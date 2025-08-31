Sport x Vasco: Palpite, Odds +6, +14 e Onde Assistir Brasileirão (31/08)

Confira palpite para Sport e Vasco, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Sport e Vasco se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 20h30 (horário de Brasília) na Ilha do Retiro, e terá transmissão do Prime Video, Premiere e Globoplay.

O Sport é o 20º colocado, na lanterna, enquanto o Vasco é o 16º, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O jogo é um confronto direto na luta contra o rebaixamento, o que promete um jogo de muita tensão.

Palpite para Sport x Vasco



⚽ Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 4.10 na Superbet



⚽ Ambas equipes marcam - Sim - Odd de 1.86 na Novibet



⚽ 1º Gol - Casa - Odd de 1.91 na Esportes da Sorte



Total de Gols - Mais de 3.5

O histórico de confrontos diretos entre Sport e Vasco mostra que os jogos podem ser de placares altos. A defesa do Sport é uma das mais vulneráveis do campeonato, sofrendo em média 1.6 gols por jogo. O Vasco, por sua vez, tem um ataque eficiente (1.4 gols marcados) e deve aproveitar as falhas defensivas do Sport. A necessidade de vitória das duas equipes, que estão na parte de baixo da tabela, deve fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.

Ambas equipes marcam - Sim

Apesar do Sport ter um dos piores ataques do campeonato, a equipe joga em casa e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O Vasco, com um ataque potente, deve conseguir marcar contra a defesa do Sport. O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com gols para os dois lados, o que torna a aposta em "Ambas equipes marcam" bastante sólida.

1º Gol - Casa

O Sport, jogando em casa, precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. A equipe tem um desempenho ofensivo razoável e pode aproveitar a defesa vulnerável do Vasco para marcar o primeiro gol. O Vasco, por sua vez, tem um histórico de conceder o primeiro gol em 9 das últimas 15 partidas, o que torna a aposta no Sport marcar o primeiro gol uma opção com boas chances de acontecer.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Sport x Vasco da Gama - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 31/08/2025



🕡 Horário: 20h30 (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Ilha do Retiro, Recife



📺 Onde Assistir: Prime Video, Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Sport x Vasco



🎯 Total de Escanteios - Menos de 10.5 - odd de 1.86 na Stake



🎯 Dupla Chance - Empate/Sporte - Odd de 1.36 na Superbet



🎯 Total de Cartões Amarelos - Mais de 4.5 - Odd de 1.98 na Novibet



Palpite Odds Altas Sport x Vasco



🚀 Resultado Correto - 2x2 - Odd de 14.06 na Esportes da Sorte



🚀 Intervalo/Resultado Final - Sport/Empate - Odd de 12.50



🚀 Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.40 na Novibet



Quem vai ganhar Sport x Vasco

Com base nas odds das casas de aposta, o Sport é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.30 a 2.35. O empate e vitória do Vasco tem odds próximas, de 3.20 e 3.25. O que mostra o equilíbrio para a partida.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Sport x Vasco:



Vitória Sport - Odd de 2.32 na Superbet



Empate - 3.40 na Superbet



Vitória Vasco - 3.20 na Superbet



Histórico entre Sport x Vasco

O histórico de confrontos diretos entre Sport e Vasco nos últimos anos mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Vasco venceu duas vezes, o Sport venceu duas e houve um empate. É importante notar que os jogos costumam ter placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.

Últimos 5 jogos do Sport



❌ Palmeiras 3x0 Sport



🟡 Sport 2x2 São Paulo



✅ Grêmio 0x1 Sport



🟡 Sport 0x0 Bahia



🟡 Sport 2x2 Santos



Últimos 5 jogos do Vasco da Gama