Sparta Rotterdam
  • D
  • V
  • D
  • E
  • V
Eredivisie - Netherlands
Sparta-Stadion Het Kasteel
Utrecht
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2
1
2.38
x
3.7
2
2.7

Melhores Odds 1X2
1
2.45
x
3.72
2
2.76

Melhores Odds 1X2
1
2.4
x
3.65
2
2.7

Melhores Odds 1X2
1
2.41
x
3.6
2
2.7

Melhores Odds 1X2
1
2.45
x
3.65
2
2.72

Odds atualizadas a 17.08.2025 às 00:00

Sparta Roterdã x Utrecht: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Holandesa, 17/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
17.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Sparta Roterdã x Utrecht: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Sparta Roterdã e Utrecht se enfrentam neste domingo, 17/08, pela Liga Holandesa (Eredivisie). O jogo começa às 09h30 (horário de Brasília), no Sparta Stadion, em Roterdã.


O duelo promete equilíbrio, já que as equipes costumam fazer jogos acirrados.


O Sparta Roterdã busca aproveitar o fator casa, enquanto o Utrecht aposta em transições rápidas para tentar somar pontos fora.


Sparta Roterdã x Utrecht Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Palpite 1 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.80 na bet365

  • Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.85 na bet365

  • Palpite 3 – Empate – odd pagando 3.40 na bet365


Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.80


Os dois times têm ataques capazes de criar chances e aproveitar falhas defensivas.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.85


O histórico do confronto mostra placares movimentados e boas oportunidades de gol.


Empate - odd pagando 3.40


A igualdade é um resultado possível considerando a força e limitações de ambos.


Sparta Roterdã x Utrecht: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Sparta Roterdã x Utrecht pela Liga Holandesa

  • 📅 Data: 17 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 09:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Sparta Stadion, Roterdã, Holanda

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Sparta Roterdã x Utrecht: Escalações prováveis


Sparta Roterdã: Joel Drommel; Marvin Young, Bruno Martins Indi, Said Bakari, Patrick van Aanholt; Jens Toornstra, Pelle Clement, Joshua Kitolano, Shunsuke Mito; Tobias Lauritsen, Sayfallah Ltaief.


Utrecht: Vasilios Barkas; Siebe Horemans, Nick Viergever, Mike van der Hoorn, Souffian El Karouani; Gjivai Zechiel, Alonzo Engwanda, Adrian Blake, Victor Jensen; Yoann Cathline, David Min.

Sparta Rotterdam x Utrecht: Palpite do Dia

Empate

3.65
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Veres Rivne - Shakhtar Donetsk
2
1.32
Twente - PSV Eindhoven
2
1.6
Las Palmas - FC Andorra
1
1.65
Múltipla
3.48
x
Aposta
20
=
Ganhos
69.70
Sparta Rotterdam x Utrecht: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sparta Rotterdam x Utrecht: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 Eredivisie
Utrecht
1 - 1
Sparta Rotterdam
2024 Eredivisie
Sparta Rotterdam
1 - 4
Utrecht
2023 Eredivisie
Utrecht
3 - 1
Sparta Rotterdam
2023 Eredivisie
Utrecht
0 - 1
Sparta Rotterdam
2023 Eredivisie
Sparta Rotterdam
1 - 2
Utrecht

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Sparta Rotterdam
Empate
Utrecht

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.



UOL - Admin

Palpites