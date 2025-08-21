Assine UOL
AS Soliman
Ligue 1 - Tunisia
Stade Tunisien
Odds atualizadas a 21.08.2025 às 11:08

Soliman x Stade Tunisien: Palpite Odds Altas +6, +7 Onde Assistir, 21/08

Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
7 min

AS Soliman x Stade Tunisien: palpite com Odds Altas +6 e +7 para o duelo do Campeonato Tunisiano nesta quinta-feira (21/08), às 12h30, no Stade de Soliman. Veja os prognósticos com odds baixas, médias e altas, o super palpite e onde assistir.


AS Soliman x Stade Tunisien: Palpite com odds baixas


🔎 Perfil conservador, para quem busca apostas de maior probabilidade e menor risco.



  • Palpite: Stade Tunisien vence – odd 1.87

  • 🛡️ Palpite: Empate anula aposta Stade Tunisien – odd 1.40

  • Palpite: Menos de 3.5 gols – odd 1.35

  • 📉 Palpite: Ambos marcam NÃO – odd 1.55

  • 🟢 Palpite: Stade Tunisien ou Empate (dupla chance) – odd 1.17


🔎 O Stade Tunisien chega como favorito, por elenco e momento. O Soliman joga em casa, mas tem dificuldades ofensivas. Por isso, as apostas em vitória do visitante com proteção e em poucos gols fazem sentido.


AS Soliman x Stade Tunisien: Palpite com odds médias


🔎 Perfil equilibrado, buscando valor sem abrir mão da consistência.



  • 🎯 Palpite: Stade Tunisien vence e menos de 3.5 gols – odd 2.25

  • 🥅 Palpite: Mais de 8.5 escanteios – odd 2.05

  • 🔄 Palpite: Intervalo empate / Stade Tunisien vence no final – odd 2.70

  • 🚩 Palpite: Stade Tunisien mais de 1.5 gols – odd 2.30

  • 🦶 Palpite: Primeiro gol do jogo: Stade Tunisien – odd 2.15


🔎 O visitante deve ter mais posse e criar as principais chances, mas pode enfrentar resistência inicial. Esse cenário favorece o mercado de intervalo empatado e virada no fim. Escanteios também são plausíveis, dado o estilo direto das duas equipes.


AS Soliman x Stade Tunisien: Palpite com odds altas


🔎 Perfil agressivo, para quem busca retornos maiores aceitando mais risco.



  • 🔥 Palpite: Placar exato 0-1 Stade Tunisien – odd 5.40

  • 🎲 Palpite: Placar exato 0-2 Stade Tunisien – odd 7.80

  • 🦁 Palpite: Stade Tunisien vence por exatamente 1 gol – odd 3.40

  • Palpite: Stade Tunisien vence os dois tempos – odd 4.90

  • 🚀 Palpite: Gol de fora da área no jogo – odd 6.20


🔎 A força defensiva do Stade Tunisien e as dificuldades ofensivas do Soliman abrem caminho para placares curtos, mas com vitória visitante. O mercado de vitória por 1 gol e resultados exatos têm boa coerência. Um chute de fora também pode decidir a partida.


🔥 Super Palpite AS Soliman x Stade Tunisien


Palpite: Stade Tunisien vence e menos de 3.5 gols – odd 2.25


🔎 Esse palpite une o favoritismo do visitante com a baixa produtividade ofensiva do Soliman. O Stade Tunisien tem consistência para controlar o jogo, mas não costuma aplicar goleadas fora de casa. Excelente equilíbrio entre risco e retorno.


📝 Ficha de Jogo



  • 🗓️ Data: Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

  • ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)

  • 🏆 Competição: Campeonato Tunisiano – 3ª rodada

  • 🏟️ Estádio: Stade de Soliman


📺 Onde Assistir



  • Sem transmissão em TV aberta no Brasil

  • Plataformas de apostas com streaming ao vivo, como a Superbet ou a Bet365, podem transmitir a partida.

AS Soliman x Stade Tunisien: Palpite do Dia

AS Soliman x Stade Tunisien: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

AS Soliman x Stade Tunisien: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2024 Ligue 1
Stade Tunisien
0 - 1
AS Soliman
2024 Ligue 1
AS Soliman
0 - 2
Stade Tunisien
2023 Ligue 1
Stade Tunisien
1 - 0
AS Soliman
2023 Ligue 1
AS Soliman
1 - 2
Stade Tunisien
2022 Ligue 1
Stade Tunisien
0 - 1
AS Soliman

⚠️ Jogo Responsável


Aposte de forma consciente:



  • 💰 Utilize apenas valores que não comprometam suas finanças.

  • ⏳ Estabeleça um tempo limite para apostar.

  • 📉 Evite perseguir perdas aumentando o valor das apostas.

  • 🧠 Aposte em momentos de tranquilidade, sem influência emocional.

  • 🤝 Procure ajuda profissional se sentir necessidade.


➡️ A diversão deve estar sempre em primeiro lugar nas apostas.

