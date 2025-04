Southampton x Aston Villa: Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - 12/04

Southampton x Aston Villa: Onde assistir

O jogo será transmitido na ESPN e Disney+.

Ficha Técnica:

Data: 12 de abril de 2025

12 de abril de 2025 Horário: 11:00

11:00 Local: St. Mary's Stadium

Southampton x Aston Villa: Análise dos times

Como chega o Southampton

Lanterna da competição, os Saints vivem uma temporada difícil, com apenas duas vitórias em 31 partidas, e vêm de uma sequência de cinco jogos sem vencer. Com a defesa mais vazada do campeonato e o pior saldo de golos (-51), o time precisa urgentemente de uma reação para manter vivas as (remotas) esperanças de permanência na elite.