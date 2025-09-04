- D
Somália x Guiné: Palpite Pelas Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo
Confira nossos palpites para o jogo Somália x Guiné, pelas Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo. Veja dicas para apostas de baixo, médio e alto risco. E nosso super palpite.
Somália e Guiné se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A bola vai rolar às 9h00 (horário de Brasília), no Mandela National Stadium.
O confronto entre as seleções promete fortes emoções, com ambas as equipes buscando uma vitória crucial para suas ambições na competição. A Somália tenta surpreender, enquanto a Guiné busca se firmar no torneio.
Confira nossos palpites de Somália x Guiné, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Somália x Guiné
- 🎯 Ambas as equipes marcam - odd 2.50
- 🎯 Guiné vence - odd 1.90
- 🎯 Total de gols acima de 2.5 - odd 2.70
Palpites Alternativos Somália x Guiné
Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Acreditamos que as opções abaixo podem trazer ótimos retornos.
- 🎯 Guiné vence o primeiro tempo - odd 2.20
- 🎯 Total de escanteios acima de 9.5 - odd 2.10
- 🎯 Somália marca primeiro gol - odd 3.50
Somália x Guiné: Super Palpite
- 🚀 Resultado correto 1x3 - odd 12.00
Palpites de Odds Baixas Somália x Guiné
- 🔵 Guiné para vencer - odd 1.90
- 🟢 Total de gols acima de 1.5 - odd 1.35
- 🟡 Dupla chance - Guiné ou empate - odd 1.25
Palpites de Odds Médias Somália x Guiné
🔵 Ambos marcam: Sim - odd 2.50
🟢 Guiné marca no primeiro tempo - odd 2.70
🟡 Total de escanteios acima de 10.5 - odd 3.10
Palpites de Odds Altas Somália x Guiné
🔵 Placar Exato: 1x3 - odd 12.00
🟢 Somália vence por 2 gols de diferença - odd 10.00
🟡 Guiné vence e ambas as equipes marcam - odd 6.00
Somália x Guiné: Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Somália x Guiné - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- 📅 Data: 05/09/2025
- ⏰ Horário: 12:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Mandela National Stadium
Como Somália e Guiné Chegam Para o Confronto
A Somália busca se firmar nas eliminatórias, mas enfrenta desafios. A Guiné, por outro lado, entra em campo com o objetivo de mostrar sua força e garantir uma vitória importante para a sua campanha.
Últimos Jogos da Somália
- ❌ Somália 0x0 Botsuana - Eliminatórias Copa do Mundo
- 🟡 Somália 0x0 Guiné - Eliminatórias Copa do Mundo
- ❌ Somália 0x0 Burundi - Eliminatórias Copa do Mundo
- 🟡 Somália 0x0 Burundi - Eliminatórias Copa do Mundo
- ❌ Somália 0x0 Botsuana - Eliminatórias Copa do Mundo
Últimos Jogos da Guiné
- 🟡 Guiné 0x0 Argélia - Amistoso
- ❌ Guiné 0x0 África do Sul - Amistoso
- ❌ Guiné 0x0 Uganda - Amistoso
- ✅ Guiné 0x0 Níger - Amistoso
- 🟡 Guiné 0x0 República Centro-Africana - Amistoso
Somália x Guiné: Nota Final
Acreditamos que a Guiné é favorita para este confronto, mas a Somália pode surpreender. O jogo promete ser disputado, com chances para ambos os lados.
Somalia x Guinea: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Somalia x Guinea: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Somalia x Guinea: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Lembre-se sempre de que apostar deve ser divertido e não gerar problemas financeiros. Conheça as dicas de Jogo Responsável.
