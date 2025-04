Sporting Cristal x Palmeiras: Palpites, Onde Assistir e Escalações - Libertadores

*Atenção: as odds podem variar até o início da partida, de acordo com a estratégia de cada bet.

🎯 Palpite 1. Palmeiras vence e menos de 4 gols na partida

Considerando a solidez defensiva do Palmeiras e a tendência de jogos com placares controlados, uma vitória do Verdão em um jogo com menos de quatro gols é uma aposta plausível. Por isso, esta aposta múltipla faz total sentido e fica muito interessante com a odd de 2.15 na Bet365.

Toque no botão abaixo para fazer este palpite!

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

🎯 Palpite 2. Gol nos dois tempos

Tanto Palmeiras, quanto Sporting Cristal são equipes ofensivas. Então, acreditamos que há uma boa possibilidade de saírem gols em ambos os tempos na partida desta quarta-feira (3). É importante entender que, para este palpite de Sporting Cristal x Palmeiras, não importa de quem seja os gols: basta que seja um no 1º Tempo e um no 2º Tempo para ganharmos.