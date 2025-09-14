Sporting Gijón x Burgos Palpite e Odds, Segunda Divisão Espanhola (14/09)

Buscando palpite para Sporting Gijón x Burgos? O confronto de sábado, 14 de setembro, às 13h30 (horário de Brasília), coloca frente a frente duas equipes da Segunda Divisão Espanhola. A partida acontece no Estádio El Molinón.

De um lado, o Sporting Gijón busca a vitória em casa para subir na tabela. Do outro, o Burgos quer somar pontos fora de casa para se firmar na competição.

Nesta análise, vamos apresentar os melhores palpites para Sporting Gijón x Burgos, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas e histórico dos times. Acompanhe!

Sporting Gijón x Burgos Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos três dicas com boas chances de dar green. Confira:



⚽ Mais de 1,5 gols no total - Odd 1.55

⚽ Ambos os times marcam - Odd 2.20

⚽ Empate no primeiro tempo - Odd 1.90



As odds são do site da F12.bet e podem mudar a qualquer momento. Consulte as odds atualizadas antes de apostar.

Palpites Alternativos Sporting Gijón x Burgos

Se você busca outras opções de aposta, confira estes palpites:



⚽ Resultado exato: 1x1 - Odd 6.00



⚽ Sporting Gijón vence e ambos marcam - Odd 4.00



Super Palpites Sporting Gijón x Burgos

Para quem gosta de ousar um pouco mais, separamos este palpite com odd mais alta:



⚽ Sporting Gijón vence o primeiro tempo - Odd 3.00



💰 Palpites de Odds Baixas Sporting Gijón x Burgos

As odds baixas são ótimas para quem busca apostas mais seguras. Veja:



⚽ Total de gols: Menos de 2,5 - Odd 1.60



⚖️ Palpites de Odds Médias Sporting Gijón x Burgos

Para quem busca um equilíbrio entre risco e retorno, confira:



⚽ Empate anula aposta - Sporting Gijón - Odd 1.80



🚀 Palpites de Odds Altas Sporting Gijón x Burgos

Para quem gosta de emoção e busca um retorno maior:



⚽ Resultado correto 0x1 - Odd 8.00



Sporting Gijón x Burgos: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida

Saiba todos os detalhes para não perder nada do jogo:



Data: 14 de setembro de 2025 (sábado).

Horário: 13h30 (horário de Brasília).

Local: Estádio El Molinón.

Competição: Segunda Divisão Espanhola.

Onde assistir: Sem transmissão oficial confirmada



Como Sporting Gijón e Burgos Chegam Para o Confronto

O Sporting Gijón busca consolidar sua posição como mandante e começar a temporada com vitórias, aproveitando o fator casa para impor seu jogo na Segunda Divisão. A equipe quer mostrar sua força desde o início.

Já o Burgos, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.

Últimos Jogos do Sporting Gijón

O Sporting Gijón teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.

Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a Segunda Divisão.



✅ Sporting Gijón 2x1 Cultural Leonesa - 29/08



✅ AD Ceuta FC 1x2 Sporting Gijón - 23/08



✅ Sporting Gijón 3x1 Cordoba - 18/08



✅ Sporting Gijón 2x1 Arenteiro - 10/08



❌ Deportivo La Coruna 2x0 Sporting Gijón - 06/09



Últimos Jogos do Burgos

O Burgos vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.

A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o Burgos. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.



🟡 Burgos 0x0 Las Palmas - 07/09



🟡 FC Andorra 1x1 Burgos - 31/08



✅ Burgos 1x0 Cultural Leonesa - 15/08



🟡 Deportivo La Coruna 1x1 Burgos - 24/08



❌ Burgos 0x2 Sporting Gijón - 01/02



Nossa Opinião para Sporting Gijón x Burgos

A partida entre Sporting Gijón e Burgos promete ser equilibrada, com boas chances de gols. O Sporting Gijón, jogando em casa, tem leve favoritismo, mas o Burgos pode surpreender. Nossa dica é apostar em um jogo com mais de 1,5 gols.

Aposte com responsabilidade e veja sempre as odds no site da casa de apostas antes de confirmar seu palpite.