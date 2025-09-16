Sport Fem. x Realidade Jovem Fem.: Palpite e Odds 2+ - Copa do Brasil Feminina 16/09

Confira os melhores palpites Sport Recife x Realidade Jovem com odds altas e palpite placar exato para o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina.

A partida, que acontece nesta terça-feira, 16 de setembro, às 15h, promete ser decisiva, com as equipes buscando a classificação em jogo único. O palco do duelo será a Ilha do Retiro, em Recife, onde as Leoas da Ilha, donas da casa, tentarão usar o fator mando de campo para superar o Realidade Jovem, que vem de uma sequência de jogos difíceis no Paulistão.

A seguir, apresentamos uma análise completa do confronto, com as melhores odds altas e dicas de aposta, além de informações sobre onde assistir à partida.