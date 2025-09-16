Sport Fem. x Realidade Jovem Fem.: Palpite e Odds 2+ - Copa do Brasil Feminina 16/09
Confira os melhores palpites Sport Recife x Realidade Jovem com odds altas e palpite placar exato para o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina.
A partida, que acontece nesta terça-feira, 16 de setembro, às 15h, promete ser decisiva, com as equipes buscando a classificação em jogo único. O palco do duelo será a Ilha do Retiro, em Recife, onde as Leoas da Ilha, donas da casa, tentarão usar o fator mando de campo para superar o Realidade Jovem, que vem de uma sequência de jogos difíceis no Paulistão.
A seguir, apresentamos uma análise completa do confronto, com as melhores odds altas e dicas de aposta, além de informações sobre onde assistir à partida.
Sport Recife Feminino x Realidade Jovem Feminino Palpite: 3 Melhores Dicas
A partida tem um claro favorito, e o palpite do dia se concentra na força ofensiva do Sport Recife, que joga em casa, e na fragilidade defensiva do Realidade Jovem, que vem de uma sequência de derrotas no Paulistão. Acreditamos que o time pernambucano irá se impor e construir o resultado.
- 🎯 Palpite: Resultado Final - Sport Recife vence - odd 1.34
- 🎯 Palpite: Total de Gols Mais/Menos - Mais de 2.5 gols - odd 1.65
- 🎯 Palpite: Sport Recife marca o primeiro gol - odd 1.35
O Sport Recife teve uma campanha de destaque na Copa do Brasil Feminina, goleando o Manaus por 10 a 0 na fase anterior, com a atacante Layza marcando cinco vezes. Esse desempenho demonstra a força ofensiva da equipe. Já o Realidade Jovem vem de uma fase complicada no Paulistão, onde ocupa a lanterna e sofreu goleadas de times como Corinthians, Palmeiras e São Paulo. A partida, em jogo único, favorece o time da casa, que tem um ataque mais consistente e um momento mais positivo na competição.
🚀 Sport Recife x Realidade Jovem Palpite com odds altas
Neste confronto, o potencial de goleada do Sport Recife cria oportunidades para palpites com odds mais elevadas, explorando o ataque eficiente do time da casa. As odds abaixo refletem a expectativa de um placar elástico.
- 🔵 Palpite: Intervalo/Final - Sport Recife vence no 1º tempo e no 2º tempo - odd 1.88
- 🟢 Palpite: Resultado Correto - Sport Recife vence de 2 a 0 - odd 7.10
- 🟡 Palpite: Total de Gols Mais/Menos - Mais de 3.5 gols - odd 1.82
O Sport Recife mostrou sua capacidade de construir um placar elástico e resolver a partida no primeiro tempo ao golear o Manaus por 10 a 0, com 5 gols marcados ainda na etapa inicial. O Realidade Jovem, por outro lado, sofreu goleadas recentes no Paulistão. Dadas as circunstâncias, a aposta em um placar de 2 a 0 para o Sport é um palpite com excelente potencial de retorno, considerando a força do ataque e a fragilidade do adversário. A aposta de que o jogo terá mais de 3.5 gols também faz sentido, dada a tendência de goleadas no histórico recente do time pernambucano.
Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Sport Recife x Realidade Jovem
🔥 Palpite: Resultado Correto - Sport Recife vence por 3 a 0 - odd 8.00
Acreditamos em uma vitória contundente do Sport Recife neste duelo. O ataque das Leoas da Ilha se mostrou letal na fase anterior da Copa do Brasil, e a defesa do Realidade Jovem tem cedido muitos gols para adversários de maior nível. O placar de 3 a 0 é uma aposta ousada, mas com base nas estatísticas recentes, é um resultado bastante plausível. A odd de 8.00 oferece um grande potencial de lucro.
💰 Palpites de Odds Baixas Sport Recife x Realidade Jovem
Para quem busca mais segurança nas apostas, indicamos palpites com odds mais baixas, mas com alta probabilidade de acerto.
- 🔵 Chance Dupla: Sport Recife ou empate - odd 1.10
- 🟢 Total de Gols Mais/Menos: Mais de 1.5 gols no 1º tempo - odd 1.90
- 🟡 Resultado do 1º Tempo: Sport Recife vence - odd 1.75
Informações do Jogo: Sport Recife x Realidade Jovem: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Sport Recife x Realidade Jovem - Copa do Brasil Feminina
- 📅 Data: 16/09/2025
- ⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Ilha do Retiro, Recife
- 📺 Transmissão: Sportv
Para mais dicas sobre futebol e outros esportes, confira nosso palpite de futebol para hoje, com análises de especialistas e prognósticos detalhados.
📺 Onde Assistir Sport Recife x Realidade Jovem Feminino
A partida entre Sport Recife e Realidade Jovem, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv.
Como Sport Recife Feminino e Realidade Jovem Feminino Chegam Para o Confronto
As equipes chegam em momentos distintos para a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. O Sport Recife, por não disputar o Campeonato Pernambucano, está mais focado na competição nacional e teve uma atuação de gala na fase anterior, goleando o Manaus por 10 a 0. A atacante Layza, que marcou cinco gols na partida, é o grande destaque da equipe. As Leoas da Ilha contam com o apoio da torcida e o fator casa para avançar na competição.
Por outro lado, o Realidade Jovem chega com mais ritmo de jogo, já que está disputando o Paulistão Feminino. No entanto, o time de São José do Rio Preto enfrenta dificuldades no torneio estadual, ocupando a lanterna da tabela. A equipe vem de uma sequência de derrotas para times de ponta como Palmeiras, Corinthians e São Paulo, o que evidencia a fragilidade defensiva da equipe. Na Copa do Brasil, o Realidade Jovem eliminou o Recanto e o Rio Negro, e passou pelo Pinda nos pênaltis. O calendário mais apertado e os resultados recentes podem pesar no confronto decisivo contra o Sport.
Jogo Responsável
Lembre-se sempre que as apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável e defina um limite financeiro para não prejudicar seu lazer.