Assine UOL
Sporting CP
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D
Primeira Liga - Portugal
Estádio José Alvalade
Arouca
  • V
  • D
  • E
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.18
x
7
2
15
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.25
x
6.32
2
12.2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.19
x
6.9
2
13
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.21
x
7.1
2
12
Apostar agora
Odds atualizadas a 17.08.2025 às 13:45

Sporting CP x Arouca: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Primeira Liga (17/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
17.08.2025
Atualizado em
17.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Sporting CP x Arouca: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 17/08, pela 2ª rodada da Primeira Liga 2025. A bola rola às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio de Alvalade, com transmissão ao vivo pelo Disney+ e ESPN.


O confronto coloca frente a frente duas equipes que começaram o campeonato com 100% de aproveitamento. Tanto o Sporting, em 5º, quanto o Arouca, em 4º, somaram 3 pontos na estreia.


Apesar do início igual, o Sporting joga em casa e é o grande favorito, buscando se impor como um dos candidatos ao título contra um Arouca que chega motivado e sem pressão.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Sporting CP x Arouca Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Handicap: Sporting CP -1, odd pagando 1.74 na Superbet

  • Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 2.06 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Final & Ambas Marcam: Sporting vence & Sim, odd pagando 3.00 na Betnacional


Para as apostas em Sporting CP x Arouca, indicamos esses três palpites com base no claro favoritismo do mandante e no bom momento ofensivo do visitante.


🔥 Palpite 1. Handicap: Sporting CP -1, odd pagando 1.74


A odd para a vitória simples do Sporting é muito baixa. Por isso, o mercado de handicap é a melhor alternativa. O Sporting tem um time muito superior e joga em casa, onde costuma ser dominante.


A expectativa é que vença por pelo menos dois gols de diferença, tornando a aposta no handicap -1 uma opção com muito mais valor.


⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 2.06


Esta é uma aposta de alto valor para o jogo. O Arouca mostrou força ofensiva ao marcar 3 gols na estreia e, no último confronto em Alvalade, conseguiu um empate por 2 a 2.


O Sporting, apesar do favoritismo, pode ser vazado por uma equipe que chega confiante, o que faz a odd de 2.06 ser muito atraente.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Resultado Final & Ambas Marcam: Sporting vence & Sim, odd pagando 3.00


Esta aposta combinada é a que melhor une a lógica do jogo. Ela prevê o cenário mais provável: uma vitória do Sporting, mas com o Arouca conseguindo marcar um gol.


Isso reflete tanto a superioridade técnica dos Leões quanto o bom momento do ataque do Arouca. Com uma odd de 3.00, é a aposta com o melhor custo-benefício.


Sporting CP x Arouca: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Sporting CP x Arouca ao vivo no Disney+ e na ESPN (TV Fechada). O jogo começa às 16h30, neste domingo.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Sporting CP x Arouca - Primeira Liga

  • 📅 Data: 17/08/2025

  • Horário: 16h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio de Alvalade, Lisboa

  • 📺 Onde vai passar: Disney+ e ESPN


Sporting CP x Arouca: Últimos 5 jogos entre os times



  • 15/02/2025 - Sporting CP 2-2 Arouca

  • 13/09/2024 - Arouca 0-3 Sporting CP

  • 10/03/2024 - Arouca 0-3 Sporting CP

  • 08/10/2023 - Sporting CP 2-1 Arouca

  • 16/04/2023 - Sporting CP 1-1 Arouca


Sporting CP x Arouca: Quem Ganha? Melhores Odds


O Sporting CP é o favorito absoluto para vencer o jogo, com uma impressionante probabilidade de 78,7% de vitória. O Arouca é o grande azarão com apenas 10,9% de chances, enquanto o empate está cotado em 16,7%.



  • 🏆 Sporting CP vence, odd 1.27 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 6.00 na Superbet

  • 👀 Arouca vence, odd 9.20 na F12.bet

Ver mais Ver menos

Sporting CP x Arouca: Palpite do Dia

Sporting CP Vence
Superbet logo
1.21
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
FC Volendam - AZ Alkmaar
2
1.39
Real Madrid - Osasuna
1
1.24
Ferencvarosi TC - Qarabag
1
1.95
Múltipla
3.36
x
Aposta
20
=
Ganhos
67.22
Apostar agora

Sporting CP x Arouca: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sporting CP x Arouca: Confrontos Diretos

3 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2024 Primeira Liga
Sporting CP
2 - 2
Arouca
2024 Primeira Liga
Arouca
0 - 3
Sporting CP
2023 Primeira Liga (Disabled)
Arouca
0 - 3
Sporting CP
2023 Primeira Liga (Disabled)
Sporting CP
2 - 1
Arouca
2022 Primeira Liga (Disabled)
Sporting CP
1 - 1
Arouca

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Sporting CP
Empate
Arouca

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável. 

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Almeria
  • V
  • E
  • D
  • V
  • V
-
Albacete
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

Almeria Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
NAC Breda
  • D
  • V
  • E
  • V
  • E
-
Fortuna Sittard
  • E
  • D
  • V
  • V
  • E

NAC Breda Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Vancouver Whitecaps
  • E
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Houston Dynamo
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D

Vancouver Whitecaps Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Cercle Brugge
  • D
  • D
  • E
  • V
  • V
-
KVC Westerlo
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D

Cercle Brugge Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Nautico Recife
  • V
  • V
  • V
  • V
  • E
-
Anápolis
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D

Nautico Recife Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ferencvarosi TC
  • D
  • V
  • V
  • E
  • V
-
Qarabag
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D

Ferencvarosi TC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites