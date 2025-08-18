Sporting Gijón x Córdoba: Palpite Odds +5, Onde Assistir, Segunda Division (18/08)

Sporting Gijón x Córdoba: veja o palpite com odds altas, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 18/08, pela 1ª rodada da Segunda División da Espanha 2025/26. A bola rola às 14h00 (horário de Brasília), no Estádio El Molinón, com transmissão ao vivo pela ESPN.

O Sporting Gijón aposta na força de seu estádio, o El Molinón, onde terminou a última temporada com bons resultados, para começar com o pé direito. O Córdoba, por sua vez, busca superar o retrospecto ruim como visitante para surpreender na primeira rodada.

Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.

Sporting Gijón x Córdoba Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Sporting Gijón vence, odd pagando 2.40 na Superbet



⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.74 na Bet365



💧 Palpite 3. Resultado Final & Ambas Marcam: Gijón vence & Sim, odd pagando 5.00 na Betnacional



Para as apostas em Sporting Gijón x Córdoba, indicamos esses três palpites com base na força do Gijón como mandante e no perfil de jogos abertos de ambas as equipes.

🔥 Palpite 1. Sporting Gijón vence, odd pagando 2.40

O Sporting Gijón é o favorito para vencer por um conjunto de fatores: joga em casa, onde historicamente é muito forte, está invicto no confronto direto recente contra o Córdoba (uma vitória e um empate) e terminou a última temporada com um bom retrospecto em seus domínios.

⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.74

Os jogos de ambas as equipes costumam ser movimentados. O Gijón, apesar de forte em casa, também sofre gols (venceu jogos por 3 a 2 e 2 a 1 na reta final da última temporada).

O Córdoba, mesmo quando perde fora, costuma marcar (perdeu por 4 a 1 e 3 a 2). A tendência é de um jogo onde os dois ataques funcionem.

👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.

💧 Palpite 3. Resultado Final & Ambas Marcam: Gijón vence & Sim, odd pagando 5.00

Esta aposta combinada é a que oferece o maior retorno e une a análise dos dois palpites anteriores.

O cenário mais provável é uma vitória do Sporting Gijón, mas em um jogo aberto, com o Córdoba também balançando as redes. Um placar como 2 a 1 ou 3 a 1 para o time da casa se encaixa perfeitamente neste prognóstico.

Sporting Gijón x Córdoba: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Sporting Gijón x Córdoba ao vivo na ESPN (TV a cabo). O jogo começa às 14h00, nesta segunda-feira.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Sporting Gijón x Córdoba - Segunda División

Sporting Gijón x Córdoba - Segunda División

📅 Data: 18/08/2025

18/08/2025

⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)

14h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: El Molinón, Gijón

El Molinón, Gijón

📺 Onde vai passar: ESPN



Sporting Gijón x Córdoba: Últimos jogos entre os times



15/03/2025 - Córdoba 1-1 Sporting Gijón



01/12/2024 - Sporting Gijón 2-0 Córdoba



Sporting Gijón x Córdoba: Quem Ganha? Melhores Odds

O Sporting Gijón é o favorito para vencer a partida, com 41,7% de probabilidade de vitória. O Córdoba tem 33,3% de chances, enquanto o empate está cotado em 30,8%.