Sport x RB Bragantino Palpite – Onde Assistir, Horário e Escalações – 16/04

Mesmo jogando na Ilha, o Leão não consegue controlar os adversários como em temporadas anteriores. Pepa ainda busca o melhor encaixe no meio, mas o tempo está apertando com a zona de rebaixamento já no retrovisor.

Como chega o RB Bragantino?

O Bragantino soma quatro pontos em três partidas e chega embalado pela vitória sobre o Botafogo. Fora de casa, o time ainda não venceu, mas mostrou desempenho competitivo contra o Fluminense.

A defesa tem sido sólida, com apenas três gols sofridos até aqui, e o ataque liderado por John John e Eduardo Sasha tem criado boas chances. A equipe de Fernando Seabra deve repetir a base do time que venceu no último fim de semana.

Sport x RB Bragantino – Escalações Prováveis

Sport: Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Christian Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Lenny Lobato, Chrystian Barletta e Pablo.

Técnico: Pepa.