Serie A - Brazil
Sao Paulo
  • E
  • V
  • D
  • V
  • V
Sport x São Paulo: Palpite, Odds +8, +19 e Onde Assistir Brasileirão (16/08)

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Sport e São Paulo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Sport e São Paulo se enfrentam neste sábado, 16 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) na Ilha do Retiro, e terá transmissão dos canais Record, Cazé TV, Premiere e do streaming Globoplay. 


O Sport é o lanterna da competição, mas vem de sua primeira vitória, enquanto o São Paulo, 7º colocado, tem um importante compromisso pela Libertadores na próxima semana. 


Palpite para Sport x São Paulo



  • ⚽ Palpite 1: Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.96 na Stake

  • ⚽ Palpite 2: Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.66 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Palpite 3: Total de Cartões - Acima de 4.5 -  Odd de 1.80 na Bet365


*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets


Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.96 na Stake


As duas equipes tem média superior a 4 escanteios por jogo. O Sport tem média de 6.1, enquanto o São Paulo possui média de 4.5. Por este motivo, o mercado de escanteios acaba por ser uma opção segura para muitos apostadores.


Total de Gols - Acima de 2.5


O Sport tem a segunda pior defesa da competição, sofrendo em média 1.5 gols por jogo. O São Paulo, por outro lado, tem um ataque eficiente e que costuma criar oportunidades, com uma média de 1.2 gols marcados. Com o Sport jogando em casa e buscando a vitória para sair da zona de rebaixamento, o jogo deve ser mais aberto, o que favorece um placar com mais de 2.5 gols.


Total de Cartões - Acima de 4.5


O Sport tem uma média de 2.3 cartões por jogo, enquanto o São Paulo tem 2.9, uma das mais altas do campeonato. A partida de hoje é um confronto de duas equipes com estilos de jogo bem físicos, com o Sport buscando pressionar o São Paulo para conseguir um bom resultado em casa. O jogo deve ser bastante disputado, com muitas faltas, e é muito provável que o árbitro distribua um número elevado de cartões.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Sport x São Paulo - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 16/08/2025

  • 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Ilha do Retiro, Recife

  • 📺 Onde Assistir: Record, Cazé TV, Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo Sport x São Paulo



  • 🎯 Total de chutes no Gol - Mais de 8.5 - Odd de 2.10 na Stake

  • 🎯 1º tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 3.71 na Esportes da Sorte

  • 🎯 Handicap Asiático -1.0 para o São Paulo - Odd de 4.48 na Betnacional


Palpite Odds Altas Sport x São Paulo



  • 🚀 Marcar o 1º Gol - Lucas Mouras - Odd de 8.50 na Superbet

  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo - São Paulo/Empate - Odd de 16.45 na Betnacional

  • 🚀 Resultado Correto - 2x2 - Odd de 19.02 na Esportes da Sorte


Quem vai ganhar Sport x São Paulo


Com base nas odds das casas de aposta, o São Paulo é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.60 a 2.70. Porém não tem grande vantagem para as odds que dão vitória ao Sport. Elas vão desde 2.90 até 2.95. O empate é visto como o resultado mais improvável, com odds entre 3.00 e 3.10. 


Isso indica que, apesar do Sport jogar em casa e vir de uma vitória, a superioridade técnica do São Paulo o coloca como o time com maior probabilidade de sair com a vitória.


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Sport x São Paulo:



  • Vitória Sport - Odd de 2.95 na Superbet

  • Empate - 3.05 na Superbet

  • Vitória São Paulo - 2.62 na Superbet


Histórico entre Sport x São Paulo


O histórico de confrontos diretos entre Sport e São Paulo é equilibrado, mas com uma leve vantagem para o time paulista. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o São Paulo venceu três vezes, com um empate e uma derrota. O confronto mais recente, em 2025, terminou em empate sem gols.


Últimos 5 jogos do Sport



  • ✅ Grêmio 0x1 Sport

  • 🟡 Sport 0x0 Bahia 

  • 🟡 Sport 2x2 Santos

  • 🟡 Vitória 2x2 Sport

  • ❌ Sport 0x1 Botafogo


Últimos 5 jogos do São Paulo



  • 🟡 Atl. Nacional 0x0 São Paulo - (Copa Libertadores)

  • ✅ São Paulo 2x0 Vitória - (Campeonato Brasileiro)

  • ❌ Athletico PR 1x0 São Paulo - (Copa do Brasil)

  • ✅ Internacional 1x2 São Paulo - (Campeonato Brasileiro)

  • ✅ São Paulo 2x1 Athletico PR - (Copa do Brasil)

Sport Recife x Sao Paulo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sport Recife x Sao Paulo: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2025 Serie A
Sao Paulo
0 - 0
Sport Recife
2023 Copa Do Brasil
Sao Paulo
1 - 3
Sport Recife
2023 Copa Do Brasil
Sport Recife
0 - 2
Sao Paulo
2021 Serie A
Sao Paulo
2 - 0
Sport Recife
2021 Serie A
Sport Recife
0 - 1
Sao Paulo

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

