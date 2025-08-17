- V
Sporting CP x Arouca: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Primeira Liga (17/08)
Sporting CP x Arouca: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 17/08, pela 2ª rodada da Primeira Liga 2025. A bola rola às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio de Alvalade, com transmissão ao vivo pelo Disney+ e ESPN.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que começaram o campeonato com 100% de aproveitamento. Tanto o Sporting, em 5º, quanto o Arouca, em 4º, somaram 3 pontos na estreia.
Apesar do início igual, o Sporting joga em casa e é o grande favorito, buscando se impor como um dos candidatos ao título contra um Arouca que chega motivado e sem pressão.
Sporting CP x Arouca Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Handicap: Sporting CP -1, odd pagando 1.74 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 2.06 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Resultado Final & Ambas Marcam: Sporting vence & Sim, odd pagando 3.00 na Betnacional
Para as apostas em Sporting CP x Arouca, indicamos esses três palpites com base no claro favoritismo do mandante e no bom momento ofensivo do visitante.
🔥 Palpite 1. Handicap: Sporting CP -1, odd pagando 1.74
A odd para a vitória simples do Sporting é muito baixa. Por isso, o mercado de handicap é a melhor alternativa. O Sporting tem um time muito superior e joga em casa, onde costuma ser dominante.
A expectativa é que vença por pelo menos dois gols de diferença, tornando a aposta no handicap -1 uma opção com muito mais valor.
⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 2.06
Esta é uma aposta de alto valor para o jogo. O Arouca mostrou força ofensiva ao marcar 3 gols na estreia e, no último confronto em Alvalade, conseguiu um empate por 2 a 2.
O Sporting, apesar do favoritismo, pode ser vazado por uma equipe que chega confiante, o que faz a odd de 2.06 ser muito atraente.
💧 Palpite 3. Resultado Final & Ambas Marcam: Sporting vence & Sim, odd pagando 3.00
Esta aposta combinada é a que melhor une a lógica do jogo. Ela prevê o cenário mais provável: uma vitória do Sporting, mas com o Arouca conseguindo marcar um gol.
Isso reflete tanto a superioridade técnica dos Leões quanto o bom momento do ataque do Arouca. Com uma odd de 3.00, é a aposta com o melhor custo-benefício.
Sporting CP x Arouca: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Sporting CP x Arouca ao vivo no Disney+ e na ESPN (TV Fechada). O jogo começa às 16h30, neste domingo.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Sporting CP x Arouca - Primeira Liga
- 📅 Data: 17/08/2025
- ⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio de Alvalade, Lisboa
- 📺 Onde vai passar: Disney+ e ESPN
Sporting CP x Arouca: Últimos 5 jogos entre os times
- 15/02/2025 - Sporting CP 2-2 Arouca
- 13/09/2024 - Arouca 0-3 Sporting CP
- 10/03/2024 - Arouca 0-3 Sporting CP
- 08/10/2023 - Sporting CP 2-1 Arouca
- 16/04/2023 - Sporting CP 1-1 Arouca
Sporting CP x Arouca: Quem Ganha? Melhores Odds
O Sporting CP é o favorito absoluto para vencer o jogo, com uma impressionante probabilidade de 78,7% de vitória. O Arouca é o grande azarão com apenas 10,9% de chances, enquanto o empate está cotado em 16,7%.
- 🏆 Sporting CP vence, odd 1.27 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 6.00 na Superbet
- 👀 Arouca vence, odd 9.20 na F12.bet
Sporting CP x Arouca: Palpite do Dia
Sporting CP x Arouca: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Sporting CP x Arouca: Confrontos Diretos
