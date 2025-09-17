Assine UOL
Palpites de Futebol de Hoje do UOL Apostas

São Paulo x Flamengo: Palpite, Odds +7 e Onde Assistir, Copa do Brasil Feminina 17/09

Ademilson Júnior
Atualizada em
Imagem

Confira os melhores palpites São Paulo x Flamengo com odds altas e palpite placar exato.

O duelo entre o São Paulo e o Flamengo pela rodada de 16 da Copa do Brasil Feminina promete ser um confronto de alto nível. Com as duas equipes buscando avançar na competição, a partida no MorumBIS é decisiva para o futuro de ambas no torneio.

Ambos os times chegam com bom desempenho e as melhores expectativas para a partida. O confronto histórico no futebol feminino brasileiro é um dos mais esperados da competição, com as duas equipes em busca de um lugar nas quartas de final. Neste guia, você encontrará uma análise completa, informações sobre onde assistir e os melhores palpites e odds altas para o confronto.

Bet365
Grande variedade de mercados
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

📋 Informações Completas da Partida

  • Confronto: São Paulo x Flamengo - Copa do Brasil Feminina
  • 📅 Data: 17/09/2025
  • Horário: 18h00 (horário de Brasília)
  • 🏟️ Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo - MorumBIS, São Paulo
  • 📺 Onde Assistir: Sportv

São Paulo Feminino x Flamengo Feminino Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

O palpite do dia para esta partida se concentra no equilíbrio das forças, com o São Paulo sendo levemente favorito por jogar em casa. No entanto, espera-se uma partida com chances para os dois lados, e os mercados de gols e chance dupla são boas opções.

  • 🎯 Palpite: São Paulo SP (F) vence - odd 1.93
  • 🎯 Palpite: Menos de 2,5 gols na partida - odd 1.85
  • 🎯 Palpite: Chance Dupla 1X (São Paulo ou Empate) - odd 1.29

🚀 São Paulo Feminino x Flamengo Feminino Palpite com odds altas

Para quem busca maiores retornos, as odds altas em mercados de placar no intervalo e final do jogo podem ser uma boa pedida, refletindo a possibilidade de viradas ou de um jogo com placar magro.

Novibet
Combinada Turbinada!
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 249, de 11 de fevereiro 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.
  • 🔵 Palpite: Empate no Intervalo/Vitória do São Paulo no Final (X/1) - odd 5.00
  • 🟢 Palpite: Empate no Intervalo/Empate no Final (X/X) - odd 5.00
  • 🟡 Palpite: Empate no Intervalo/Vitória do Flamengo no Final (X/2) - odd 7.50

Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje São Paulo x Flamengo

  • 🔥 Placar Correto: 1-1 - odd 11.75
  • 🔥 Equipe a marcar o primeiro gol: Sem Gols - odd 11.75

O placar de 1x1 é um resultado bastante provável para um jogo entre duas equipes tão equilibradas. A aposta "Sem Gols", que pode significar um 0x0 ou que o jogo termine sem gols, também é uma opção de alto retorno para quem espera um jogo extremamente truncado, com as defesas prevalecendo sobre os ataques.

💰 Palpites de Odds Baixas São Paulo x Flamengo

As odds mais baixas indicam os resultados mais prováveis de acordo com o mercado, servindo como uma base segura para as apostas.

  • 🔵 São Paulo ou Empate (Dupla Chance) - odd 1.29
  • 🟢 Menos de 2,5 Gols - odd 1.85
  • 🟡 Empate no 1º tempo - odd 2.07

Confira o prognóstico do clássico para ter acesso a mais informações sobre a partida. Acesse as melhores dicas de apostas com nosso palpite de futebol para hoje.

📺 Onde Assistir São Paulo x Flamengo Feminino

A partida entre São Paulo e Flamengo será transmitida ao vivo pelo canal a cabo Sportv. 

É possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso você ainda não tenha um cadastro nas casas de apostas, basta concluir e verificar a sua conta para assistir a partida.

Como São Paulo Feminino e Flamengo FemininoChegam Para o Confronto

O São Paulo Feminino chega para este confronto em um momento de consolidação no cenário nacional. A equipe, que tem investido na modalidade, possui um elenco forte e competitivo, mesclando jogadoras experientes com jovens talentos da base. A força do time reside na solidez defensiva e na capacidade de criar jogadas ofensivas, características que se reforçam quando a equipe atua em casa, no MorumBIS.

Já o Flamengo Feminino vem se destacando como uma das potências do futebol feminino brasileiro. O time tem se apresentado de forma consistente, com uma campanha sólida na temporada, e com um elenco de muita qualidade. Com um jogo ofensivo e bem definido, o Rubro-Negro é uma equipe que não desiste e luta até o fim para alcançar seus objetivos, o que faz deste confronto um teste de fogo para as duas equipes.

Jogo Responsável

Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável. É fundamental apostar com responsabilidade e considerar as apostas como um entretenimento, e não uma fonte de renda. Defina um limite de gastos e nunca arrisque mais do que você pode perder. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda.