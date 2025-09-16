Assine UOL
Palpites de Futebol de Hoje do UOL Apostas

Sport Fem. x Realidade Jovem Fem.: Palpite e Odds 2+ - Copa do Brasil Feminina 16/09

Ademilson Júnior
Atualizada em
Imagem

Confira os melhores palpites Sport Recife x Realidade Jovem com odds altas e palpite placar exato para o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina.

A partida, que acontece nesta terça-feira, 16 de setembro, às 15h, promete ser decisiva, com as equipes buscando a classificação em jogo único. O palco do duelo será a Ilha do Retiro, em Recife, onde as Leoas da Ilha, donas da casa, tentarão usar o fator mando de campo para superar o Realidade Jovem, que vem de uma sequência de jogos difíceis no Paulistão.

A seguir, apresentamos uma análise completa do confronto, com as melhores odds altas e dicas de aposta, além de informações sobre onde assistir à partida.

Bet365
Grande variedade de mercados
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Sport Recife Feminino x Realidade Jovem Feminino Palpite: 3 Melhores Dicas

A partida tem um claro favorito, e o palpite do dia se concentra na força ofensiva do Sport Recife, que joga em casa, e na fragilidade defensiva do Realidade Jovem, que vem de uma sequência de derrotas no Paulistão. Acreditamos que o time pernambucano irá se impor e construir o resultado.

  • 🎯 Palpite: Resultado Final - Sport Recife vence - odd 1.34
  • 🎯 Palpite: Total de Gols Mais/Menos - Mais de 2.5 gols - odd 1.65
  • 🎯 Palpite: Sport Recife marca o primeiro gol - odd 1.35
Bet365
Grande variedade de mercados
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

O Sport Recife teve uma campanha de destaque na Copa do Brasil Feminina, goleando o Manaus por 10 a 0 na fase anterior, com a atacante Layza marcando cinco vezes. Esse desempenho demonstra a força ofensiva da equipe. Já o Realidade Jovem vem de uma fase complicada no Paulistão, onde ocupa a lanterna e sofreu goleadas de times como Corinthians, Palmeiras e São Paulo. A partida, em jogo único, favorece o time da casa, que tem um ataque mais consistente e um momento mais positivo na competição.

🚀 Sport Recife x Realidade Jovem Palpite com odds altas

Neste confronto, o potencial de goleada do Sport Recife cria oportunidades para palpites com odds mais elevadas, explorando o ataque eficiente do time da casa. As odds abaixo refletem a expectativa de um placar elástico.

  • 🔵 Palpite: Intervalo/Final - Sport Recife vence no 1º tempo e no 2º tempo - odd 1.88
  • 🟢 Palpite: Resultado Correto - Sport Recife vence de 2 a 0 - odd 7.10
  • 🟡 Palpite: Total de Gols Mais/Menos - Mais de 3.5 gols - odd 1.82
Alfa.bet
Odds elevados e muitos mercados
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

O Sport Recife mostrou sua capacidade de construir um placar elástico e resolver a partida no primeiro tempo ao golear o Manaus por 10 a 0, com 5 gols marcados ainda na etapa inicial. O Realidade Jovem, por outro lado, sofreu goleadas recentes no Paulistão. Dadas as circunstâncias, a aposta em um placar de 2 a 0 para o Sport é um palpite com excelente potencial de retorno, considerando a força do ataque e a fragilidade do adversário. A aposta de que o jogo terá mais de 3.5 gols também faz sentido, dada a tendência de goleadas no histórico recente do time pernambucano.

Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Sport Recife x Realidade Jovem

🔥 Palpite: Resultado Correto - Sport Recife vence por 3 a 0 - odd 8.00

Esportes da Sorte
Amplo mercado de apostas esportivas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Acreditamos em uma vitória contundente do Sport Recife neste duelo. O ataque das Leoas da Ilha se mostrou letal na fase anterior da Copa do Brasil, e a defesa do Realidade Jovem tem cedido muitos gols para adversários de maior nível. O placar de 3 a 0 é uma aposta ousada, mas com base nas estatísticas recentes, é um resultado bastante plausível. A odd de 8.00 oferece um grande potencial de lucro.

Alfa.bet
Odds elevados e muitos mercados
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

💰 Palpites de Odds Baixas Sport Recife x Realidade Jovem

Para quem busca mais segurança nas apostas, indicamos palpites com odds mais baixas, mas com alta probabilidade de acerto.

  • 🔵 Chance Dupla: Sport Recife ou empate - odd 1.10
  • 🟢 Total de Gols Mais/Menos: Mais de 1.5 gols no 1º tempo - odd 1.90
  • 🟡 Resultado do 1º Tempo: Sport Recife vence - odd 1.75
Bet365
Grande variedade de mercados
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Informações do Jogo: Sport Recife x Realidade Jovem: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida

  • ⚽ Confronto: Sport Recife x Realidade Jovem - Copa do Brasil Feminina
  •  📅 Data: 16/09/2025
  • ⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)
  • 🏟️ Local: Ilha do Retiro, Recife
  • 📺 Transmissão: Sportv

Para mais dicas sobre futebol e outros esportes, confira nosso palpite de futebol para hoje, com análises de especialistas e prognósticos detalhados.

📺 Onde Assistir Sport Recife x Realidade Jovem Feminino

A partida entre Sport Recife e Realidade Jovem, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv.

Esportes da Sorte
Amplo mercado de apostas esportivas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Como Sport Recife Feminino e Realidade Jovem Feminino Chegam Para o Confronto

As equipes chegam em momentos distintos para a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. O Sport Recife, por não disputar o Campeonato Pernambucano, está mais focado na competição nacional e teve uma atuação de gala na fase anterior, goleando o Manaus por 10 a 0. A atacante Layza, que marcou cinco gols na partida, é o grande destaque da equipe. As Leoas da Ilha contam com o apoio da torcida e o fator casa para avançar na competição.

Por outro lado, o Realidade Jovem chega com mais ritmo de jogo, já que está disputando o Paulistão Feminino. No entanto, o time de São José do Rio Preto enfrenta dificuldades no torneio estadual, ocupando a lanterna da tabela. A equipe vem de uma sequência de derrotas para times de ponta como Palmeiras, Corinthians e São Paulo, o que evidencia a fragilidade defensiva da equipe. Na Copa do Brasil, o Realidade Jovem eliminou o Recanto e o Rio Negro, e passou pelo Pinda nos pênaltis. O calendário mais apertado e os resultados recentes podem pesar no confronto decisivo contra o Sport.

Bet365
Grande variedade de mercados
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Jogo Responsável

Lembre-se sempre que as apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável e defina um limite financeiro para não prejudicar seu lazer.

 