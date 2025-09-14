Assine UOL
Sporting Gijon
Segunda División - Spain
Burgos
Sporting Gijón x Burgos Palpite e Odds, Segunda Divisão Espanhola (14/09)

Publicado
14.09.2025
Atualizado em
14.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Buscando palpite para Sporting Gijón x Burgos? O confronto de sábado, 14 de setembro, às 13h30 (horário de Brasília), coloca frente a frente duas equipes da Segunda Divisão Espanhola. A partida acontece no Estádio El Molinón.


De um lado, o Sporting Gijón busca a vitória em casa para subir na tabela. Do outro, o Burgos quer somar pontos fora de casa para se firmar na competição.


Nesta análise, vamos apresentar os melhores palpites para Sporting Gijón x Burgos, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas e histórico dos times. Acompanhe!


Sporting Gijón x Burgos Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos três dicas com boas chances de dar green. Confira:



  • Mais de 1,5 gols no total - Odd 1.55

  • Ambos os times marcam - Odd 2.20

  • Empate no primeiro tempo - Odd 1.90


As odds são do site da F12.bet e podem mudar a qualquer momento. Consulte as odds atualizadas antes de apostar.


Palpites Alternativos Sporting Gijón x Burgos


Se você busca outras opções de aposta, confira estes palpites:



  • ⚽ Resultado exato: 1x1 - Odd 6.00

  • ⚽ Sporting Gijón vence e ambos marcam - Odd 4.00


Super Palpites Sporting Gijón x Burgos


Para quem gosta de ousar um pouco mais, separamos este palpite com odd mais alta:



  • ⚽ Sporting Gijón vence o primeiro tempo - Odd 3.00


💰 Palpites de Odds Baixas Sporting Gijón x Burgos


As odds baixas são ótimas para quem busca apostas mais seguras. Veja:



  • ⚽ Total de gols: Menos de 2,5 - Odd 1.60


⚖️ Palpites de Odds Médias Sporting Gijón x Burgos


Para quem busca um equilíbrio entre risco e retorno, confira:



  • ⚽ Empate anula aposta - Sporting Gijón - Odd 1.80


🚀 Palpites de Odds Altas Sporting Gijón x Burgos


Para quem gosta de emoção e busca um retorno maior:



  • ⚽ Resultado correto 0x1 - Odd 8.00


Sporting Gijón x Burgos: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


Saiba todos os detalhes para não perder nada do jogo:



  • Data: 14 de setembro de 2025 (sábado).

  • Horário: 13h30 (horário de Brasília).

  • Local: Estádio El Molinón.

  • Competição: Segunda Divisão Espanhola.

  • Onde assistir: Sem transmissão oficial confirmada


Como Sporting Gijón e Burgos Chegam Para o Confronto


O Sporting Gijón busca consolidar sua posição como mandante e começar a temporada com vitórias, aproveitando o fator casa para impor seu jogo na Segunda Divisão. A equipe quer mostrar sua força desde o início.


Já o Burgos, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.


Últimos Jogos do Sporting Gijón


O Sporting Gijón teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.


Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a Segunda Divisão.



  • ✅ Sporting Gijón 2x1 Cultural Leonesa - 29/08

  • ✅ AD Ceuta FC 1x2 Sporting Gijón - 23/08

  • ✅ Sporting Gijón 3x1 Cordoba - 18/08

  • ✅ Sporting Gijón 2x1 Arenteiro - 10/08

  • ❌ Deportivo La Coruna 2x0 Sporting Gijón - 06/09


Últimos Jogos do Burgos


O Burgos vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.


A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o Burgos. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.



  • 🟡 Burgos 0x0 Las Palmas - 07/09

  • 🟡 FC Andorra 1x1 Burgos - 31/08

  • ✅ Burgos 1x0 Cultural Leonesa - 15/08

  • 🟡 Deportivo La Coruna 1x1 Burgos - 24/08

  • ❌ Burgos 0x2 Sporting Gijón - 01/02


Nossa Opinião para Sporting Gijón x Burgos


A partida entre Sporting Gijón e Burgos promete ser equilibrada, com boas chances de gols. O Sporting Gijón, jogando em casa, tem leve favoritismo, mas o Burgos pode surpreender. Nossa dica é apostar em um jogo com mais de 1,5 gols.


Aposte com responsabilidade e veja sempre as odds no site da casa de apostas antes de confirmar seu palpite.

Sporting Gijon x Burgos: Palpite do Dia

Sporting Gijon x Burgos: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sporting Gijon x Burgos: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 Segunda División
Sporting Gijon
2 - 0
Burgos
2024 Segunda División
Burgos
0 - 2
Sporting Gijon
2023 Segunda División
Burgos
1 - 0
Sporting Gijon
2023 Segunda División
Sporting Gijon
2 - 1
Burgos
2023 Friendlies Clubs
Sporting Gijon
1 - 1
Burgos

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Sporting Gijon
Empate
Burgos

Jogo Responsável


Apostas são atividades que devem ser encaradas como entretenimento e diversão. É crucial ter em mente que apostar envolve riscos e não deve comprometer recursos financeiros essenciais, como dinheiro de contas pessoais ou da família. Aposte com moderação e responsabilidade, priorizando sempre seu bem-estar financeiro.


