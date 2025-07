Spaeri x Áustria Viena: Palpite placar exato, Odds e Onde Assistir - Liga Conferência

A Liga Conferência Europa chega à sua segunda rodada eliminatória, e o confronto entre Spaeri x Áustria Viena promete ser um duelo de David contra Golias. Os georgianos do Spaeri, após uma derrota na primeira partida, buscam a recuperação em seus domínios, mas terão pela frente um adversário austríaco embalado e com um retrospecto superior na competição.

Este guia de palpite oferece uma análise detalhada da partida, com informações sobre o momento das equipes, odds e as melhores dicas de apostas.

Você encontrará desde os palpites mais seguros até opções com odds mais elevadas para otimizar suas escolhas e aumentar suas chances de sucesso no confronto de 31 de julho.

Palpites de Spaeri x Áustria Viena: Nossas 3 Melhores Dicas

Para este confronto decisivo na Liga Conferência Europa, analisamos o desempenho recente das equipes e as odds disponíveis para trazer as melhores opções de aposta. O Áustria Viena entra como favorito, e nossos palpites refletem essa superioridade esperada em campo.



🎯 Resultado Final: FC Austria Viena - odd 1.20

- odd

🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.45

- odd

🎯 FC Austria Viena para Marcar em Ambos os Tempos - odd 1.71



Palpites Alternativos Spaeri x Áustria Viena

Se você busca opções com um pouco mais de risco e potencial de retorno, os palpites alternativos podem ser uma excelente escolha. Essas dicas consideram cenários específicos do jogo que podem se concretizar, oferecendo odds mais atrativas.



🎯 Handicap Europeu: Áustria Viena -2 - odd 2.48

- odd

🎯 Resultado Exato: 0:3 para o Áustria Viena - odd 7.03

- odd

🎯 FC Austria Viena - Mais de 2.5 Gols - odd 1.85



💰 Palpites de Odds Baixas Spaeri x Áustria Viena

Aqui, separamos algumas opções de apostas com odds mais conservadoras, ideais para quem busca maior segurança e menor risco. São mercados que apresentam alta probabilidade de acontecer, refletindo o favoritismo do Áustria Viena.



🔵 Dupla Hipótese: Empate ou FC Austria Viena - odd 1.04

- odd

🟢 Empate Anula Aposta: FC Austria Viena - odd 1.05

- odd

🟡 FC Austria Viena - Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.28



⚖️ Palpites de Odds Médias Spaeri x Áustria Viena

Nesta seção, você encontrará palpites com um equilíbrio entre risco e retorno. As odds médias oferecem boas oportunidades para aumentar o seu capital, sem o alto risco das apostas mais ousadas.



🔵 Ambos os Times Marcam: Sim - odd 2.00

- odd

🟢 Total de Gols: Mais de 3.5 - odd 2.12

- odd

🟡 Quando Será Marcado o 1º Gol (Intervalo de 15 Minutos): 1-15 - odd 2.46



🚀 Palpites de Odds Altas Spaeri x Áustria Viena

Para os apostadores que gostam de emoção e buscam retornos significativos, as odds altas são a pedida. Essas apostas apresentam um risco maior, mas o potencial de lucro é bastante atraente.



🔵 FC Austria Viena e Ambos Marcam: Sim - odd 2.60

- odd

🟢 Resultado Final/Ambos Marcam: Empate e Sim - odd 7.70

- odd

🟡 Intervalo/Final do Jogo: Empate / FC Áustria Viena - odd 4.19



Informações do Jogo: Spaeri x Áustria Viena: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Spaeri x Áustria Viena - Liga Conferência Europa



📅 Data: 31/07/2025



⏰ Horário: 13:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Mikheil Meskhi 2, Geórgia



📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada



Como Spaeri e Áustria Viena Chegam Para o Confronto

O FC Spaeri chega para esta segunda rodada da eliminatória da Liga Conferência Europa buscando uma reação. Na primeira partida da competição, a equipe georgiana teve um desempenho discreto, registrando uma derrota em um único jogo disputado. Com uma média de 0 pontos por jogo até o momento no torneio, o Spaeri precisa mostrar uma melhora significativa em campo para ter chances contra um adversário mais experiente. A equipe terá que superar as dificuldades ofensivas e defensivas para reverter o cenário e surpreender o favorito.

O FC Áustria Viena, por sua vez, vive um momento completamente diferente. A equipe austríaca chega embalada para o confronto, com um histórico impecável na Liga Conferência até aqui, somando uma vitória em uma partida disputada e uma média de 3 pontos por jogo no torneio. Na temporada 2025/26, o time registra uma vitória e uma derrota em dois jogos, demonstrando consistência em seus resultados. O ataque do Áustria Viena tem se mostrado eficiente, com 4 gols marcados no período, sendo 2 na Liga Conferência, o que representa uma média de 2 gols por partida. Destaque para o meio-campista Manfred Fischer, artilheiro da temporada com 1 gol, e o defensor Hakim Guenouche, que já distribuiu 1 assistência. A equipe austríaca não deve perder este jogo, dada a sua fase atual e o desempenho superior.

Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.