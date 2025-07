Sporting x Sunderland: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Amistoso 2025 (21/07)

Sporting x Sunderland: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Sporting x Sunderland abre a semana de amistosos internacionais nesta segunda-feira, 21 de julho, no Estádio Algarve, em Loulé, Portugal. A bola rola às 16h (horário de Brasília), com transmissão exclusiva pela Disney+.

O Sporting, bicampeão português, testa jogadores da base e novas opções táticas sob o comando de Rui Borges. Já o Sunderland, que disputa a Championship inglesa, aproveita a viagem à Europa para dar rodagem ao elenco e avaliar nomes recém-chegados.

Confira abaixo nosso palpite de Sporting x Sunderland, onde assistir e as prováveis escalações do confronto. Para ver outros prognósticos, acesse a página de palpites.

Sporting x Sunderland Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.75 na Superbet



Palpite 2 - Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.90 na Superbet



Palpite 3 - Empate Anula Aposta: Sporting - odd pagando 1.60 na bet365



Mesmo sendo um amistoso, alguns mercados oferecem boas possibilidades. Com base no estilo ofensivo do Sporting e na instabilidade defensiva do Sunderland, as opções acima tendem a valorizar o equilíbrio técnico e o ritmo solto típico de pré-temporada.

Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.75

Amistosos de pré-temporada costumam ser abertos, com foco maior em ritmo de jogo do que em resultados. O Sporting, atuando em casa, deve propor mais o jogo e criar chances com Trincão e Pedro Gonçalves atuando entrelinhas.

Por outro lado, o Sunderland, que levou gols em 9 dos últimos 10 jogos em temporadas passadas, tende a dar espaço nas transições. Isso torna a linha de mais de 2.5 bem interessante para este tipo de confronto.

Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.90

Mesmo com pouca informação estatística disponível, o desenho do jogo aponta para um cenário onde ambos podem marcar. O Sporting costuma sofrer gols em partidas amistosas, já que usa formações com jovens ou atletas fora do time titular.

O Sunderland tem jogadores velozes como Mayenda e Adingra, que podem aproveitar a linha defensiva adiantada do adversário. Assim, a expectativa é de pelo menos um gol de cada lado, principalmente após os 30 minutos do primeiro tempo.

Empate Anula Aposta: Sporting - odd pagando 1.60

Apesar de serem jogos sem tanta pressão por vitória, o Sporting joga em casa e chega com elenco mais técnico. O controle de bola e a presença de atletas mais entrosados tornam o time português favorito.

Para proteger contra um eventual empate (que é comum nesse tipo de confronto), o mercado de empate anula aposta é um bom caminho para quem busca segurança sem abrir mão de um retorno razoável.

Sporting x Sunderland: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Sporting x Sunderland ao vivo pelo streaming Disney+. A partida começa às 16h desta segunda-feira (21/07) e será disputada no Estádio Algarve, em Loulé (Portugal).

Tudo o que você precisa saber de Sporting x Sunderland:



⚽️ Confronto: Sporting x Sunderland - Amistoso Internacional



📅 Data: 21/07/2025



⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Algarve, Loulé



📺 Onde vai passar Sporting x Sunderland: Disney+ (streaming)



Sporting x Sunderland: Escalações

Provável escalação do Sporting: Rui Silva; Fresneda, St. Juste, Quaresma e Matheus Reis; Simões e Hjulmand; Trincão, Pedro Gonçalves e Geny Catamo; Rodrigo Ribeiro.

Provável escalação do Sunderland: Simon Moore; Huggins, Seelt, Ballard e Hume; Talbi, Diarra, Sadiki, La Fée e Adingra; Mayenda.

Essas formações são projeções baseadas em informações da imprensa local e podem mudar até a hora do jogo.