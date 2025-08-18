- V
Sporting Gijón x Córdoba: Palpite Odds +5, Onde Assistir, Segunda Division (18/08)
Sporting Gijón x Córdoba: veja o palpite com odds altas, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 18/08, pela 1ª rodada da Segunda División da Espanha 2025/26. A bola rola às 14h00 (horário de Brasília), no Estádio El Molinón, com transmissão ao vivo pela ESPN.
O Sporting Gijón aposta na força de seu estádio, o El Molinón, onde terminou a última temporada com bons resultados, para começar com o pé direito. O Córdoba, por sua vez, busca superar o retrospecto ruim como visitante para surpreender na primeira rodada.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Sporting Gijón x Córdoba Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Sporting Gijón vence, odd pagando 2.40 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.74 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Resultado Final & Ambas Marcam: Gijón vence & Sim, odd pagando 5.00 na Betnacional
Para as apostas em Sporting Gijón x Córdoba, indicamos esses três palpites com base na força do Gijón como mandante e no perfil de jogos abertos de ambas as equipes.
🔥 Palpite 1. Sporting Gijón vence, odd pagando 2.40
O Sporting Gijón é o favorito para vencer por um conjunto de fatores: joga em casa, onde historicamente é muito forte, está invicto no confronto direto recente contra o Córdoba (uma vitória e um empate) e terminou a última temporada com um bom retrospecto em seus domínios.
⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.74
Os jogos de ambas as equipes costumam ser movimentados. O Gijón, apesar de forte em casa, também sofre gols (venceu jogos por 3 a 2 e 2 a 1 na reta final da última temporada).
O Córdoba, mesmo quando perde fora, costuma marcar (perdeu por 4 a 1 e 3 a 2). A tendência é de um jogo onde os dois ataques funcionem.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
💧 Palpite 3. Resultado Final & Ambas Marcam: Gijón vence & Sim, odd pagando 5.00
Esta aposta combinada é a que oferece o maior retorno e une a análise dos dois palpites anteriores.
O cenário mais provável é uma vitória do Sporting Gijón, mas em um jogo aberto, com o Córdoba também balançando as redes. Um placar como 2 a 1 ou 3 a 1 para o time da casa se encaixa perfeitamente neste prognóstico.
Sporting Gijón x Córdoba: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Sporting Gijón x Córdoba ao vivo na ESPN (TV a cabo). O jogo começa às 14h00, nesta segunda-feira.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Sporting Gijón x Córdoba - Segunda División
- 📅 Data: 18/08/2025
- ⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: El Molinón, Gijón
- 📺 Onde vai passar: ESPN
Sporting Gijón x Córdoba: Últimos jogos entre os times
- 15/03/2025 - Córdoba 1-1 Sporting Gijón
- 01/12/2024 - Sporting Gijón 2-0 Córdoba
Sporting Gijón x Córdoba: Quem Ganha? Melhores Odds
O Sporting Gijón é o favorito para vencer a partida, com 41,7% de probabilidade de vitória. O Córdoba tem 33,3% de chances, enquanto o empate está cotado em 30,8%.
- 🏆 Sporting Gijón vence, odd 2.40 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.25 na Superbet
- 👀 Córdoba vence, odd 3.00 na F12.bet
Sporting Gijon x Cordoba: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Sporting Gijon x Cordoba: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Sporting Gijon x Cordoba: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
