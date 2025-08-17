Sporting CP x Arouca: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Primeira Liga (17/08)

Sporting CP x Arouca: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 17/08, pela 2ª rodada da Primeira Liga 2025. A bola rola às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio de Alvalade, com transmissão ao vivo pelo Disney+ e ESPN.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que começaram o campeonato com 100% de aproveitamento. Tanto o Sporting, em 5º, quanto o Arouca, em 4º, somaram 3 pontos na estreia.

Apesar do início igual, o Sporting joga em casa e é o grande favorito, buscando se impor como um dos candidatos ao título contra um Arouca que chega motivado e sem pressão.

Sporting CP x Arouca Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Handicap: Sporting CP -1, odd pagando 1.74 na Superbet



⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 2.06 na Bet365



💧 Palpite 3. Resultado Final & Ambas Marcam: Sporting vence & Sim, odd pagando 3.00 na Betnacional



Para as apostas em Sporting CP x Arouca, indicamos esses três palpites com base no claro favoritismo do mandante e no bom momento ofensivo do visitante.

🔥 Palpite 1. Handicap: Sporting CP -1, odd pagando 1.74

A odd para a vitória simples do Sporting é muito baixa. Por isso, o mercado de handicap é a melhor alternativa. O Sporting tem um time muito superior e joga em casa, onde costuma ser dominante.

A expectativa é que vença por pelo menos dois gols de diferença, tornando a aposta no handicap -1 uma opção com muito mais valor.

⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 2.06

Esta é uma aposta de alto valor para o jogo. O Arouca mostrou força ofensiva ao marcar 3 gols na estreia e, no último confronto em Alvalade, conseguiu um empate por 2 a 2.

O Sporting, apesar do favoritismo, pode ser vazado por uma equipe que chega confiante, o que faz a odd de 2.06 ser muito atraente.

💧 Palpite 3. Resultado Final & Ambas Marcam: Sporting vence & Sim, odd pagando 3.00

Esta aposta combinada é a que melhor une a lógica do jogo. Ela prevê o cenário mais provável: uma vitória do Sporting, mas com o Arouca conseguindo marcar um gol.

Isso reflete tanto a superioridade técnica dos Leões quanto o bom momento do ataque do Arouca. Com uma odd de 3.00, é a aposta com o melhor custo-benefício.

Sporting CP x Arouca: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Sporting CP x Arouca ao vivo no Disney+ e na ESPN (TV Fechada). O jogo começa às 16h30, neste domingo.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Sporting CP x Arouca - Primeira Liga

📅 Data: 17/08/2025

⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio de Alvalade, Lisboa

📺 Onde vai passar: Disney+ e ESPN



Sporting CP x Arouca: Últimos 5 jogos entre os times



15/02/2025 - Sporting CP 2-2 Arouca



13/09/2024 - Arouca 0-3 Sporting CP



10/03/2024 - Arouca 0-3 Sporting CP



08/10/2023 - Sporting CP 2-1 Arouca



16/04/2023 - Sporting CP 1-1 Arouca



Sporting CP x Arouca: Quem Ganha? Melhores Odds

O Sporting CP é o favorito absoluto para vencer o jogo, com uma impressionante probabilidade de 78,7% de vitória. O Arouca é o grande azarão com apenas 10,9% de chances, enquanto o empate está cotado em 16,7%.