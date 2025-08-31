Assine UOL
Sport x Vasco: Palpite, Odds +6, +14 e Onde Assistir Brasileirão (31/08)

Publicado
31.08.2025
Atualizado em
31.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Sport e Vasco, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Sport e Vasco se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 20h30 (horário de Brasília) na Ilha do Retiro, e terá transmissão do Prime Video, Premiere e Globoplay. 


O Sport é o 20º colocado, na lanterna, enquanto o Vasco é o 16º, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O jogo é um confronto direto na luta contra o rebaixamento, o que promete um jogo de muita tensão. 


Palpite para Sport x Vasco



  • ⚽ Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 4.10 na Superbet

  • ⚽ Ambas equipes marcam - Sim - Odd de 1.86 na Novibet

  • ⚽ 1º Gol - Casa - Odd de 1.91 na Esportes da Sorte


Total de Gols - Mais de 3.5


O histórico de confrontos diretos entre Sport e Vasco mostra que os jogos podem ser de placares altos. A defesa do Sport é uma das mais vulneráveis do campeonato, sofrendo em média 1.6 gols por jogo. O Vasco, por sua vez, tem um ataque eficiente (1.4 gols marcados) e deve aproveitar as falhas defensivas do Sport. A necessidade de vitória das duas equipes, que estão na parte de baixo da tabela, deve fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.


Ambas equipes marcam - Sim


Apesar do Sport ter um dos piores ataques do campeonato, a equipe joga em casa e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O Vasco, com um ataque potente, deve conseguir marcar contra a defesa do Sport. O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com gols para os dois lados, o que torna a aposta em "Ambas equipes marcam" bastante sólida.


1º Gol - Casa


O Sport, jogando em casa, precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. A equipe tem um desempenho ofensivo razoável e pode aproveitar a defesa vulnerável do Vasco para marcar o primeiro gol. O Vasco, por sua vez, tem um histórico de conceder o primeiro gol em 9 das últimas 15 partidas, o que torna a aposta no Sport marcar o primeiro gol uma opção com boas chances de acontecer.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Sport x Vasco da Gama - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • 🕡 Horário: 20h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Ilha do Retiro, Recife

  • 📺 Onde Assistir: Prime Video, Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo Sport x Vasco



  • 🎯 Total de Escanteios - Menos de 10.5 - odd de 1.86 na Stake

  • 🎯 Dupla Chance - Empate/Sporte - Odd de 1.36 na Superbet

  • 🎯  Total de Cartões Amarelos - Mais de 4.5 - Odd de 1.98 na Novibet


Palpite Odds Altas Sport x Vasco



  • 🚀 Resultado Correto - 2x2 - Odd de 14.06 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Intervalo/Resultado Final - Sport/Empate - Odd de 12.50

  • 🚀 Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.40 na Novibet


Quem vai ganhar Sport x Vasco


Com base nas odds das casas de aposta, o Sport é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.30 a 2.35. O empate e vitória do Vasco tem odds próximas, de 3.20 e 3.25. O que mostra o equilíbrio para a partida.


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Sport x Vasco:



  • Vitória Sport - Odd de 2.32 na Superbet

  • Empate - 3.40 na Superbet

  • Vitória Vasco - 3.20 na Superbet


Histórico entre Sport x Vasco


O histórico de confrontos diretos entre Sport e Vasco nos últimos anos mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Vasco venceu duas vezes, o Sport venceu duas e houve um empate. É importante notar que os jogos costumam ter placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.


Últimos 5 jogos do Sport



  • ❌ Palmeiras 3x0 Sport

  • 🟡 Sport 2x2 São Paulo

  • ✅ Grêmio 0x1 Sport

  • 🟡 Sport 0x0 Bahia

  • 🟡 Sport 2x2 Santos


Últimos 5 jogos do Vasco da Gama



  • 🟡 Vasco 1x1 Botafogo

  • ❌ Vasco 2x3 Corinthians

  • ❌ Juventude 2x0 Vasco

  • ✅ Santos 0x6 Vasco

  • 🟡 Vasco 1x1 Atlético-MG

Sport Recife x Vasco DA Gama: Palpite do Dia

Empate
3.25
Sport Recife x Vasco DA Gama: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sport Recife x Vasco DA Gama: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2025 Serie A
Vasco DA Gama
3 - 1
Sport Recife
2022 Serie B
Sport Recife
1 - 1
Vasco DA Gama
2022 Serie B
Vasco DA Gama
0 - 0
Sport Recife
2020 Serie A
Sport Recife
0 - 2
Vasco DA Gama
2020 Serie A
Vasco DA Gama
2 - 0
Sport Recife

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

