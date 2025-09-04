Somália x Guiné: Palpite Pelas Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Confira nossos palpites para o jogo Somália x Guiné, pelas Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo. Veja dicas para apostas de baixo, médio e alto risco. E nosso super palpite.

Somália e Guiné se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A bola vai rolar às 9h00 (horário de Brasília), no Mandela National Stadium.

O confronto entre as seleções promete fortes emoções, com ambas as equipes buscando uma vitória crucial para suas ambições na competição. A Somália tenta surpreender, enquanto a Guiné busca se firmar no torneio.

Confira nossos palpites de Somália x Guiné, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Somália x Guiné



🎯 Ambas as equipes marcam - odd 2.50



🎯 Guiné vence - odd 1.90



🎯 Total de gols acima de 2.5 - odd 2.70



Palpites Alternativos Somália x Guiné

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Acreditamos que as opções abaixo podem trazer ótimos retornos.



🎯 Guiné vence o primeiro tempo - odd 2.20



🎯 Total de escanteios acima de 9.5 - odd 2.10



🎯 Somália marca primeiro gol - odd 3.50



Somália x Guiné: Super Palpite



🚀 Resultado correto 1x3 - odd 12.00



Palpites de Odds Baixas Somália x Guiné



🔵 Guiné para vencer - odd 1.90



🟢 Total de gols acima de 1.5 - odd 1.35



🟡 Dupla chance - Guiné ou empate - odd 1.25



Palpites de Odds Médias Somália x Guiné

🔵 Ambos marcam: Sim - odd 2.50

🟢 Guiné marca no primeiro tempo - odd 2.70

🟡 Total de escanteios acima de 10.5 - odd 3.10

Palpites de Odds Altas Somália x Guiné

🔵 Placar Exato: 1x3 - odd 12.00

🟢 Somália vence por 2 gols de diferença - odd 10.00

🟡 Guiné vence e ambas as equipes marcam - odd 6.00

Somália x Guiné: Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Somália x Guiné - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026



📅 Data: 05/09/2025



⏰ Horário: 12:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Mandela National Stadium



Como Somália e Guiné Chegam Para o Confronto

A Somália busca se firmar nas eliminatórias, mas enfrenta desafios. A Guiné, por outro lado, entra em campo com o objetivo de mostrar sua força e garantir uma vitória importante para a sua campanha.

Últimos Jogos da Somália



❌ Somália 0x0 Botsuana - Eliminatórias Copa do Mundo



🟡 Somália 0x0 Guiné - Eliminatórias Copa do Mundo



❌ Somália 0x0 Burundi - Eliminatórias Copa do Mundo



🟡 Somália 0x0 Burundi - Eliminatórias Copa do Mundo



❌ Somália 0x0 Botsuana - Eliminatórias Copa do Mundo



Últimos Jogos da Guiné



🟡 Guiné 0x0 Argélia - Amistoso



❌ Guiné 0x0 África do Sul - Amistoso



❌ Guiné 0x0 Uganda - Amistoso



✅ Guiné 0x0 Níger - Amistoso



🟡 Guiné 0x0 República Centro-Africana - Amistoso



Somália x Guiné: Nota Final

Acreditamos que a Guiné é favorita para este confronto, mas a Somália pode surpreender. O jogo promete ser disputado, com chances para ambos os lados.