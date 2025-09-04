Assine UOL
Somalia
World Cup - Qualification Africa
Guinea
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
13
x
5.75
2
1.25
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
15.25
x
4.8
2
1.25
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
12
x
4.7
2
1.22
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
12
x
4.9
2
1.26
Odds atualizadas a 04.09.2025 às 12:23

Somália x Guiné: Palpite Pelas Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Confira nossos palpites para o jogo Somália x Guiné, pelas Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo. Veja dicas para apostas de baixo, médio e alto risco. E nosso super palpite.


Somália e Guiné se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A bola vai rolar às 9h00 (horário de Brasília), no Mandela National Stadium. 


O confronto entre as seleções promete fortes emoções, com ambas as equipes buscando uma vitória crucial para suas ambições na competição. A Somália tenta surpreender, enquanto a Guiné busca se firmar no torneio.


Confira nossos palpites de Somália x Guiné, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Somália x Guiné



  • 🎯 Ambas as equipes marcam - odd 2.50

  • 🎯 Guiné vence - odd 1.90

  • 🎯 Total de gols acima de 2.5 - odd 2.70


Palpites Alternativos Somália x Guiné


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Acreditamos que as opções abaixo podem trazer ótimos retornos.



  • 🎯 Guiné vence o primeiro tempo - odd 2.20

  • 🎯 Total de escanteios acima de 9.5 - odd 2.10

  • 🎯 Somália marca primeiro gol - odd 3.50


Somália x Guiné: Super Palpite



  • 🚀 Resultado correto 1x3 - odd 12.00


Palpites de Odds Baixas Somália x Guiné



  • 🔵 Guiné para vencer - odd 1.90

  • 🟢 Total de gols acima de 1.5 - odd 1.35

  • 🟡 Dupla chance - Guiné ou empate - odd 1.25


Palpites de Odds Médias Somália x Guiné


🔵 Ambos marcam: Sim - odd 2.50


🟢 Guiné marca no primeiro tempo - odd 2.70


🟡 Total de escanteios acima de 10.5 - odd 3.10


Palpites de Odds Altas Somália x Guiné


🔵 Placar Exato: 1x3 - odd 12.00


🟢 Somália vence por 2 gols de diferença - odd 10.00


🟡 Guiné vence e ambas as equipes marcam - odd 6.00


Somália x Guiné: Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Somália x Guiné - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • 📅 Data: 05/09/2025

  • ⏰ Horário: 12:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Mandela National Stadium


Como Somália e Guiné Chegam Para o Confronto


A Somália busca se firmar nas eliminatórias, mas enfrenta desafios. A Guiné, por outro lado, entra em campo com o objetivo de mostrar sua força e garantir uma vitória importante para a sua campanha.


Últimos Jogos da Somália



  • ❌ Somália 0x0 Botsuana - Eliminatórias Copa do Mundo

  • 🟡 Somália 0x0 Guiné - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ❌ Somália 0x0 Burundi - Eliminatórias Copa do Mundo

  • 🟡 Somália 0x0 Burundi - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ❌ Somália 0x0 Botsuana - Eliminatórias Copa do Mundo


Últimos Jogos da Guiné



  • 🟡 Guiné 0x0 Argélia - Amistoso

  • ❌ Guiné 0x0 África do Sul - Amistoso

  • ❌ Guiné 0x0 Uganda - Amistoso

  • ✅ Guiné 0x0 Níger - Amistoso

  • 🟡 Guiné 0x0 República Centro-Africana - Amistoso


Somália x Guiné: Nota Final


Acreditamos que a Guiné é favorita para este confronto, mas a Somália pode surpreender. O jogo promete ser disputado, com chances para ambos os lados.

Somalia x Guinea: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
4.9
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Nigeria - Rwanda
1
1.37
Switzerland - Kosovo
1
1.4
Uganda - Mozambique
1
1.85
Múltipla
3.55
x
Aposta
20
=
Ganhos
70.97
Somalia x Guinea: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Somalia x Guinea: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Guinea
0 - 0
Somalia

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Somalia
Empate
Guinea

Lembre-se sempre de que apostar deve ser divertido e não gerar problemas financeiros. Conheça as dicas de Jogo Responsável.

