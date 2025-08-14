Assine UOL
Spartak Trnava
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
UEFA Europa Conference League - World Wide
CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského
Universitatea Craiova
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
Spartak Trnava x Universitatea Craiova: Palpite, Liga Conferência, 14/08

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Spartak Trnava x Universitatea Craiova: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Spartak Trnava e Universitatea Craiova se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Conferência da UEFA. A partida será às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Antona Malatinského, em Trnava, Eslováquia.


Spartak Trnava x Universitatea Craiova Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Palpite 1 – Vitória do Universitatea Craiova – odd pagando 2.15 na bet365

  • Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.85 na bet365

  • Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 2.00 na bet365


Vitória do Universitatea Craiova - odd pagando 2.15


Com mais experiência recente em competições europeias, o Craiova tem condições de sair da Eslováquia com um resultado positivo.


Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85


O estilo ofensivo das duas equipes aumenta as chances de termos gols de ambos os lados.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 2.00


Com ataques ativos e defesas que deixam espaços, o jogo pode ser movimentado, superando a marca de dois gols.


Spartak Trnava x Universitatea Craiova: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Spartak Trnava x Universitatea Craiova pela Liga Conferência (Qualificação)

  • 📅 Data: 14 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Antona Malatinského, Trnava, Eslováquia

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Spartak Trnava x Universitatea Craiova: Escalações prováveis


Spartak Trnava: Ziga Frelih; Marek Ujlaky, Patrick Nwadike, Patrick Karhan, Libor Holík; Milos Kratochvil, Giorgi Moistsrapishvili, Michal Tomic, Cedric Badolo; Jakub Paur, Stefan Skrbo.


Universitatea Craiova: Silviu Lung Jr; Vasile Mogos, Florin Stefan, Nikola Stevanovic, Oleksandr Romanchuk; Lyes Houri, Luca Basceanu, Alexandru Cretu, Anzor Mekvabishvili; Mihnea Radulescu, Steven Nsimba.

Spartak Trnava x Universitatea Craiova: Palpite do Dia

Universitatea Craiova Vence
Superbet logo
3.35
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Spartak Trnava x Universitatea Craiova: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Spartak Trnava x Universitatea Craiova: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Universitatea Craiova
3 - 0
Spartak Trnava

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Spartak Trnava
Empate
Universitatea Craiova

As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.

