Soliman x Stade Tunisien: Palpite Odds Altas +6, +7 Onde Assistir, 21/08
AS Soliman x Stade Tunisien: palpite com Odds Altas +6 e +7 para o duelo do Campeonato Tunisiano nesta quinta-feira (21/08), às 12h30, no Stade de Soliman. Veja os prognósticos com odds baixas, médias e altas, o super palpite e onde assistir.
AS Soliman x Stade Tunisien: Palpite com odds baixas
🔎 Perfil conservador, para quem busca apostas de maior probabilidade e menor risco.
- ⚽ Palpite: Stade Tunisien vence – odd 1.87
- 🛡️ Palpite: Empate anula aposta Stade Tunisien – odd 1.40
- ❌ Palpite: Menos de 3.5 gols – odd 1.35
- 📉 Palpite: Ambos marcam NÃO – odd 1.55
- 🟢 Palpite: Stade Tunisien ou Empate (dupla chance) – odd 1.17
🔎 O Stade Tunisien chega como favorito, por elenco e momento. O Soliman joga em casa, mas tem dificuldades ofensivas. Por isso, as apostas em vitória do visitante com proteção e em poucos gols fazem sentido.
AS Soliman x Stade Tunisien: Palpite com odds médias
🔎 Perfil equilibrado, buscando valor sem abrir mão da consistência.
- 🎯 Palpite: Stade Tunisien vence e menos de 3.5 gols – odd 2.25
- 🥅 Palpite: Mais de 8.5 escanteios – odd 2.05
- 🔄 Palpite: Intervalo empate / Stade Tunisien vence no final – odd 2.70
- 🚩 Palpite: Stade Tunisien mais de 1.5 gols – odd 2.30
- 🦶 Palpite: Primeiro gol do jogo: Stade Tunisien – odd 2.15
🔎 O visitante deve ter mais posse e criar as principais chances, mas pode enfrentar resistência inicial. Esse cenário favorece o mercado de intervalo empatado e virada no fim. Escanteios também são plausíveis, dado o estilo direto das duas equipes.
AS Soliman x Stade Tunisien: Palpite com odds altas
🔎 Perfil agressivo, para quem busca retornos maiores aceitando mais risco.
- 🔥 Palpite: Placar exato 0-1 Stade Tunisien – odd 5.40
- 🎲 Palpite: Placar exato 0-2 Stade Tunisien – odd 7.80
- 🦁 Palpite: Stade Tunisien vence por exatamente 1 gol – odd 3.40
- ⚡ Palpite: Stade Tunisien vence os dois tempos – odd 4.90
- 🚀 Palpite: Gol de fora da área no jogo – odd 6.20
🔎 A força defensiva do Stade Tunisien e as dificuldades ofensivas do Soliman abrem caminho para placares curtos, mas com vitória visitante. O mercado de vitória por 1 gol e resultados exatos têm boa coerência. Um chute de fora também pode decidir a partida.
🔥 Super Palpite AS Soliman x Stade Tunisien
⭐ Palpite: Stade Tunisien vence e menos de 3.5 gols – odd 2.25
🔎 Esse palpite une o favoritismo do visitante com a baixa produtividade ofensiva do Soliman. O Stade Tunisien tem consistência para controlar o jogo, mas não costuma aplicar goleadas fora de casa. Excelente equilíbrio entre risco e retorno.
📝 Ficha de Jogo
- 🗓️ Data: Quinta-feira, 21 de agosto de 2025
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 🏆 Competição: Campeonato Tunisiano – 3ª rodada
- 🏟️ Estádio: Stade de Soliman
AS Soliman x Stade Tunisien: Palpite do Dia
⚠️ Jogo Responsável
Aposte de forma consciente:
- 💰 Utilize apenas valores que não comprometam suas finanças.
- ⏳ Estabeleça um tempo limite para apostar.
- 📉 Evite perseguir perdas aumentando o valor das apostas.
- 🧠 Aposte em momentos de tranquilidade, sem influência emocional.
- 🤝 Procure ajuda profissional se sentir necessidade.
➡️ A diversão deve estar sempre em primeiro lugar nas apostas.
