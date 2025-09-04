Assine UOL
Slovakia
  • D
  • D
  • D
  • E
  • V
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Štadión Tehelné pole
Germany
  • D
  • D
  • E
  • V
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
7
x
4.75
2
1.42
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
6.7
x
4.85
2
1.41
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
6.8
x
4.8
2
1.38
Apostar agora
Odds atualizadas a 04.09.2025 às 13:31

Eslováquia x Alemanha: Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias Copa do Mundo (04/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
6 min

Eslováquia x Alemanha: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 04/09, pela 5ª rodada do Grupo A das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.


A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Tehelné Pole, com transmissão ao vivo pelo SporTV, ESPN e Disney+.


O confronto coloca frente a frente a gigante Alemanha, grande favorita do grupo, e a forte seleção da Eslováquia, que tentará usar o fator casa para surpreender. A partida é crucial para as pretensões de ambas as equipes na busca pela classificação para o Mundial.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Eslováquia x Alemanha Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Alemanha vence, odd pagando 1.44 na Superbet

  • Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.65 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.83 na Betnacional


Para as apostas em Eslováquia x Alemanha, indicamos esses três palpites com base na superioridade técnica da Alemanha e na tendência de jogos com muitos gols.


🔥 Palpite 1. Alemanha vence, odd pagando 1.44


A Alemanha possui um elenco recheado de estrelas e é uma das maiores potências do futebol mundial.


Mesmo jogando fora de casa, a equipe é a grande favorita para superar a Eslováquia. A diferença de qualidade técnica entre as duas seleções deve ser o fator decisivo para a vitória alemã.


⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.65


Os jogos da Alemanha costumam ter placares muito movimentados. A equipe tem um ataque poderoso, com média de gols altíssima em suas últimas partidas.


Ainda que a Eslováquia tenha uma boa defesa, a expectativa é que a Alemanha consiga marcar várias vezes, resultando em um jogo com pelo menos três gols.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.83


Para quem busca uma aposta de valor, este é um ótimo mercado. A Eslováquia é muito forte jogando em casa e tem totais condições de marcar um gol na defesa alemã, que não é impenetrável e costuma sofrer gols.


Com o ataque poderoso da Alemanha, a chance de um jogo com gols para os dois lados é grande.


Eslováquia x Alemanha: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir à Eslováquia x Alemanha ao vivo no SporTV, na ESPN e no Disney+. O jogo começa às 15h45, nesta quinta-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Eslováquia x Alemanha - Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026

  • 📅 Data: 04/09/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Tehelné Pole, Bratislava

  • 📺 Onde vai passar: SporTV, ESPN e Disney+


Eslováquia x Alemanha: Últimos jogos entre os times


Não existem confrontos diretos entre as duas equipes nos últimos três anos.


Eslováquia x Alemanha: Quem Ganha? Melhores Odds


A Alemanha é a grande favorita para vencer a partida, com uma probabilidade de 69,4%. A seleção da casa, Eslováquia, corre por fora com 15,6% de chances, enquanto o empate está cotado em 22,7%.



  • 🏆 Eslováquia vence, odd 6.40 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 4.40 na Superbet

  • 👀 Alemanha vence, odd 1.44 na F12.bet

Ver mais Ver menos

Slovakia x Germany: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Switzerland - Kosovo
1
1.4
Brazil - Chile
1
1.26
Ivory Coast - Burundi
1
1.21
Múltipla
2.13
x
Aposta
20
=
Ganhos
42.69
Apostar agora

Slovakia x Germany: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Slovakia x Germany: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Germany
0 - 0
Slovakia
2016 Euro Championship
Germany
3 - 0
Slovakia

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Slovakia
Empate
Germany

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte