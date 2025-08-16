Sport x São Paulo: Palpite, Odds +8, +19 e Onde Assistir Brasileirão (16/08)

Confira palpite para Sport e São Paulo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Sport e São Paulo se enfrentam neste sábado, 16 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) na Ilha do Retiro, e terá transmissão dos canais Record, Cazé TV, Premiere e do streaming Globoplay.

O Sport é o lanterna da competição, mas vem de sua primeira vitória, enquanto o São Paulo, 7º colocado, tem um importante compromisso pela Libertadores na próxima semana.

Palpite para Sport x São Paulo



⚽ Palpite 1: Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.96 na Stake



⚽ Palpite 2: Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.66 na Esportes da Sorte



⚽ Palpite 3: Total de Cartões - Acima de 4.5 - Odd de 1.80 na Bet365



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.96 na Stake

As duas equipes tem média superior a 4 escanteios por jogo. O Sport tem média de 6.1, enquanto o São Paulo possui média de 4.5. Por este motivo, o mercado de escanteios acaba por ser uma opção segura para muitos apostadores.

Total de Gols - Acima de 2.5

O Sport tem a segunda pior defesa da competição, sofrendo em média 1.5 gols por jogo. O São Paulo, por outro lado, tem um ataque eficiente e que costuma criar oportunidades, com uma média de 1.2 gols marcados. Com o Sport jogando em casa e buscando a vitória para sair da zona de rebaixamento, o jogo deve ser mais aberto, o que favorece um placar com mais de 2.5 gols.

Total de Cartões - Acima de 4.5

O Sport tem uma média de 2.3 cartões por jogo, enquanto o São Paulo tem 2.9, uma das mais altas do campeonato. A partida de hoje é um confronto de duas equipes com estilos de jogo bem físicos, com o Sport buscando pressionar o São Paulo para conseguir um bom resultado em casa. O jogo deve ser bastante disputado, com muitas faltas, e é muito provável que o árbitro distribua um número elevado de cartões.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Sport x São Paulo - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 16/08/2025



🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Ilha do Retiro, Recife



📺 Onde Assistir: Record, Cazé TV, Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Sport x São Paulo



🎯 Total de chutes no Gol - Mais de 8.5 - Odd de 2.10 na Stake



🎯 1º tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 3.71 na Esportes da Sorte



🎯 Handicap Asiático -1.0 para o São Paulo - Odd de 4.48 na Betnacional



Palpite Odds Altas Sport x São Paulo



🚀 Marcar o 1º Gol - Lucas Mouras - Odd de 8.50 na Superbet



🚀 Intervalo/Final do Jogo - São Paulo/Empate - Odd de 16.45 na Betnacional



🚀 Resultado Correto - 2x2 - Odd de 19.02 na Esportes da Sorte



Quem vai ganhar Sport x São Paulo

Com base nas odds das casas de aposta, o São Paulo é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.60 a 2.70. Porém não tem grande vantagem para as odds que dão vitória ao Sport. Elas vão desde 2.90 até 2.95. O empate é visto como o resultado mais improvável, com odds entre 3.00 e 3.10.

Isso indica que, apesar do Sport jogar em casa e vir de uma vitória, a superioridade técnica do São Paulo o coloca como o time com maior probabilidade de sair com a vitória.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Sport x São Paulo:



Vitória Sport - Odd de 2.95 na Superbet



Empate - 3.05 na Superbet



Vitória São Paulo - 2.62 na Superbet



Histórico entre Sport x São Paulo

O histórico de confrontos diretos entre Sport e São Paulo é equilibrado, mas com uma leve vantagem para o time paulista. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o São Paulo venceu três vezes, com um empate e uma derrota. O confronto mais recente, em 2025, terminou em empate sem gols.

Últimos 5 jogos do Sport



✅ Grêmio 0x1 Sport



🟡 Sport 0x0 Bahia



🟡 Sport 2x2 Santos



🟡 Vitória 2x2 Sport



❌ Sport 0x1 Botafogo



Últimos 5 jogos do São Paulo