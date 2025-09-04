- D
- D
- D
- E
- V
- D
- D
- E
- V
- E
Eslováquia x Alemanha: Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias Copa do Mundo (04/09)
Eslováquia x Alemanha: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 04/09, pela 5ª rodada do Grupo A das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.
A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Tehelné Pole, com transmissão ao vivo pelo SporTV, ESPN e Disney+.
O confronto coloca frente a frente a gigante Alemanha, grande favorita do grupo, e a forte seleção da Eslováquia, que tentará usar o fator casa para surpreender. A partida é crucial para as pretensões de ambas as equipes na busca pela classificação para o Mundial.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Eslováquia x Alemanha Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Alemanha vence, odd pagando 1.44 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.65 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.83 na Betnacional
Para as apostas em Eslováquia x Alemanha, indicamos esses três palpites com base na superioridade técnica da Alemanha e na tendência de jogos com muitos gols.
🔥 Palpite 1. Alemanha vence, odd pagando 1.44
A Alemanha possui um elenco recheado de estrelas e é uma das maiores potências do futebol mundial.
Mesmo jogando fora de casa, a equipe é a grande favorita para superar a Eslováquia. A diferença de qualidade técnica entre as duas seleções deve ser o fator decisivo para a vitória alemã.
⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.65
Os jogos da Alemanha costumam ter placares muito movimentados. A equipe tem um ataque poderoso, com média de gols altíssima em suas últimas partidas.
Ainda que a Eslováquia tenha uma boa defesa, a expectativa é que a Alemanha consiga marcar várias vezes, resultando em um jogo com pelo menos três gols.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.83
Para quem busca uma aposta de valor, este é um ótimo mercado. A Eslováquia é muito forte jogando em casa e tem totais condições de marcar um gol na defesa alemã, que não é impenetrável e costuma sofrer gols.
Com o ataque poderoso da Alemanha, a chance de um jogo com gols para os dois lados é grande.
Eslováquia x Alemanha: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir à Eslováquia x Alemanha ao vivo no SporTV, na ESPN e no Disney+. O jogo começa às 15h45, nesta quinta-feira.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Eslováquia x Alemanha - Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026
- 📅 Data: 04/09/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Tehelné Pole, Bratislava
- 📺 Onde vai passar: SporTV, ESPN e Disney+
Eslováquia x Alemanha: Últimos jogos entre os times
Não existem confrontos diretos entre as duas equipes nos últimos três anos.
Eslováquia x Alemanha: Quem Ganha? Melhores Odds
A Alemanha é a grande favorita para vencer a partida, com uma probabilidade de 69,4%. A seleção da casa, Eslováquia, corre por fora com 15,6% de chances, enquanto o empate está cotado em 22,7%.
- 🏆 Eslováquia vence, odd 6.40 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 4.40 na Superbet
- 👀 Alemanha vence, odd 1.44 na F12.bet
Slovakia x Germany: Palpite do Dia
Slovakia x Germany: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Slovakia x Germany: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.