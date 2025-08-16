- V
Sport x São Paulo: Palpite, Odds +8, +19 e Onde Assistir Brasileirão (16/08)
Confira palpite para Sport e São Paulo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Sport e São Paulo se enfrentam neste sábado, 16 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) na Ilha do Retiro, e terá transmissão dos canais Record, Cazé TV, Premiere e do streaming Globoplay.
O Sport é o lanterna da competição, mas vem de sua primeira vitória, enquanto o São Paulo, 7º colocado, tem um importante compromisso pela Libertadores na próxima semana.
Palpite para Sport x São Paulo
- ⚽ Palpite 1: Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.96 na Stake
- ⚽ Palpite 2: Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.66 na Esportes da Sorte
- ⚽ Palpite 3: Total de Cartões - Acima de 4.5 - Odd de 1.80 na Bet365
*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets
Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.96 na Stake
As duas equipes tem média superior a 4 escanteios por jogo. O Sport tem média de 6.1, enquanto o São Paulo possui média de 4.5. Por este motivo, o mercado de escanteios acaba por ser uma opção segura para muitos apostadores.
Total de Gols - Acima de 2.5
O Sport tem a segunda pior defesa da competição, sofrendo em média 1.5 gols por jogo. O São Paulo, por outro lado, tem um ataque eficiente e que costuma criar oportunidades, com uma média de 1.2 gols marcados. Com o Sport jogando em casa e buscando a vitória para sair da zona de rebaixamento, o jogo deve ser mais aberto, o que favorece um placar com mais de 2.5 gols.
Total de Cartões - Acima de 4.5
O Sport tem uma média de 2.3 cartões por jogo, enquanto o São Paulo tem 2.9, uma das mais altas do campeonato. A partida de hoje é um confronto de duas equipes com estilos de jogo bem físicos, com o Sport buscando pressionar o São Paulo para conseguir um bom resultado em casa. O jogo deve ser bastante disputado, com muitas faltas, e é muito provável que o árbitro distribua um número elevado de cartões.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Sport x São Paulo - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 16/08/2025
- 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Ilha do Retiro, Recife
- 📺 Onde Assistir: Record, Cazé TV, Premiere e Globoplay
Palpite Alternativo Sport x São Paulo
- 🎯 Total de chutes no Gol - Mais de 8.5 - Odd de 2.10 na Stake
- 🎯 1º tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 3.71 na Esportes da Sorte
- 🎯 Handicap Asiático -1.0 para o São Paulo - Odd de 4.48 na Betnacional
Palpite Odds Altas Sport x São Paulo
- 🚀 Marcar o 1º Gol - Lucas Mouras - Odd de 8.50 na Superbet
- 🚀 Intervalo/Final do Jogo - São Paulo/Empate - Odd de 16.45 na Betnacional
- 🚀 Resultado Correto - 2x2 - Odd de 19.02 na Esportes da Sorte
Quem vai ganhar Sport x São Paulo
Com base nas odds das casas de aposta, o São Paulo é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.60 a 2.70. Porém não tem grande vantagem para as odds que dão vitória ao Sport. Elas vão desde 2.90 até 2.95. O empate é visto como o resultado mais improvável, com odds entre 3.00 e 3.10.
Isso indica que, apesar do Sport jogar em casa e vir de uma vitória, a superioridade técnica do São Paulo o coloca como o time com maior probabilidade de sair com a vitória.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Sport x São Paulo:
- Vitória Sport - Odd de 2.95 na Superbet
- Empate - 3.05 na Superbet
- Vitória São Paulo - 2.62 na Superbet
Histórico entre Sport x São Paulo
O histórico de confrontos diretos entre Sport e São Paulo é equilibrado, mas com uma leve vantagem para o time paulista. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o São Paulo venceu três vezes, com um empate e uma derrota. O confronto mais recente, em 2025, terminou em empate sem gols.
Últimos 5 jogos do Sport
- ✅ Grêmio 0x1 Sport
- 🟡 Sport 0x0 Bahia
- 🟡 Sport 2x2 Santos
- 🟡 Vitória 2x2 Sport
- ❌ Sport 0x1 Botafogo
Últimos 5 jogos do São Paulo
- 🟡 Atl. Nacional 0x0 São Paulo - (Copa Libertadores)
- ✅ São Paulo 2x0 Vitória - (Campeonato Brasileiro)
- ❌ Athletico PR 1x0 São Paulo - (Copa do Brasil)
- ✅ Internacional 1x2 São Paulo - (Campeonato Brasileiro)
- ✅ São Paulo 2x1 Athletico PR - (Copa do Brasil)
Sport Recife x Sao Paulo: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Sport Recife x Sao Paulo: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Sport Recife x Sao Paulo: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
