- D
- V
- V
- E
- V
- E
- D
- D
- V
- E
Sport x Vasco: Palpite, Odds +6, +14 e Onde Assistir Brasileirão (31/08)
Confira palpite para Sport e Vasco, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Sport e Vasco se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 20h30 (horário de Brasília) na Ilha do Retiro, e terá transmissão do Prime Video, Premiere e Globoplay.
O Sport é o 20º colocado, na lanterna, enquanto o Vasco é o 16º, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O jogo é um confronto direto na luta contra o rebaixamento, o que promete um jogo de muita tensão.
Palpite para Sport x Vasco
- ⚽ Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 4.10 na Superbet
- ⚽ Ambas equipes marcam - Sim - Odd de 1.86 na Novibet
- ⚽ 1º Gol - Casa - Odd de 1.91 na Esportes da Sorte
Total de Gols - Mais de 3.5
O histórico de confrontos diretos entre Sport e Vasco mostra que os jogos podem ser de placares altos. A defesa do Sport é uma das mais vulneráveis do campeonato, sofrendo em média 1.6 gols por jogo. O Vasco, por sua vez, tem um ataque eficiente (1.4 gols marcados) e deve aproveitar as falhas defensivas do Sport. A necessidade de vitória das duas equipes, que estão na parte de baixo da tabela, deve fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.
Ambas equipes marcam - Sim
Apesar do Sport ter um dos piores ataques do campeonato, a equipe joga em casa e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O Vasco, com um ataque potente, deve conseguir marcar contra a defesa do Sport. O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com gols para os dois lados, o que torna a aposta em "Ambas equipes marcam" bastante sólida.
1º Gol - Casa
O Sport, jogando em casa, precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. A equipe tem um desempenho ofensivo razoável e pode aproveitar a defesa vulnerável do Vasco para marcar o primeiro gol. O Vasco, por sua vez, tem um histórico de conceder o primeiro gol em 9 das últimas 15 partidas, o que torna a aposta no Sport marcar o primeiro gol uma opção com boas chances de acontecer.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Sport x Vasco da Gama - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 31/08/2025
- 🕡 Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Ilha do Retiro, Recife
- 📺 Onde Assistir: Prime Video, Premiere e Globoplay
Palpite Alternativo Sport x Vasco
- 🎯 Total de Escanteios - Menos de 10.5 - odd de 1.86 na Stake
- 🎯 Dupla Chance - Empate/Sporte - Odd de 1.36 na Superbet
- 🎯 Total de Cartões Amarelos - Mais de 4.5 - Odd de 1.98 na Novibet
Palpite Odds Altas Sport x Vasco
- 🚀 Resultado Correto - 2x2 - Odd de 14.06 na Esportes da Sorte
- 🚀 Intervalo/Resultado Final - Sport/Empate - Odd de 12.50
- 🚀 Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.40 na Novibet
Quem vai ganhar Sport x Vasco
Com base nas odds das casas de aposta, o Sport é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.30 a 2.35. O empate e vitória do Vasco tem odds próximas, de 3.20 e 3.25. O que mostra o equilíbrio para a partida.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Sport x Vasco:
- Vitória Sport - Odd de 2.32 na Superbet
- Empate - 3.40 na Superbet
- Vitória Vasco - 3.20 na Superbet
Histórico entre Sport x Vasco
O histórico de confrontos diretos entre Sport e Vasco nos últimos anos mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Vasco venceu duas vezes, o Sport venceu duas e houve um empate. É importante notar que os jogos costumam ter placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.
Últimos 5 jogos do Sport
- ❌ Palmeiras 3x0 Sport
- 🟡 Sport 2x2 São Paulo
- ✅ Grêmio 0x1 Sport
- 🟡 Sport 0x0 Bahia
- 🟡 Sport 2x2 Santos
Últimos 5 jogos do Vasco da Gama
- 🟡 Vasco 1x1 Botafogo
- ❌ Vasco 2x3 Corinthians
- ❌ Juventude 2x0 Vasco
- ✅ Santos 0x6 Vasco
- 🟡 Vasco 1x1 Atlético-MG
Sport Recife x Vasco DA Gama: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Sport Recife x Vasco DA Gama: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Sport Recife x Vasco DA Gama: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
- V
- D
- V
- V
- V
- E
- E
- E
- E
- E
Barcelona Vence
- E
- E
- E
- E
- E
- V
- D
- V
- V
- D
Espanyol Vence