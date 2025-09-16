Southport x Radcliffe Palpite, Odds 2+, 9+; Onde Assistir, Copa da Inglaterra (16/09)

Buscando palpite para Southport x Radcliffe? Então, você chegou ao lugar certo! O confronto desta terça-feira, 16 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), pela Copa da Inglaterra, promete muita emoção.

O Southport busca a vitória em casa para avançar na competição. Já o Radcliffe, após um empate recente, tenta mostrar sua força fora de casa, em busca da classificação.

Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Southport x Radcliffe, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe!

Southport x Radcliffe Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos três dicas que podem ser muito valiosas para você. Confira:



🎯 Vitória do Radcliffe - odd 2.30

🎯 Ambos os times marcam - odd 1.90

🎯 Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.05



Palpites Alternativos Southport x Radcliffe

Se você busca outras opções de apostas, confira alguns palpites alternativos para este jogo:



⚽ Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.45



⚽ Handicap Asiático Radcliffe +0.5 - odd 1.60



Super Palpites Southport x Radcliffe

Para quem gosta de ousar um pouco mais, separamos um super palpite com uma odd bem atrativa:



🔥 Placar Exato: 1 x 2 - odd 9.00



💰 Palpites de Odds Baixas Southport x Radcliffe

Para começar com segurança, apostas de baixo risco podem ser uma boa opção:



🟢 Empate anula a aposta para Radcliffe - Odd 1.65 - Risco: Baixo - Justificativa: Considerando o histórico recente entre as equipes e a necessidade de ambos os times por uma vitória, o empate anula a aposta pode ser uma boa opção para começar.



⚖️ Palpites de Odds Médias Southport x Radcliffe

Busca um equilíbrio entre risco e retorno? Confira os palpites de odds médias:



🟡 Ambos os times marcam - Odd 1.90 - Risco: Médio - Justificativa: As duas equipes têm mostrado potencial ofensivo, com média de gols nos últimos jogos.



🚀 Palpites de Odds Altas Southport x Radcliffe

Para quem busca grandes emoções e retornos, apostas de alto risco podem ser interessantes:



🔴 Vitória do Radcliffe - Odd 2.30 - Risco: Alto - Justificativa: Apesar de jogar fora de casa, o Radcliffe tem um bom desempenho em outras competições.



Southport x Radcliffe: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



Data: Terça-feira, 16 de setembro de 2025.

Horário: 15h45 (horário de Brasília).

Competição: Copa da Inglaterra

Local: Haig Avenue, Southport, Inglaterra

Onde assistir: Sem transmissão oficial definida, mas pode assistir pelo livestream de casas de apostas como a Superbet.



Como Southport e Radcliffe Chegam Para o Confronto

O Southport busca consolidar sua posição como mandante e começar a temporada com vitórias, aproveitando o fator casa para impor seu jogo na FA Cup. A equipe quer mostrar sua força desde o início.

Já o Radcliffe, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.

Últimos Jogos do Southport

O Southport teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.

Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a FA Cup.



❌ Radcliffe 1 x 1 Southport - FA Cup



❌ Southport 0 x 1 South Shields - FA Cup



❌ Leamington 1 x 0 Southport - FA Cup



❌ Scarborough Athletic 1 x 0 Southport - FA Cup



❌ Southport 0 x 1 AFC Fylde - FA Cup



Últimos Jogos do Radcliffe

O Radcliffe vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.

A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o Radcliffe. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.



✅ Radcliffe 2 x 0 Marine - FA Cup



❌ South Shields 2 x 1 Radcliffe - FA Cup



✅ Oxford City 1 x 2 Radcliffe - FA Cup



✅ Radcliffe 3 x 1 Hereford - FA Cup



Nossa Opinião para Southport x Radcliffe

A partida entre Southport e Radcliffe promete ser equilibrada, com ambas as equipes buscando a vitória para avançar na FA Cup. O Radcliffe, apesar de jogar fora de casa, tem mostrado um bom desempenho recente e pode surpreender. Nossa aposta é em uma vitória do Radcliffe, aproveitando a boa fase da equipe.