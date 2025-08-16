- D
Sparta Roterdã x Utrecht: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Holandesa, 17/08
Sparta Roterdã x Utrecht: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Sparta Roterdã e Utrecht se enfrentam neste domingo, 17/08, pela Liga Holandesa (Eredivisie). O jogo começa às 09h30 (horário de Brasília), no Sparta Stadion, em Roterdã.
O duelo promete equilíbrio, já que as equipes costumam fazer jogos acirrados.
O Sparta Roterdã busca aproveitar o fator casa, enquanto o Utrecht aposta em transições rápidas para tentar somar pontos fora.
Sparta Roterdã x Utrecht Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- Palpite 1 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.80 na bet365
- Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.85 na bet365
- Palpite 3 – Empate – odd pagando 3.40 na bet365
Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.80
Os dois times têm ataques capazes de criar chances e aproveitar falhas defensivas.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.85
O histórico do confronto mostra placares movimentados e boas oportunidades de gol.
Empate - odd pagando 3.40
A igualdade é um resultado possível considerando a força e limitações de ambos.
Sparta Roterdã x Utrecht: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Sparta Roterdã x Utrecht pela Liga Holandesa
- 📅 Data: 17 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 09:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Sparta Stadion, Roterdã, Holanda
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Sparta Roterdã x Utrecht: Escalações prováveis
Sparta Roterdã: Joel Drommel; Marvin Young, Bruno Martins Indi, Said Bakari, Patrick van Aanholt; Jens Toornstra, Pelle Clement, Joshua Kitolano, Shunsuke Mito; Tobias Lauritsen, Sayfallah Ltaief.
Utrecht: Vasilios Barkas; Siebe Horemans, Nick Viergever, Mike van der Hoorn, Souffian El Karouani; Gjivai Zechiel, Alonzo Engwanda, Adrian Blake, Victor Jensen; Yoann Cathline, David Min.
Sparta Rotterdam x Utrecht: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Sparta Rotterdam x Utrecht: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Sparta Rotterdam x Utrecht: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
Jogos do Dia
