Sport x Ceará: Palpite e Onde Assistir - Copa do Nordeste - 09/07

Sport x Ceará: Confira Palpites para a primeira partida das quartas de final da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira, dia 09 de julho, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio da Ilha do Retiro.

Sport x Ceará - Palpites - Copa do Nordeste



⚽ Ambas Equipas Marcam



⚽ Resultado Final: Ceara



⚽ Total de Gols: Over 2.5



⚽ Empate Anula Aposta: Ceara



⚽ Handicap Asiático: Ceara -0.5



Usamos estatísticas e consultamos os mercados das casas de apostas para criar estes palpites, levando em consideração o momento das equipes e suas performances recentes.

Dicas: Procure por mercados alternativos, como handicaps, escanteios, marcadores ou cartões, onde é possível encontrar boas oportunidades e odds interessantes.

Sport Recife x Ceará - Onde Assistir

O jogo tem transmissão pelo streaming da Sky+.