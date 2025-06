Slovan Liberec x MFK Chrudim: Palpites e Onde Assistir - Amistoso (27/06)

Slovan Liberec x MFK Chrudim: confira os palpites para o jogo que ocorre no Stadion U Nisy, em Liberec, no sábado, 28/06/2025, às 06:00 (horário de Brasília), em amistoso internacional.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Slovan Liberec x MFK Chrudim Palpites – Amistoso



Palpite 1 – Handicap Asiático: Slovan Liberec -1.0

Palpite 2 – Dupla Chance: Empate/Chrudim

Palpite 3 – Total de Escanteios: Mais de 9.5



O Slovan abre o marcador em 100% dos jogos (6 em 6) e vence em 67% quando marca primeiro. A diferença técnica entre primeira e segunda divisão tcheca é significativa.

Com sequência de 2 vitórias em casa e média de 1.5 gols marcados no Stadion U Nisy, o Slovan tem condições de vencer com margem confortável.

Palpite 2 – Dupla Chance: Empate/Chrudim

Apesar da superioridade do Slovan, o Chrudim demonstra resiliência como visitante. Marca média de 1.6 gols fora de casa e abre o marcador em 100% dos jogos (5 em 5).

Em amistosos, resultados surpreendentes são comuns. O Chrudim não ganha há 4 jogos, mas tem 60% de jogos com mais de 2.5 gols como visitante.

Palpite 3 – Total de Escanteios: Mais de 9.5

As estatísticas não fornecem dados específicos de escanteios, mas a diferença de categoria sugere que o Slovan pressionará mais. O time da casa tende a criar mais chances.

O padrão ofensivo do Slovan (média 1.5 gols em casa) e a necessidade de buscar o jogo podem gerar volume alto de cobranças de escanteio.

Slovan Liberec x MFK Chrudim – Onde Assistir

Slovan Liberec x MFK Chrudim se enfrentam no sábado, 28/06/2025, às 06:00 (horário de Brasília), no Stadion U Nisy, em Liberec.

Transmissão: sem TV aberta; opção de streaming nas casas de apostas online.

Ficha do jogo: