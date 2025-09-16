- E
- E
- D
- D
- D
- E
- V
- D
- V
- V
Southport x Radcliffe Palpite, Odds 2+, 9+; Onde Assistir, Copa da Inglaterra (16/09)
Buscando palpite para Southport x Radcliffe? Então, você chegou ao lugar certo! O confronto desta terça-feira, 16 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), pela Copa da Inglaterra, promete muita emoção.
O Southport busca a vitória em casa para avançar na competição. Já o Radcliffe, após um empate recente, tenta mostrar sua força fora de casa, em busca da classificação.
Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Southport x Radcliffe, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe!
Southport x Radcliffe Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos três dicas que podem ser muito valiosas para você. Confira:
- 🎯 Vitória do Radcliffe - odd 2.30
- 🎯 Ambos os times marcam - odd 1.90
- 🎯 Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.05
Palpites Alternativos Southport x Radcliffe
Se você busca outras opções de apostas, confira alguns palpites alternativos para este jogo:
- ⚽ Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.45
- ⚽ Handicap Asiático Radcliffe +0.5 - odd 1.60
Super Palpites Southport x Radcliffe
Para quem gosta de ousar um pouco mais, separamos um super palpite com uma odd bem atrativa:
- 🔥 Placar Exato: 1 x 2 - odd 9.00
💰 Palpites de Odds Baixas Southport x Radcliffe
Para começar com segurança, apostas de baixo risco podem ser uma boa opção:
- 🟢 Empate anula a aposta para Radcliffe - Odd 1.65 - Risco: Baixo - Justificativa: Considerando o histórico recente entre as equipes e a necessidade de ambos os times por uma vitória, o empate anula a aposta pode ser uma boa opção para começar.
⚖️ Palpites de Odds Médias Southport x Radcliffe
Busca um equilíbrio entre risco e retorno? Confira os palpites de odds médias:
- 🟡 Ambos os times marcam - Odd 1.90 - Risco: Médio - Justificativa: As duas equipes têm mostrado potencial ofensivo, com média de gols nos últimos jogos.
🚀 Palpites de Odds Altas Southport x Radcliffe
Para quem busca grandes emoções e retornos, apostas de alto risco podem ser interessantes:
- 🔴 Vitória do Radcliffe - Odd 2.30 - Risco: Alto - Justificativa: Apesar de jogar fora de casa, o Radcliffe tem um bom desempenho em outras competições.
Southport x Radcliffe: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- Data: Terça-feira, 16 de setembro de 2025.
- Horário: 15h45 (horário de Brasília).
- Competição: Copa da Inglaterra
- Local: Haig Avenue, Southport, Inglaterra
- Onde assistir: Sem transmissão oficial definida, mas pode assistir pelo livestream de casas de apostas como a Superbet.
Como Southport e Radcliffe Chegam Para o Confronto
O Southport busca consolidar sua posição como mandante e começar a temporada com vitórias, aproveitando o fator casa para impor seu jogo na FA Cup. A equipe quer mostrar sua força desde o início.
Já o Radcliffe, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.
Últimos Jogos do Southport
O Southport teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.
Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a FA Cup.
- ❌ Radcliffe 1 x 1 Southport - FA Cup
- ❌ Southport 0 x 1 South Shields - FA Cup
- ❌ Leamington 1 x 0 Southport - FA Cup
- ❌ Scarborough Athletic 1 x 0 Southport - FA Cup
- ❌ Southport 0 x 1 AFC Fylde - FA Cup
Últimos Jogos do Radcliffe
O Radcliffe vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.
A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o Radcliffe. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.
- ❌ Radcliffe 1 x 1 Southport - FA Cup
- ✅ Radcliffe 2 x 0 Marine - FA Cup
- ❌ South Shields 2 x 1 Radcliffe - FA Cup
- ✅ Oxford City 1 x 2 Radcliffe - FA Cup
- ✅ Radcliffe 3 x 1 Hereford - FA Cup
Nossa Opinião para Southport x Radcliffe
A partida entre Southport e Radcliffe promete ser equilibrada, com ambas as equipes buscando a vitória para avançar na FA Cup. O Radcliffe, apesar de jogar fora de casa, tem mostrado um bom desempenho recente e pode surpreender. Nossa aposta é em uma vitória do Radcliffe, aproveitando a boa fase da equipe.
Southport x Radcliffe: Palpite do Dia
Southport x Radcliffe: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Southport x Radcliffe: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas são uma forma de entretenimento, mas é crucial encará-las com seriedade. Lembre-se sempre que apostar deve ser uma diversão e nunca comprometer dinheiro essencial, como contas pessoais ou da casa. Pratique o Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- E
- E
- D
- D
Paris Saint Germain Vence
- V
- D
- V
- V
- D
- D
- E
- V
- V
- D
Tottenham Vence
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- D
- V
Real Madrid Vence