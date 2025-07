Sport x Botafogo: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Brasileirão 2025 (20/07)

Sport e Botafogo se enfrentam neste domingo, 20/07, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão 2025. A bola rola às 17h30, na Ilha do Retiro, em Recife, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão da TV Globo e Premiere.

O Sport entra pressionado, sendo o único time que ainda não venceu no campeonato. Já são nove derrotas e três empates, além de apenas cinco gols marcados. Do outro lado, o Botafogo ocupa a sexta posição e inicia uma nova era com a estreia do técnico Davide Ancelotti.

Confira nosso palpite para Sport x Botafogo, saiba onde assistir ao vivo e as prováveis escalações do confronto deste domingo.

Sport x Botafogo Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1: Menos de 2.5 gols na partida - odd pagando 1.48



Palpite 2: Vitória do Botafogo - odd pagando 2.18



Palpite 3: Botafogo vence com empate anula aposta - odd pagando 1.57



Para as apostas em Sport x Botafogo, nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes no Brasileirão 2025. Como você verá a seguir, os dois times vivem momentos opostos na competição.

Menos de 2.5 gols na partida - odd pagando 1.48

O Sport tem uma das piores produções ofensivas da Série A. Em 12 jogos, marcou apenas cinco vezes e tem média de 0.3 gol por partida. Já o Botafogo, apesar de melhor posicionado, também não tem números altos fora de casa: média de 0.67 gol marcado e 0.33 sofrido.

Nos últimos cinco jogos do Sport, quatro terminaram com menos de 2.5 gols. Pelo lado do Botafogo, os últimos três jogos como visitante tiveram placares com no máximo dois gols.

Vitória do Botafogo - odd pagando 2.18

Apesar do mando do Sport, o momento é muito favorável ao Botafogo. O time carioca tem uma defesa sólida e vem de duas vitórias seguidas fora de casa, contra Santos e Vasco, sem sofrer gols.

Já o Sport vive um verdadeiro caos. São doze jogos sem vencer e apenas dois pontos conquistados nos últimos cinco em casa. Com a estreia de Davide Ancelotti, o cenário favorece um resultado positivo para o time visitante.

Botafogo vence com empate anula aposta - odd pagando 1.57

Para quem busca um pouco mais de segurança na aposta, o cenário de vitória do Botafogo ainda pode ser ajustado com a proteção do empate. O time carioca teve desempenho sólido em confrontos diretos recentes: venceu seis dos últimos 12 jogos contra o Sport, com quatro empates e só duas derrotas.

Com o Sport em crise e pressionado pela torcida, a tendência é de um time nervoso e pouco criativo. Esse mercado protege contra uma possível reação dos donos da casa, que ainda não mostraram sinais de melhora.

Sport x Botafogo - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Sport x Botafogo na TV Globo e Premiere. A partida está marcada para às 17h30, deste domingo, na Ilha do Retiro.

Tudo o que você precisa saber de Sport x Botafogo:



⚽️ Confronto: Sport x Botafogo - Brasileirão



📅 Data: 20/07/2025



⏰ Horário: 17h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Ilha do Retiro, Recife



📺 Onde vai passar Sport x Botafogo: TV Globo e Premiere



Sport x Botafogo - Últimos 5 jogos Entre Os Times



01/11/2023 - Sport 0x1 Botafogo (Brasileirão 2023)



15/07/2022 - Botafogo 2x2 Sport (Série B 2022)



03/04/2022 - Sport 1x0 Botafogo (Série B 2022)



10/09/2021 - Botafogo 2x1 Sport (Série B 2021)



27/04/2021 - Sport 0x2 Botafogo (Série B 2021)



Sport x Botafogo: quem ganha? - Melhores odds

O Botafogo tem aproximadamente 45.8% de chance de vencer este jogo de domingo, 20/07. Isso porque está mais estável, tem um técnico estreante e enfrenta o pior time da competição.



Vitória do Sport - odd @3.78 na Superbet

Empate - odd @3.27 na Superbet

Vitória do Botafogo - odd @2.18 na Superbet



Essas possibilidades são calculadas com base nas odds pagas pelas casas de apostas.