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 18/08, pela 1ª rodada da Segunda División da Espanha 2025/26. A bola rola às 14h00 (horário de Brasília), no Estádio El Molinón, com transmissão ao vivo pela ESPN.


O Sporting Gijón aposta na força de seu estádio, o El Molinón, onde terminou a última temporada com bons resultados, para começar com o pé direito. O Córdoba, por sua vez, busca superar o retrospecto ruim como visitante para surpreender na primeira rodada.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Sporting Gijón x Córdoba Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Sporting Gijón vence, odd pagando 2.40 na Superbet

  • Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.74 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Final & Ambas Marcam: Gijón vence & Sim, odd pagando 5.00 na Betnacional


Para as apostas em Sporting Gijón x Córdoba, indicamos esses três palpites com base na força do Gijón como mandante e no perfil de jogos abertos de ambas as equipes.


🔥 Palpite 1. Sporting Gijón vence, odd pagando 2.40


O Sporting Gijón é o favorito para vencer por um conjunto de fatores: joga em casa, onde historicamente é muito forte, está invicto no confronto direto recente contra o Córdoba (uma vitória e um empate) e terminou a última temporada com um bom retrospecto em seus domínios.


⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.74


Os jogos de ambas as equipes costumam ser movimentados. O Gijón, apesar de forte em casa, também sofre gols (venceu jogos por 3 a 2 e 2 a 1 na reta final da última temporada).


O Córdoba, mesmo quando perde fora, costuma marcar (perdeu por 4 a 1 e 3 a 2). A tendência é de um jogo onde os dois ataques funcionem.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Resultado Final & Ambas Marcam: Gijón vence & Sim, odd pagando 5.00


Esta aposta combinada é a que oferece o maior retorno e une a análise dos dois palpites anteriores.


O cenário mais provável é uma vitória do Sporting Gijón, mas em um jogo aberto, com o Córdoba também balançando as redes. Um placar como 2 a 1 ou 3 a 1 para o time da casa se encaixa perfeitamente neste prognóstico.


Sporting Gijón x Córdoba: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Sporting Gijón x Córdoba ao vivo na ESPN (TV a cabo). O jogo começa às 14h00, nesta segunda-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Sporting Gijón x Córdoba - Segunda División

  • 📅 Data: 18/08/2025

  • Horário: 14h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: El Molinón, Gijón

  • 📺 Onde vai passar: ESPN


Sporting Gijón x Córdoba: Últimos jogos entre os times



  • 15/03/2025 - Córdoba 1-1 Sporting Gijón

  • 01/12/2024 - Sporting Gijón 2-0 Córdoba


Sporting Gijón x Córdoba: Quem Ganha? Melhores Odds


O Sporting Gijón é o favorito para vencer a partida, com 41,7% de probabilidade de vitória. O Córdoba tem 33,3% de chances, enquanto o empate está cotado em 30,8%.



  • 🏆 Sporting Gijón vence, odd 2.40 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.25 na Superbet

  • 👀 Córdoba vence, odd 3.00 na F12.bet

Sporting Gijon x Cordoba: Palpite do Dia

Sporting Gijon Vence
Superbet logo
2.37
Sporting Gijon x Cordoba: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sporting Gijon x Cordoba: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2024 Segunda División
Cordoba
1 - 1
Sporting Gijon
2024 Segunda División
Sporting Gijon
2 - 0
Cordoba
2018 Segunda División
Cordoba
1 - 2
Sporting Gijon
2018 Segunda División
Sporting Gijon
0 - 0
Cordoba
2017 Segunda División
Cordoba
3 - 0
Sporting Gijon

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Sporting Gijon
Empate
Cordoba

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável. 

