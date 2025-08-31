Assine UOL
Sparta Rotterdam
Eredivisie - Netherlands
Sparta-Stadion Het Kasteel
Feyenoord
Sparta Roterdã x Feyenoord: Palpite Odds Altas +5, +8, Onde Assistir, 31/08

Publicado
31.08.2025
Atualizado em
31.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Sparta Roterdã x Feyenoord: palpite com odds altas +5, +8, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo (31/08), a partir das 09h30. O duelo acontece no Sparta Stadion, pelo Campeonato Holandês (Eredivisie). Veja os palpites com as melhores odds para este duelo holandês!


Sparta Roterdã x Feyenoord: Palpite com odds baixas


🔎 Seleção para quem prefere risco reduzido (1.20–1.99), cobrindo favoritismo visitante e um jogo propenso a gols.



🔎 O Feyenoord tende a controlar a posse e criar mais; as linhas de gols baixos (+2 e +2.5) conversam com o padrão ofensivo da equipe. A dupla chance e o “empate anula” oferecem boa proteção num cenário em que o Sparta costuma responder em transições e bolas paradas.


Sparta Roterdã x Feyenoord: Palpite com odds médias


🔎 Opções entre 2.00–2.99, explorando handicap, faixas de gols e desempenho ofensivo dos visitantes.



  • 🧭 Palpite: Feyenoord -1 (handicap asiático) – odd 2.35

  • 📈 Palpite: Mais de 3.5 gols – odd 2.21

  • 📊 Palpite: Faixa de gols 2–3 – odd 2.14

  • 🎯 Palpite: Ayase Ueda marca a qualquer momento – odd 2.65

  • 🚀 Palpite: Feyenoord marca em ambos os tempos – odd 2.43


🔎 A linha -1 traduz o favoritismo visitante com possibilidade de push em triunfo por um gol. As leituras de faixa 2–3 e over 3.5 cobrem dois ritmos possíveis (jogo controlado ou mais aberto). Ueda tem preço interessante para aproveitar cruzamentos e rupturas; o cenário de gol nas duas metades aparece quando o Feyenoord impõe pressão contínua.


Sparta Roterdã x Feyenoord: Palpite com odds altas


🔎 Seleção com odds a partir de 3.00, mirando cenários específicos e maior variância.



  • Palpite: Intervalo/Final Empate → Feyenoord – odd 5.28

  • 🧱 Palpite: Feyenoord vence sem sofrer gols – odd 3.76

  • 🧩 Palpite: Resultado final + Ambos Marcam (Feyenoord e Não) – odd 3.66

  • 🎯 Palpite: Placar exato 1x2 – odd 8.01

  • 🔋 Palpite: Mais de 4 gols no jogo – odd 3.12


🔎 O roteiro Empate → Feyenoord é plausível quando o favorito fura defesa média/baixa no segundo tempo. A versão sem sofrer gols depende do controle de segundas bolas. Para quem busca teto de retorno, o 1x2 e o Mais de 4 gols no jogo capturam confrontos muito abertos.


🔥 Super Palpite Sparta Roterdã x Feyenoord


Palpite: Feyenoord vence e ambos marcam (Sim) – odd 2.98


🔎 Explicação: O Feyenoord tem volume para vencer, mas o Sparta em casa costuma produzir ao menos uma chance clara (transição/bola parada). A combinação une favoritismo visitante com a probabilidade de gol dos mandantes.


🏟️ Ficha do Jogo



  • 🏆 Competição: Eredivisie (Campeonato Holandês) – 3ª rodada

  • 🗓️ Data: Domingo, 31 de agosto de 2025

  • Horário: 09h30 (de Brasília)

  • 📍 Estádio: Sparta Stadion – Roterdã (Holanda)


📺 Onde Assistir a Sparta Roterdã x Feyenoord


Transmissão prevista no Disney+ Premium (streaming). Algumas casas de apostas também podem oferecer streaming interno para clientes cadastrados, como a Novibet e a Stake.

Sparta Rotterdam x Feyenoord: Escalações Oficiais

Sparta Rotterdam x Feyenoord: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2024 Eredivisie
Feyenoord
3 - 0
Sparta Rotterdam
2024 Eredivisie
Sparta Rotterdam
1 - 1
Feyenoord
2023 Eredivisie
Feyenoord
2 - 0
Sparta Rotterdam
2023 Eredivisie
Sparta Rotterdam
2 - 2
Feyenoord
2022 Eredivisie
Sparta Rotterdam
1 - 3
Feyenoord

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites definidos:



  • 💰 Estabeleça um orçamento fixo para apostar.

  • 📉 Não persiga perdas com novas apostas impulsivas.

  • ⏱️ Defina tempo máximo por sessão e respeite.

  • 🧠 Evite apostar sob forte emoção ou influência de álcool.

  • 👥 Procure ajuda especializada se sentir perda de controle.


➡️ Jogue com estratégia, foco na diversão e responsabilidade.

