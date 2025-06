Sporting Cristal x Comerciantes Unidos: Palpites e Onde Assistir - Liga 1 - 29/06

Sporting Cristal x Comerciantes Unidos: confira os palpites para o jogo que ocorre no estádio Alberto Gallardo, em Lima, no domingo, 29/06, às 13h00 (horário de Brasília), pela Liga 1 do Peru.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Sporting Cristal x Comerciantes Unidos Palpites – Liga 1



Palpite 1 – Resultado Final: Sporting Cristal vence

O Sporting ocupa a 8ª posição com desempenho superior (34 pontos em 17 jogos), enquanto o Comerciantes está em 17º com apenas 13 pontos. Em 10 confrontos recentes, os celestes venceram 7, com favoritismo claro.

Palpite 2 – Mais de 1,5 gols

Média combinada da dupla soma cerca de 2,4 gols por jogo. Sporting Cristal teve mais de 2,5 gols em 66 % dos últimos compromissos; cenário aponta para pelo menos dois gols.

Palpite 3 – Ambas as equipes marcam (BTTS)

Apesar da diferença entre os times, ambos os lados marcaram em metade dos jogos mais recentes do Sporting e em cerca de 33% das partidas do Comerciantes. O mercado BTTS tem atrativas chances.

Sporting Cristal x Comerciantes Unidos – Onde Assistir

Sporting Cristal x Comerciantes Unidos se enfrentam no domingo, 29/06, às 13h00 (horário de Brasília), no estádio Alberto Gallardo, em Lima.

Transmissão: Liga 1 Max (TV por assinatura no Peru via DirecTV, Claro e Best Cable) e Liga1 Play (streaming).

No Brasil, sem TV aberta ou fechada, mas há opção de streaming por casas de apostas com sinal ao vivo.