Sparta Praha
UEFA Europa Conference League - World Wide
epet ARENA
Riga
Sparta Praga x Riga: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 21/08

Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Sparta Praga x Riga: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Sparta Praga e Riga se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, em duelo válido pelos playoffs da Liga Conferência 2025. A bola rola às 15:00 (horário de Brasília), no epet ARENA, em Praga, e você confere a seguir todas as dicas do jogo.




O Sparta joga em casa buscando vantagem antes da partida de volta, enquanto o Riga tenta surpreender fora de seus domínios. 




Sparta Praga x Riga Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Resultado Final: Sparta Praga vence




  • Mais de 2.5 gols na partida




  • Ambas equipes marcam (sim)




Essas opções trazem boas alternativas para quem busca palpites hoje na Liga Conferência, já que envolvem cenários comuns em jogos de mata-mata.


Resultado Final: Sparta Praga vence


Jogando em casa, o Sparta costuma impor ritmo forte, ainda mais em competições europeias. O fator torcida pode fazer diferença, principalmente por se tratar de uma eliminatória. A expectativa é de maior posse de bola e domínio territorial dos tchecos.


Já o Riga deve adotar postura mais cautelosa, apostando em contra-ataques. Esse cenário favorece o Sparta, que tem elenco mais qualificado e experiência continental. Por isso, o palpite na vitória dos mandantes parece o mais seguro para este jogo.


Mais de 2.5 gols na partida


Jogos de playoffs da Liga Conferência costumam ser abertos, já que as equipes precisam decidir a vaga em 180 minutos. O Sparta tem tradição em construir placares elásticos em casa, enquanto o Riga tende a buscar ao menos um gol fora.


Esse contexto abre espaço para um duelo com boas chances de gols. A linha de mais de 2.5 gols é uma alternativa interessante para quem acredita em um confronto movimentado e ofensivo.


Ambas equipes marcam (sim)


Apesar do favoritismo do Sparta, o Riga mostrou competitividade em fases anteriores do torneio. A equipe costuma encontrar espaços quando atua fora, aproveitando erros defensivos dos adversários.


Com o Sparta mais exposto no ataque, há grande possibilidade de que ambas equipes balancem as redes. Esse palpite pode ter valor para quem busca odds mais equilibradas no mercado.




Sparta Praga x Riga: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Sparta Praga x Riga pela Liga Conferência 

  • 📅 Data: 21 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio epet ARENA, Praga, Rep. Tcheca 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Sparta Praga x Riga: Escalações prováveis


Sparta Praga: Peter Vindahl; Emmanuel Uchenna, Asger Sorensen, Adam Sevínsky, Pavel Kaderábek; Kaan Kairinen, Magnus Andersen, Matej Rynes, Veljko Birmancevic; Jan Kuchta, Lukas Haraslin.


Riga: Krijnis Zviedris; Raivis Jurkovskis, Baba Musah, Antonijs Cernomordijs, Mouhamed Ngom; Ahmed Ankrah, Meissa Diop, Orlando Galo, Iago Siqueira; Joao Grimaldo, Reginaldo Ramires.


Sparta Praha x Riga: Palpite do Dia

Sparta Praha Vence
1.34
Sparta Praha x Riga: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sparta Praha x Riga: Confrontos Diretos

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto.

