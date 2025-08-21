Soliman x Stade Tunisien: Palpite Odds Altas +6, +7 Onde Assistir, 21/08

AS Soliman x Stade Tunisien: palpite com Odds Altas +6 e +7 para o duelo do Campeonato Tunisiano nesta quinta-feira (21/08), às 12h30, no Stade de Soliman. Veja os prognósticos com odds baixas, médias e altas, o super palpite e onde assistir.

AS Soliman x Stade Tunisien: Palpite com odds baixas

🔎 Perfil conservador, para quem busca apostas de maior probabilidade e menor risco.



⚽ Palpite: Stade Tunisien vence – odd 1.87

🛡️ Palpite: Empate anula aposta Stade Tunisien – odd 1.40

❌ Palpite: Menos de 3.5 gols – odd 1.35

📉 Palpite: Ambos marcam NÃO – odd 1.55

🟢 Palpite: Stade Tunisien ou Empate (dupla chance) – odd 1.17



🔎 O Stade Tunisien chega como favorito, por elenco e momento. O Soliman joga em casa, mas tem dificuldades ofensivas. Por isso, as apostas em vitória do visitante com proteção e em poucos gols fazem sentido.

AS Soliman x Stade Tunisien: Palpite com odds médias

🔎 Perfil equilibrado, buscando valor sem abrir mão da consistência.



🎯 Palpite: Stade Tunisien vence e menos de 3.5 gols – odd 2.25

🥅 Palpite: Mais de 8.5 escanteios – odd 2.05

🔄 Palpite: Intervalo empate / Stade Tunisien vence no final – odd 2.70

🚩 Palpite: Stade Tunisien mais de 1.5 gols – odd 2.30

🦶 Palpite: Primeiro gol do jogo: Stade Tunisien – odd 2.15



🔎 O visitante deve ter mais posse e criar as principais chances, mas pode enfrentar resistência inicial. Esse cenário favorece o mercado de intervalo empatado e virada no fim. Escanteios também são plausíveis, dado o estilo direto das duas equipes.

AS Soliman x Stade Tunisien: Palpite com odds altas

🔎 Perfil agressivo, para quem busca retornos maiores aceitando mais risco.



🔥 Palpite: Placar exato 0-1 Stade Tunisien – odd 5.40

🎲 Palpite: Placar exato 0-2 Stade Tunisien – odd 7.80

🦁 Palpite: Stade Tunisien vence por exatamente 1 gol – odd 3.40

⚡ Palpite: Stade Tunisien vence os dois tempos – odd 4.90

🚀 Palpite: Gol de fora da área no jogo – odd 6.20



🔎 A força defensiva do Stade Tunisien e as dificuldades ofensivas do Soliman abrem caminho para placares curtos, mas com vitória visitante. O mercado de vitória por 1 gol e resultados exatos têm boa coerência. Um chute de fora também pode decidir a partida.

🔥 Super Palpite AS Soliman x Stade Tunisien

⭐ Palpite: Stade Tunisien vence e menos de 3.5 gols – odd 2.25

🔎 Esse palpite une o favoritismo do visitante com a baixa produtividade ofensiva do Soliman. O Stade Tunisien tem consistência para controlar o jogo, mas não costuma aplicar goleadas fora de casa. Excelente equilíbrio entre risco e retorno.

📝 Ficha de Jogo



🗓️ Data: Quinta-feira, 21 de agosto de 2025



⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)



🏆 Competição: Campeonato Tunisiano – 3ª rodada



🏟️ Estádio: Stade de Soliman



📺 Onde Assistir