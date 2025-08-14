Spartak Trnava x Universitatea Craiova: Palpite, Liga Conferência, 14/08

Spartak Trnava x Universitatea Craiova: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Spartak Trnava e Universitatea Craiova se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Conferência da UEFA. A partida será às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Antona Malatinského, em Trnava, Eslováquia.

Spartak Trnava x Universitatea Craiova Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



Palpite 1 – Vitória do Universitatea Craiova – odd pagando 2.15 na bet365

Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.85 na bet365

Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 2.00 na bet365



Com mais experiência recente em competições europeias, o Craiova tem condições de sair da Eslováquia com um resultado positivo.

Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85

O estilo ofensivo das duas equipes aumenta as chances de termos gols de ambos os lados.

Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 2.00

Com ataques ativos e defesas que deixam espaços, o jogo pode ser movimentado, superando a marca de dois gols.

Spartak Trnava x Universitatea Craiova: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Spartak Trnava x Universitatea Craiova pela Liga Conferência (Qualificação)



📅 Data: 14 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Antona Malatinského, Trnava, Eslováquia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Spartak Trnava x Universitatea Craiova: Escalações prováveis

Spartak Trnava: Ziga Frelih; Marek Ujlaky, Patrick Nwadike, Patrick Karhan, Libor Holík; Milos Kratochvil, Giorgi Moistsrapishvili, Michal Tomic, Cedric Badolo; Jakub Paur, Stefan Skrbo.

Universitatea Craiova: Silviu Lung Jr; Vasile Mogos, Florin Stefan, Nikola Stevanovic, Oleksandr Romanchuk; Lyes Houri, Luca Basceanu, Alexandru Cretu, Anzor Mekvabishvili; Mihnea Radulescu, Steven Nsimba.