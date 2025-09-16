Assine UOL
Southport
  • E
  • E
  • D
  • D
  • D
FA Cup - United Kingdom
Radcliffe
  • E
  • V
  • D
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.75
x
4
2
2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3
x
3.78
2
2.03
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3
x
3.75
2
1.99
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3
x
3.7
2
2.02
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.1
x
3.7
2
2.02
Apostar agora
Odds atualizadas a 16.09.2025 às 13:00

Southport x Radcliffe Palpite, Odds 2+, 9+; Onde Assistir, Copa da Inglaterra (16/09)

Publicado
16.09.2025
Atualizado em
16.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Buscando palpite para Southport x Radcliffe? Então, você chegou ao lugar certo! O confronto desta terça-feira, 16 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), pela Copa da Inglaterra, promete muita emoção.


O Southport busca a vitória em casa para avançar na competição. Já o Radcliffe, após um empate recente, tenta mostrar sua força fora de casa, em busca da classificação.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Southport x Radcliffe, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe!


Southport x Radcliffe Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos três dicas que podem ser muito valiosas para você. Confira:



  • 🎯 Vitória do Radcliffe - odd 2.30

  • 🎯 Ambos os times marcam - odd 1.90

  • 🎯 Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.05


Palpites Alternativos Southport x Radcliffe


Se você busca outras opções de apostas, confira alguns palpites alternativos para este jogo:



  • ⚽ Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.45

  • ⚽ Handicap Asiático Radcliffe +0.5 - odd 1.60


Super Palpites Southport x Radcliffe


Para quem gosta de ousar um pouco mais, separamos um super palpite com uma odd bem atrativa:



  • 🔥 Placar Exato: 1 x 2 - odd 9.00


💰 Palpites de Odds Baixas Southport x Radcliffe


Para começar com segurança, apostas de baixo risco podem ser uma boa opção:



  • 🟢 Empate anula a aposta para Radcliffe - Odd 1.65 - Risco: Baixo - Justificativa: Considerando o histórico recente entre as equipes e a necessidade de ambos os times por uma vitória, o empate anula a aposta pode ser uma boa opção para começar.


⚖️ Palpites de Odds Médias Southport x Radcliffe


Busca um equilíbrio entre risco e retorno? Confira os palpites de odds médias:



  • 🟡 Ambos os times marcam - Odd 1.90 - Risco: Médio - Justificativa: As duas equipes têm mostrado potencial ofensivo, com média de gols nos últimos jogos.


🚀 Palpites de Odds Altas Southport x Radcliffe


Para quem busca grandes emoções e retornos, apostas de alto risco podem ser interessantes:



  • 🔴 Vitória do Radcliffe - Odd 2.30 - Risco: Alto - Justificativa: Apesar de jogar fora de casa, o Radcliffe tem um bom desempenho em outras competições.


Southport x Radcliffe: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Data: Terça-feira, 16 de setembro de 2025.

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília).

  • Competição: Copa da Inglaterra

  • Local: Haig Avenue, Southport, Inglaterra

  • Onde assistir: Sem transmissão oficial definida, mas pode assistir pelo livestream de casas de apostas como a Superbet


Como Southport e Radcliffe Chegam Para o Confronto


O Southport busca consolidar sua posição como mandante e começar a temporada com vitórias, aproveitando o fator casa para impor seu jogo na FA Cup. A equipe quer mostrar sua força desde o início.


Já o Radcliffe, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.


Últimos Jogos do Southport


O Southport teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.


Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a FA Cup.



  • ❌ Radcliffe 1 x 1 Southport - FA Cup

  • ❌ Southport 0 x 1 South Shields - FA Cup

  • ❌ Leamington 1 x 0 Southport - FA Cup

  • ❌ Scarborough Athletic 1 x 0 Southport - FA Cup

  • ❌ Southport 0 x 1 AFC Fylde - FA Cup


Últimos Jogos do Radcliffe


O Radcliffe vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.


A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o Radcliffe. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.



  • ❌ Radcliffe 1 x 1 Southport - FA Cup

  • ✅ Radcliffe 2 x 0 Marine - FA Cup

  • ❌ South Shields 2 x 1 Radcliffe - FA Cup

  • ✅ Oxford City 1 x 2 Radcliffe - FA Cup

  • ✅ Radcliffe 3 x 1 Hereford - FA Cup


Nossa Opinião para Southport x Radcliffe


A partida entre Southport e Radcliffe promete ser equilibrada, com ambas as equipes buscando a vitória para avançar na FA Cup. O Radcliffe, apesar de jogar fora de casa, tem mostrado um bom desempenho recente e pode surpreender. Nossa aposta é em uma vitória do Radcliffe, aproveitando a boa fase da equipe.


 

Ver mais Ver menos

Southport x Radcliffe: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Juventus - Borussia Dortmund
1
1.9
Independiente del Valle - Once Caldas
1
1.65
Tottenham - Villarreal
1
1.97
Múltipla
6.18
x
Aposta
20
=
Ganhos
123.52
Apostar agora

Southport x Radcliffe: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Southport x Radcliffe: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
1 Vitórias
2025 National League - North
Southport
0 - 0
Radcliffe
2025 FA Cup
Radcliffe
1 - 1
Southport
2024 National League - North
Radcliffe
4 - 1
Southport
2024 National League - North
Southport
2 - 2
Radcliffe

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Southport
Empate
Radcliffe

Jogo Responsável


Apostas são uma forma de entretenimento, mas é crucial encará-las com seriedade. Lembre-se sempre que apostar deve ser uma diversão e nunca comprometer dinheiro essencial, como contas pessoais ou da casa. Pratique o Jogo Responsável.


 

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Paris Saint Germain
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Atalanta
  • V
  • E
  • E
  • D
  • D

Paris Saint Germain Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Tottenham
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D
-
Villarreal
  • D
  • E
  • V
  • V
  • D

Tottenham Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Real Madrid
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Marseille
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V

Real Madrid Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte