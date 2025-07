Sport x Santos: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Série A 2025 (26/07)

O duelo entre Sport e Santos acontece neste sábado, 26/07, pela 17ª rodada do Brasileirão Série A 2025. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília) no Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro), em Recife, que terá transmissão pelo Premiere.

O Sport está na lanterna com somente 4 pontos. Já o Santos, em 17º com 14 pontos, busca recuperação urgente.

Confira nosso palpite de hoje, saiba onde assistir ao vivo e as prováveis escalações. Veja também a cobertura completa do Brasileirão no UOL Apostas.

Sport x Santos Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2,5 - odd pagando 1.80 na Novibet

Total de Gols: Menos de 2,5

Palpite 2. Ambas Equipes Não Marcam - odd pagando 2.10 na Alfa.bet

Ambas Equipes Não Marcam

Palpite 3. Resultado Correto: 1‑1 - odd pagando 6.00 na Superbet



Para as apostas em Sport x Santos sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025.

Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2,5 Gols - odd 1.80

O Sport tem média de 0,50 gols por jogo e o Santos 0,87; somando-se, dá cerca de 1,37 gols por partida, bem abaixo de 2,5. Nos últimos dez jogos, o Sport teve apenas 30% de jogos com mais de 2,5 gols, e o Santos também 30%.

Isso aponta para um jogo com poucos gols, justificando o palpite de abaixo de 2,5.

Palpite 2. Ambas Equipes Não Marcam - odd 2.10

Nos últimos dez jogos do Sport, 70% terminaram sem gol do time, enquanto 40% dos jogos do Santos como visitante terminaram com o Santos sem balançar a rede. A estatística reforça: é bem provável que pelo menos um deles passe em branco.

Palpite 3. Resultado Correto: 1‑1 - odd 6.00

Houve equilíbrio nos confrontos mais recentes: dois empates em três jogos nos últimos anos. E ambos têm dificuldade de atacar. O placar exato 1‑1 é plausível por esse cenário tático.

Considerando média baixa de gol, empate frequente e ótimo rendimento defensivo, apostar em 1‑1 pode ser uma boa múltipla, com retorno atrativo.

Sport Recife x Santos - Últimos 5 jogos Entre Os Times



01/11/2024 - Sport 2-1 Santos (Série B 2024)



02/08/2024 - Santos 1-1 Sport (Série B 2024)



17/10/2021 - Sport 0-0 Santos (Série A 2021)



30/06/2021 - Santos 0-0 Sport (Série A 2021)



Últimas Notícias do Sport Recife

O Sport vive momento complicado no Brasileirão, ocupando a lanterna. A equipe sofreu 6 derrotas nos últimos dez jogos, com destaque negativo para a goleada de 0-4 contra o Cruzeiro.

Sport - Últimos jogos



🟡 Vitória 2-2 Sport



❌ Sport 0-1 Botafogo



❌ Juventude 2-0 Sport



🟡 Sport 0-0 Ceará



❌ Mirassol 1-0 Sport



🟡 Sport 1-1 Internacional



Últimas Notícias do Santos

O Santos também está em situação delicada, em 17º lugar. Nas últimas partidas, alternou vitória sobre o Flamengo por 1x0 e derrota por 3x0 para o Mirassol. O time vive instabilidade no ataque, e não conta com fichas recentes de lesão graves.

Santos - Últimos jogos



❌ Santos 1-2 Internacional



❌ Mirassol 3-0 Santos



✅ Santos 1-0 Flamengo



✅ Fortaleza 2-3 Santos



❌ Santos 0-1 Botafogo



✅ Vitória 0-1 Santos



Sport x Santos: Quem Ganha? - Melhores odds

O Sport tem probabilidade de vitória de 37%, com base no momento hostil ao visitante e pressão na Ilha. O empate tem 30% de chance, e o Santos tem 33% de chance de levar a melhor.



Sport Recife vence - Odd 2.60 na Superbet



Empate - Odd 3.10 na Superbet



Santos vence - Odd 2.80 na Superbet



Leia mais: O que são odds nas apostas: Aprenda o significado, tipos e como calcular

Sport x Santos: Palpite de Odds altas para o jogo

Aqui está uma sugestão de múltipla:



Ambas não marcam + Menos de 2,5 gols - Odd 4.20 na Superbet



Sport x Santos: Estatísticas



Sport tem média de 0,50 gols por jogo na Série A



Santos marca 0,87 gols por partida



Sport sofre média de 1,64 gols por jogo



Santos sofre 1,27 gols por partida



Sport x Santos - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Sport x Santos no Premiere, no sábado às 18h30 (Brasília), direto da Ilha do Retiro, em Recife.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Sport x Santos - Brasileirão Série A



📅 Data: 26/07/25



⏰ Horário: 18:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, Recife



📺 Onde vai passar: Premiere



Sport x Santos: Escalações

Provável escalação do Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Carius; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Derik e Ignacio Ramirez.

Provável escalação do Santos: Gabriel Brazão, Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Neymar; Rollheiser, Guilherme e Deivid Washington (Barreal).

As escalações são previsões com base em últimas partidas. Até o apito inicial, pode haver mudanças.

Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.